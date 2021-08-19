征服155國「大中華區是成長關鍵！」即將登基全球新航海王的關鍵七問

【採訪整理／劉光瑩；圖片／地中海航運提供】

地中海航運即將超越馬士基，成為全球運力最大航商，能達到如此成就，亞洲是關鍵，尤其大中華區更是成長核心。面對疫後新常態，永續力與數位化，成為未來的競爭藍圖。

由義大利阿本德（Aponte）家族所持有的地中海航運公司（MSC，Mediterranean Shipping Company），營運兩百多條航線，現有運力僅次於馬士基（Maersk）。

去年底，MSC挖角馬士基前戰將托夫特（Soren Toft）擔任執行長，最快明年，MSC運力將超越馬士基，成為全球最大。《天下雜誌》獨家專訪MSC大中華區董事總經理朱競，談疫情對航運業的衝擊、數位化趨勢與亞洲市場的關鍵地位。

問：各界預估地中海航運的運力將超越馬士基，成為全球第一。MSC能達到今天的成就，亞洲地區有多關鍵？

答：亞洲是地中海航運公司非常重要的市場，與其他地區間的貨物運輸量和內部貿易量都不斷增加。

我們在新加坡開設了亞洲第一個辦事處，從6名員工發展到10個市場、50個辦事處的2250名員工，今年是25週年。

MSC在中國和東南亞有多項港口和物流戰略投資。在新加坡的合資碼頭MPAT，泊位已從3個增加到7個，顯示運輸量成長。

大中華區無疑是重中之重。

MSC在大中華區已有23年，目前在中國大陸、香港和台灣，有28個辦事處，在16個港口有37條直航航線。

美國去年對零售和醫療商品的需求上升，最近世界各地疫苗接種，以及亞洲國家因疫情導致生產停滯，導致對中國出口商品的需求強勁。

同時，中國經濟復甦加快，讓進口受惠。

去年，水果和肉類進口成長強勁，我們運輸冷藏貨物，去年有一些里程碑，包括首次從哥倫比亞輸出酪梨至中國。

地中海航運旗下570艘船、服務全球155國。對這個航運巨人來說，亞洲市場為成長重心。 地中海航運提供

問：據《金融時報》指出，MSC新任執行長的重點任務之一是優化全球網絡，東亞和台灣在這個優化中的地位是什麼？

答：MSC持續根據市場需求調整網路。大中華的主要市場包括歐洲和美國，過去一年，我們推出更多連接到美國和加拿大的航線。

在亞洲內部貿易部份，MSC去年七月推出的亞洲海馬（Seahorse）航線，為台灣貨主提供了從高雄到菲律賓馬尼拉和越南頭頓的連接。去年Golden Horn航線，是我們第一條連接中國、韓國和俄羅斯東岸的航線。由於反應很好，兩個月後新增韓國仁川和中國北方三個港口的停靠點。

問：疫情在航運市場帶來的混亂，對航商是機遇還是威脅？

答：新冠肺炎的影響是前所未見的。疫情爆發時，航運業最初受到全球需求暴跌、邊境關閉，與港口工人和卡車司機短缺的嚴重打擊。與其他航運公司一樣，MSC不得不取消多條航線服務。

去年下半年，隨著復甦，我們擴增艙位並開設新航線。然而，需求成長速度比任何人預期的要快，供應鏈挑戰使情況更複雜。

疫情彰顯了航運業的重要性，以及在面臨眾多挑戰，仍能保持全球貿易暢通的高度彈性。

這是個機會，讓我們與客戶的對話提升到超越價格的不同層面，更關注我們創造的價值和可提供的服務。

問：全球航運龍頭馬士基正從航運公司轉型為物流公司，MSC的長期戰略重點是什麼？

答：除了引進新的航運服務、船舶和設備，我們也提供更多複合運輸服務，和增加電子商務平台功能。

我們一直在擴大複合運輸服務。特別在中國大陸，因為內陸製造業發展，今年上半，我們在華北和華東推出駁船和海鐵聯運，以滿足內陸成長的進出口需求。

近年來，愈來愈多客戶透過鐵路將貨櫃從中國運往歐洲，在此趨勢下，我們今年四月推出MSC Taiga航線，結合MSC亞洲內部航運網絡、俄羅斯鐵路服務和歐洲的短途支線網絡，大中華區客戶可以此替代方案將貨物從亞洲運往歐洲。

因應全球航運業積極搶攻物流，地中海航運將提供更多複合運輸服務。 地中海航運提供

問：去碳化是航運業迫在眉睫的挑戰，MSC的藍圖是什麼？

答：MSC大量投資低碳技術，以提高效率和減少環境影響。

我們最新的Gülsün級貨櫃船近2.4萬TEU（二十呎櫃），是世界上最大貨櫃船之一，每個貨櫃的碳足跡也是最低之一。

過去兩年，已交付了11艘Gülsün級船舶，還有5艘將於今年交付。

MSC積極試驗使用替代燃料以減排，我們在現有船隊大規模使用高達47%的生物混合燃料，也在研究氫氣衍生燃料、甲醇燃料，與生物液化天然氣等技術。

新燃料和技術解決方案必須可擴展，並在技術和經濟上可行。與不同機構合作很重要，我們正與殼牌（Shell）合作研發低碳解決方案。

問：MSC如何因應數位化？

答：海運業正經歷數位創新技術的巨大變化，但需要建立通用標準。我們認為，新技術解決方案必須能在多個船公司、服務提供商和地域間運行。因此，相容性是關鍵。

這是長期趨勢，2019年，幾家大貨櫃航運公司建立了非營利組織——數位貨櫃航運協會（DCSA），MSC是創始成員之一，目的是透過技術標準實現航運數位化。

我們相信與同行有更大合作空間。例如，馬士基和IBM共同開發的TradeLens，是運用區塊鏈技術的貨櫃物流數位化平台，MSC也是主體船公司之一。

在此平台，客戶可掌握點對點貨櫃運輸情況，以區塊鏈與物流和伙伴共享文件，自今年5月在中國上市，客戶反應正面。

我們專注於流程數位化，以提高效率。今年4月，我們推出電子提單（eBL），參與貨物運輸預訂的各方可透過區塊鏈平台線上管理提單，全球電子商務入口網站myMSC可提供即時報價等功能。

問：疫情過後，航運新常態會是什麼樣子？

答：我們希望這會是供需更平衡的時代，意味著市場波動更少。由於不同港口擁堵和供應鏈問題，也希望改善服務可靠性。

航運業數位化隨著疫情而加速，但也帶來更多空間與客戶和利害關係人技術合作，提高效率，並提供新的數位解決方案。

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