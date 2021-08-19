走過年虧百億、賣光船隻 陽明如何從谷底翻身到EPS稱霸貨櫃三雄？

【文／劉光瑩；研究／李璨宇、鄧凱元；圖片／謝佩穎攝】

很難想像，陽明這家全球第9大航商，曾一度淨值只剩6元，差點全額交割。如今從年虧百億，翻身到EPS稱霸貨櫃三雄，背後是老船長加上金融舵手的改造，讓陽明脫胎換骨。

在高雄的台船碼頭，停著一艘已近完工的2800 TEU貨櫃輪，招牌的黑紅塗裝，是陽明向台船下訂的第十艘，交船在即。

很難想像，這家全球第9大航商，曾一度淨值只剩6元，差點全額交割。一位航運業經理指出，陽明曾一年虧100億，只好把所有船都賣掉，售後租回，負債比高達91%，岌岌可危。

如今重見光明。陽明今年上半年營收是去年同期兩倍多，前5月每股盈餘13.3元，稱霸貨櫃三雄。

「我們戲稱李鴻章（陽明前身招商局創辦人）有保佑，」一位在陽明30年的主管說。

最大保佑就是「暴風雨時，有老經驗的船長緊盯改革；等雨過天晴，又有金融專家來改善財務。」

老船長是陽明前董事長謝志堅，金融專家則是經濟學家出身的現任董事長鄭貞茂。

4年前，在前交通部長賀陳旦的邀請下，曾任長榮海運副總裁的謝志堅進入陽明，推行多項改革。首先，是讓累積虧損已虧掉半個資本額的陽明完成減資，說服政府增資，讓搖搖欲墜的陽明，財務體質改善。

從谷底爬起的陽明，在現增近300億台幣後，蓄勢待發。圖為陽明貨櫃輪在高雄港的裝卸貨作業。 謝佩穎攝

老船長謝志堅清淤，整頓「負貢獻」訂單

在業務上，謝志堅將資訊與權力集中。以往，陽明每個部門各自運作，謝志堅透過收權，讓各部門匡在一起，發揮實力。

「他就像是桶箍，把木片緊緊捆在一起，」一位資深主管形容。

其次，則是精緻攬貨。過去，業務單位為了衝艙位利用率，有時會賤價賣艙，卻輸了裡子。

一位陽明主管說，以往虧錢艙位多達一成，但謝志堅每週開會管控這些「負貢獻」訂單，賠錢艙位減了9成以上。

「我跟同仁說，沒有回頭路，只有往前衝，」謝志堅受訪時以水庫妙喻。「陽明這座水庫其實很大，過去幾年把淤泥清掉，等天降甘霖，水就滿起來了，」他笑說。

金融舵手鄭貞茂改善財務，十年來體質最佳

「我被賦予的任務，就是幫陽明轉虧為盈，」鄭貞茂接受《天下》專訪時說。

一上任就碰到全球航運景氣暴衝，陽明董事長鄭貞茂被許多人說是「福將」，帶領陽明先蹲後跳。 謝佩穎攝

去年10月上任，他就遇上天降甘霖。鄭貞茂的首要任務，是在政府不再出資的情況下，改善財務結構，讓陽明有錢投資未來。

他開會的方式，一如陽明倒數計時般的急迫命運。一位員工說，鄭貞茂開會很重視效率，他手上有個計時器：「報告時間十分鐘，他會倒數計時。」

7月16日，陽明完成291.2億台幣現金增資案，負債比迅速降至6成以下。從谷底爬起，如今陽明財務體質是十年來最佳。生性儉樸的鄭貞茂沒有大舉擴張員工人數，而是用獎金激勵員工，今年5月，員工都拿到經營績效獎金；上次發獎金，已是十多年前的事。

透過集中化資訊與權責系統，陽明動態調整船隻與艙位，追求利潤。譬如：去年美國線運價好，而歐洲6月遭逢嚴重水患、加上蘇伊士運河卡船，歐洲線又變成最賺錢航線。因此陽明緊急調度，去年陽明營收42%來自美國線、32%來自歐洲線，到了今年7月，兩者比例就互換。

之前，因借錢買船，導致財務結構孱弱；完成現金增資後的陽明，下一步依舊非常務實。

鄭貞茂強調，對客戶而言，陽明必須保持全球前十，才有足夠航線和航班提供服務，所以「在適當時機，船一定會繼續造，」鄭貞茂說，但規模、運量要根據財務規劃，目前陽明最大船是1.4萬TEU。

台船為陽明新造10艘節能智慧船，已交船9艘，最後一艘停在港邊做內部整理，預計年底交船。 謝佩穎攝

跨足物流業，極大化自貿港優勢

營收9成以上來自遠洋航線，如何找出第二隻腳？摸索了22年，3年前開始獲利的子公司「好好國際物流」，是祕密武器。

位於高雄港70號碼頭的好好國際物流中心，萬坪倉儲空間，因具冷鏈物流、保稅加工多重角色，去年下半就持續滿倉，貨車川流不息。好好物流是台灣少數位在自貿港區的港埠型冷鏈倉儲物流業者，「之前每年虧錢，現在賺到翻掉，」一位資深航運界人士觀察說。

航運猶如全球經濟的動脈，台灣不只賺機會財，責任更大。圖為高明貨櫃碼頭。 謝佩穎攝

2017年轉調好好物流的總經理林楹棟指出，自貿港區強調境內關外，加上台灣的地理位置，低人工成本，以高雄自貿港區做物流調度，無論運輸時間、倉儲與運輸成本，都比直接從歐洲運送更有利。

好好物流眾多客戶其中一家國際型預包裝食品業者，貨物進高雄後，好好物流不僅負責全台6個據點配送，更把台灣當集散地，供貨到泰國、馬來西亞、韓國等地。

好好物流年營收約五十億，林楹棟樂觀，今年有機會到九十億，稅後利潤可望翻倍、突破2億。

【延伸閱讀】

直擊史上最大貨櫃輪！長榮反彈力道贏全球 來自37年前張榮發的「瘋決策」

塔利班、蓋達組織、IS 有什麼差別？

高端疫苗開打在即，爆出20年前捲款爭議？老總陳燦堅首度回應