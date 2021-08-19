東奧奪牌數創新高 如何讓台灣的體育環境就像「商務艙」？

【文／蔡立勳；圖片／Getty Images】

台灣在東京奧運奪牌數創新高，振奮人心，收看賽事轉播已然成為全民運動。但在耀眼成績的背後，體育環境仍有必須正視的問題，體育改革要持續往前走。

2金4銀6銅，創紀錄的12面獎牌入袋，這應該是史上最令台灣人振奮的一場奧運了。

從東京奧運開賽第一天，楊勇緯在男子60公斤級柔道拿下台灣首面獎牌後，多數台灣人著了魔似的，即使不懂賽事規則，依然守在螢幕前收看轉播。

尤其戴資穎與中國選手陳雨菲的羽球女單金牌戰，更創下台灣收視率新高，平均每3人就有1人收看。

對照東奧開幕前的「經濟艙事件」，氛圍天差地遠。這屆代表團搭乘經濟艙飛往日本參賽，而非政府曾經承諾的商務艙，引發國人強烈不滿，背後不僅反映出民眾對選手的不捨，對體育協會的不信任，體育改革聲浪更如潮水湧來。

事實上，「國民體育法」早在4年前大幅翻修，針對球迷詬病多年的單項協會，加入「特定體育團體」專章，提出4大改革方向，包括協會於6個月內改選、財務透明化措施、協會理事長排黑條款與球員贊助商規定。

「當時的要求基本上都有被執行，但是最低限度的執行，」中華民國足球協會副秘書長、「國體法」修法幕後推手焦佳弘直言。

以財務監督為例，部份單項協會在修法後，仍未依法準時揭露財報。根據體育署資料，44個奧亞運單項運動協會，在2019年時僅4家在期限內提供決算與財務報表備查，近六成連報備都沒有。（見下表）

修法後開放民眾加入協會參與改選，卻導致棒球、網球、羽球與游泳等4協會高層互灌3千個以上人頭會員，確保握有理監事改選主導權，台北地院最終判以緩刑。前網協秘書長劉中興雖因此卸職，卻回任顧問，引發外界砲聲隆隆。

改善各協會運作，從進用體育行政人才開始

「作為主管機關的體育署，在這部份卻是不作為狀態，」焦佳弘說。

關鍵在於體育署與單項協會存有「共生關係」。協會是各項賽事國際總會唯一承認的窗口，體育署需要協會培訓基層到國家代表隊的選手，協會也依賴體育署的補助生存。

「今天要依法砍補助時，難道是要減少給國家代表隊訓練的補助嗎？最後受傷的是誰？會不會影響到奪牌？」焦佳弘不諱言，體育署在實務上綁手綁腳。

長期累積的結構性問題，不會因為修了一次法就此煙消雲散。「單項協會要治理好，人還是很重要，」體育大學休閒產業學系教授、前體育署長高俊雄說，因為從體育署到各協會，國內欠缺體育行政人才是不爭的事實。

高俊雄說，體育署在兩年前嘗試培育體育行政人才，包含國手在內，試圖媒合30名人才給單項協會，但「第一期實施完後沒有後續，我猜想是協會反應不熱烈，但我覺得值得再去努力。」

所幸並非所有協會都一成不變，如橄欖球、足球、羽球等協會已自發性開始改變，焦佳弘認為，體育署應設法告知大眾，哪些協會逐步往好的方向走，才可能修補社會跟體育團體之間喪失互信的狀態。

預算過度仰賴運動彩券基金，非長久之計

另一個問題，是體育署預算的編列與執行隱藏危機。體育預算倍增，是蔡英文的政見之一，自2016年的96.7億元，到今年已增加至135.75億元。

「整體預算增加，這個必須肯定，但預算結構卻很脆弱，」長期關注體育議題的立委張廖萬堅拿出體育署預算書，2017年公務預算81億（其中32億編給世大運），但從隔年至今公務預算都維持在40億出頭，其他來自運動彩券盈餘的運動發展基金。

「基金預算變成體育署的金庫，」張廖萬堅解釋，彈性運用是基金預算優點，機關可視情況挪用各項目預算，總執行率超過八成就無須受到監督，卻容易發生匡列預算卻不執行。例如編了兩千萬的「提升運動員形象與行銷計劃」、匡列1千5百萬的「鼓勵各級政府與公營事業投資運動事業計劃」，執行率都是0%。

張廖萬堅擔憂的是，體育署過於依賴基金預算，今年即編列了67億，遠高於運彩每年盈餘40餘億元，即使尚有留本約100億，但照這速度很快即可能用罄，而前瞻計劃的特別預算也只挹注到2024年。（見下表）

他認為體育署應逐年穩定增加公務預算，將每年固定支出編列在內，體育環境才可能更永續。

下一戰，該怎麼準備？

在贏得歷史勝利後，台灣要如何邁向2024年的奧運之路？

代表台灣參加過5次奧運的網球國手盧彥勳認為，首先是職業化程度相對較低的運動項目，選手訓練時容易面臨生活壓力，選手的職業生涯延續並不容易，「我覺得要給他們足夠安定和保障，才能無後顧之憂地去受訓。」

其次是藉由體壇典範，吸引更多人才投入。「現在我們有戴資穎、郭婞淳這些在奧運奪牌的選手，很多人希望有一天變成她們，就會有夢想，」盧彥勳說。

除打造好的環境、訓練出具備實力的運動員，也要讓大眾認同這項職業，並在社會上受到尊重，才能吸引更多優秀的年輕種子，把體育當作是一條路。

要持續加強、調整訓練環境與社會氛圍，可從教育著手。

盧彥勳強調，「從小培養對體育的欣賞跟概念，讓運動愈親民，在競技體育也愈專業，這些都是相連接的。」

第三政府要發展運動環境，不能只重視台灣有優勢的項目。高俊雄舉例，足球是全球最風行的運動之一，台灣雖然一時半刻無法在國際取得好成績，或許要投入20年，甚至一個世代才能有些成果，「但還是要做，行政部門不能只看金牌。」

最後要透過政策，引進企業資源共同培力。國內不少運動好手都有企業支持，國際馬術總會副會長黃啟芳認為，政府應以抵稅方式，鼓勵企業贊助、培訓運動員，如韓國射箭隊馳名國際，便是現代集團長期在背後支持。

隨獎牌數不斷推高，是不是代表這幾年做的都是正確的？

焦佳弘提醒，政府若因為這屆奧運的成就而自滿，反而是台灣體育發展的阻礙，「這將忽略在原有制度下，被犧牲、淘汰的人事物，以及積怨一直藏在民間的原因。」

此時要趁勝追擊，持續推動體育改革，不只讓選手參賽時有商務艙搭，打造體育環境的「商務艙」才是重中之重。唯有運動成為公民社會一部份，才可能讓全民跟體育連結，更全面推動體改，而不是每4年才隨奧運出現煙火似的口號。

從尊重運動員、投入運動、願意付費收看賽事開始，每個人都是這場改革的一份子。

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