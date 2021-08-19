高端疫苗開打在即 爆出20年前捲款爭議？老總陳燦堅首度回應

文 吳靜芳

由高端生產的國產新冠疫苗，8月23日開放接種。這支疫苗愈接近開打，愈鬧得滿城風雨，背後推手陳燦堅到底是什麼來頭？國光、聯亞一票留美博士還做不出來的疫苗，為什麼是他做到？

20年前「地中海風波」被起底

源頭來自數月前一則在Line群組瘋傳的訊息，說「陳燦堅」曾在20多年前，為了取得天主教教會學校聖心女中的校地，「把修女騙得團團轉，把河邊大片的土地讓他們蓋了地中海俱樂部和大樓……還惡意倒閉，倒閉前一天還在收會員……。」

始終沉默不回應的陳燦堅，在《天下》專訪時首度證實，「那個陳燦堅，確實是我。」他接下來說話便吞吞吐吐起來，小聲、幾乎是請求地說，「如果因為這事為難你們不能登（報導）……我覺得也可以，沒關係。」

今日的生技新貴身分，很難與20年前的他聯想在一起。陳燦堅曾是房地產開發商。八里地標，由3棟最高33層摩天大樓組成、李祖原事務所設計的「福星地中海」，便由陳燦堅與家族成員一同投資、開發。當時常對外曝光的福星育樂開發公司董事長游祺祥，是他表哥。陳燦堅也出任過福星的公司代表人。

位於「福星地中海」一旁，樓高5層的「地中海俱樂部」，有游泳池、網球場、三溫暖、餐廳，一張會員證40萬起跳。

陳燦堅承認，「地中海俱樂部」當初是他主導開發。因為用的是聖心一處廢棄的操場，「我們家三代都念聖心，我也是天主教徒，因為我跟社區關係比較好，才去做（開發），」他說。

但地中海俱樂部因為違建、侵佔河川地等爭議，經營沒幾年，便於2002年倒閉。眾多會員高價買的會員證，頓時成了廢紙。

陳燦堅一再強調，他沒欺騙聖心的修女，俱樂部用的校地仍屬聖心，「（俱樂部）做不下去是事實，沒有處理（退還會費）也是事實，但那個時候已經不是我在主政了，我也無能為力。」

他自認有苦衷，僅說投資案牽涉家族長輩，因為理念不合，各方早已分道揚鑣，「未來我有機會，也許可以請當時的主事者把事情解決掉。」

從豬病到新冠，做動物疫苗造就另類台灣之光

他早在26歲就與親友合資創立動物藥代理事業，引進全球前三大動物藥及疫苗大廠英特威（Intervet）的產品，專做養雞戶及養豬戶的生意。

陳燦堅並從單純的代理，延伸到研發，創立動物疫苗研發公司施懷哲，與宜蘭大學生物技術與動物科學系教授郭村勇合作技術開發，並與法國動物藥廠維克（Virbac）合資經營動物疫苗廠。

施懷哲在台灣研發、製造的豬環狀病毒疫苗，因此透過維克賣到全世界，也算另類台灣之光。

陳燦堅在動物疫苗領域，累積了技術、經驗與自信心，從50多歲開始，進入人用疫苗領域。

他找上基亞生技，合組基亞疫苗（高端疫苗的前身）。基亞生技董事長張世忠曾任慈濟大學醫學系系主任，陳燦堅認為，自身開發過2、30個動物疫苗經驗，結合基亞的人用藥物臨床專業，絕對有機會開拓市場。「動物的疾病太多，動物疫苗開發的難度，跟人用疫苗有過之而無不及，」他說。

他調來自家動物疫苗廠的人才，加上基亞臨床研究員，在國衛院租了一個實驗用產線，這支雜牌軍就從H5N1病毒疫苗開始練兵。

別人覺得在台灣做疫苗賺不了錢，連有官股的國光生技都連年虧損。在國際大廠壟斷的疫苗市場中，陳燦堅反而認為，「疫苗是個好生意。」

去年初新冠疫情一爆發，高端團隊就聽到美國國衛院要技轉新冠抗原「S-2P」給莫德納開發疫苗的消息，便積極爭取，儘管無人看好，陳燦堅仍動用過去在國衛院的人脈簽到了技轉案。

「他很百折不撓，是有點像打不死的蟑螂，」疫苗廠BOO案時任疾管局局長，因此與陳燦堅熟識的前陽明大學校長郭旭崧評論。

有了好抗原，加上郭村勇開發出來的細胞培養穩定量產技術，高端一下子變成國際第二代新冠疫苗的領頭羊之一。

「必須承認高端很勇敢，」前疾管局局長、上騰生技董事長張鴻仁指出，在新冠疫情前，疫苗臨床成本高，又受限各國政府採購預算，並不是受投資人歡迎的產業。高端技轉策略非常聰明，從美國國衛院拿到國際級技術，對方目的在於濟世而非營利，技轉價格與條件相對藥廠合理。

「（新冠疫苗）是天上掉下來的禮物，」陳燦堅感嘆，「本來以為是機會，現在看起來是挑戰。」

滿城風雨下，高端的挑戰

疫情以來，高端股價被資本市場瘋炒，一度漲了十多倍，現在雖有回落。但陳燦堅超過3%的持股，身價約20億元。

除了源源不斷的國內負面新聞外，高端產量規模還不大，導致成本、售價高昂，恐怕是接下來進軍國際市場更大的難關。高端疫苗的政府採購價曾被媒體揭露，一劑800多台幣，甚至略高於輝瑞BNT、莫德納的國際售價。

他並未否認這價格，但表示是因為時程緊急、國際物料缺貨而成本飆高。「機器都走空運不走海運；佔疫苗成本2、30%的佐劑，全球也在搶，」他舉例，綜合下來成本多了一半甚至一倍。

回顧這一陣子的風風雨雨，「就像出麻疹，該出的都出一出，」陳燦堅口氣倒是樂觀。

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