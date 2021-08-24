台灣還能擋Delta多久？比起高傳染力 專家更擔心這件事

文 林以璿

《天下》訪問在紐約、屏東第一線對抗Delta變異株的醫師，解析這個全球人人談之色變的新病魔，感染者年輕化、超強傳染力、免疫逃脫等三大特性。

紐約愛因斯坦醫學院附屬Jacobi醫學中心中，來自台灣的內科部資深住院醫師王毓強感到憂心忡忡，過去一週，他所屬的加護病房中，新增3名插管中的新冠重症病患。

「全是感染Delta病毒，全部沒打疫苗，全是『年輕人』，全都感染給家人！」王毓強告訴《天下》。

他口中的3個「年輕人」，其實歲數在為50餘歲、40多歲之間，但在醫生眼裡，與最早的武漢病毒株盛行時，歐美重症病房患者的平均年齡63歲相比，的確「年輕」許多。這種重症年輕化的情形儼然已是紐約市的縮影。

這個驚人的數據的背後，不能否認有大環境因素的影響。台大公衛所教授陳秀熙分析，上一輪疫情大爆發，已造成各國部份高風險者確診死亡，且大部份地區都是高齡者優先施打疫苗。這代表目前存活的65歲以上老人，平均健康狀態、免疫力可能遠高於一年前。因此從數字上看來，未完成接種的年輕人感染比例，反而超過理應較脆弱的老人。

屏東祖孫群聚是怎麼發生的？

然而，Delta病毒在各國讓人談之色變的主因，還是「傳染威力很強，」曾負責台灣第一宗Delta病毒群聚感染的屏東基督教醫院醫師蕭惠元說，他分析從祕魯返台的確診祖孫足跡，發現他們在祕魯登機前都是快篩陰性，在飛機上也做了嚴密的防護，但回台還是發燒確診。他認為，可能是在土耳其轉機時，「在機場一下子就傳染。」

確診祖孫返台之後，如何在居家隔離期間還能將病毒傳給鄰居，有諸多猜測。

屏東衛生局疾管科組長仇幼娟，向《天下》還原了當時情境，這名確診者按照規定在家隔離，便將垃圾放置於大門。隔壁戴著口罩的鄰居站在自家門口看到，想要協助倒垃圾，結果病毒就在短短「我幫你倒垃圾」、「不用不用，你不要過來」的幾秒鐘對話中，都有戴口罩的兩人，隔著紗門還有5公尺的距離，竟然就這樣傳播出去，可見傳染力之驚人。

根據《華爾街日報》報導，Delta變異株傳播力約比今年肆虐台灣的Alpha變異株高了50％，而Alpha變異株則比原本的武漢株高出50％。

為什麼傳染力如此之強？答案在病毒的結構變化。Delta病毒上的胺基酸出現點位突變，使病毒更容易跟人體細胞的ACE2接受器結合。美國CDC一份文件指出，經過一連串的突變，Delta變異株的傳染性已經接近俗稱「見面傳」、只要同處一空間且沒有免疫力，感染機率就高達85-90％的水痘。

「突破性感染」是專家最擔心的問題

「相較於高傳染力，『突破性感染』才是我們最害怕的，」陳秀熙指出，Delta更勝Alpha的關鍵之一就在於「免疫逃脫」，也就是病毒具備逃避體內免疫系統功能辨識的能力，導致完整接種2劑疫苗後仍確診的「突破性感染」問題。

過去的流行疾病也存在突破性感染的問題，但是隨著新冠全球大流行，病毒變異速度遠超乎其他疾病。Delta變異株對於針對武漢病毒株的疫苗，早已出現大量的突變，免疫逃脫的問題也就顯得格外嚴重。

傳染力可以依靠公衛手段阻斷，但如果體內抗體無法認清Delta變異株，疫苗效力不彰，將影響全球的復甦進度。儘管Delta變異株讓疫苗預防傳染的效果大打折扣，但好消息是，疫苗仍能夠有效防止重症、死亡。

英國公共衛生署的報告顯示，輝瑞和AZ疫苗能避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90％；印度在今年1月至5月（Delta佔69.5％）完整施打兩劑AZ疫苗之醫護人員突破性感染比例為8.6％，其中的住院率為0.2％，重症或死亡則是0位，都低於未接種或部份接種。

從紐約的確診、死亡人數兩條曲線的「脫鉤」，尤其清楚。儘管因為Delta肆虐，紐約確診人數在過去一個月飆高10倍，到8月中旬提升到每日確診2000多人。但完整接種人口比已近六成的紐約，單日死亡人數始終控制在10人以下。

國際Delta疫情上升，台灣如何自保？

目前，台灣針對入境的旅客，採14天檢疫搭配2次PCR核酸檢測，並在檢疫期的第10至12天，提供1次家用快篩，降低隱性傳播者進入社區的可能性。

陳秀熙呼籲，「入境Delta病毒個案確診前的接觸者」在隔離及自主健康管理期間，也應該被視為入境乘客管理，並在自主健康管理後的1個月內，每週使用家用快篩，以找出隱性感染個案，阻斷家戶及擴及社區的傳播與感染。

疫苗廠輝瑞已提出12-15歲青少年的BNT疫苗第三期床試驗，證明疫苗可以百分百降低症狀發生，副作用也與成人相近；莫德納的青少年臨床結果也即將公布。

陳秀熙表示，基於科學理由，應把BNT疫苗優先開放給12至30歲民眾接種。指揮中心在8月18日宣布，國內12到17歲者，可施打的有BNT及莫德納疫苗。

Delta橫掃國際，台灣面對上一波Alpha病毒仍心有餘悸。透過疫苗的高施打率避免突破性感染，並將Delta變異株阻絕於境外，才能夠守住台灣。「入境第一關要守好，不然進來之後都是亡羊補牢，」在屏東見証Delta威力的蕭惠元強調。

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