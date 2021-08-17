理工不吃香嗎？蔡明介罕見焦慮投書 工程師超搶手畢業生為何爆減萬人

文 張毓思

蔡明介投書示警「科技業人才荒」，佔據各大新聞標題。消失的科技人才去了哪裡？「科技業人才荒」一詞幾乎佔據各大新聞標題，104獵才資深副總晉麗明開口說了三遍，「很嚴峻，很嚴峻，很嚴峻。」

根據104人力銀行發布的2021《半導體人才白皮書》，半導體業的人才缺口將近2.8萬人，是6年半以來的新高。聯發科董事長蔡明介更罕見投書媒體，呼籲重視高中教育與人才培育政策。

疫情間全球晶片需求高漲，半導體產業的人才需求也跟著水漲船高，但是要搶理工人才的產業，早已經不只是半導體。根據國發會調查，「應屆畢業生不足」已經是科技業人才缺口的首要原因。

產業需求增，理工人才卻每年減少

根據教育部統計資料，2019年的高等教育理工畢業生為9.2萬人，較前一年減少5359人。若拿2019年與2016年相比，更是硬生生減少了9110人。

在科技產業欣欣向榮之際，不過3年的時間，理工畢業生人數就減少將近1萬人。究竟台灣的教育體制出了什麼問題？「最主要的原因還是少子化，」清華大學電資學院院長黃能富說，「進入大學的人數正在下降，而且下降的速度非常快。」

頂尖生外流，會成為張忠謀嗎？

除少子化衝擊，學生往國外移動的比例卻也愈來愈高。「這幾年的出國人數，已經不可同日而語，」師大附中教務主任陳雅萍坦言，10年前每年選擇出國學生不過10幾人，近5年卻動輒就是50人。

疫情影響下，雖然暫時緩解了出國人數，但陳雅萍以長期趨勢判斷，高中生出國就讀的意願恐怕只會繼續增加。

這些優秀學生高中畢業後提前出國，通常也意味台灣人才的流失。「很多人才不一定願意回來，因為海外產業規模更大，薪水往往更有競爭力，」晉麗明指出，在國內人才不足的同時，鄰近的日本、韓國與新加坡同樣吸引台灣人才向外流動。

人才外流加劇理工人才不足的窘境。但高中生出國深造是壞事嗎？黃能富認為，人才進出應該樂觀看待，反而應將赴海外工作者視為台灣的海外人才庫。賈至達也說，「這些學生或許是未來的『張忠謀』，或是張忠謀的左右手。」

科系與出路選擇愈來愈多

更關鍵的是大學科系愈趨多元，選擇理工科系者比例跟著下降。大學校系這幾年變得愈來愈多元，陳雅萍舉例，部份大學開設「人文科技」系，雖隸屬社會組，卻吸引理工組學生，文理組的邊界愈來愈模糊，「大學這一端開出的名額，很可能影響學生分布的板塊。」

不只是大學科系選項更多，理工科系畢業後出路也愈來愈廣泛。「電機系畢業生選擇愈來愈多樣化了，」陽明交通大學電機學院院長唐震寰指出，過去主要專攻半導體IC設計的電機系，近年有愈來愈多學生往軟體科技發展。

賈至達則指出，台灣在半導體產業有國際優勢，但是年輕學生更傾向於軟體、量子電腦甚至是人工智慧產業，因為海外的軟體科技產業更成熟，對這些學生更有吸引力。

吸引外國人才，大學英語授課

究竟科技業人才荒的解方是什麼？「少子化是不會逆轉的，」黃能富說，「產業與學校唯一的一條路是國際化。」換句話說，本土人力的供給只會愈來愈緊縮，唯一可能滿足產業缺口的方法，是引進外國人才。

但外國人才要去哪裡找？晉麗明認為，企業可以先從在台灣留學的外國學生著手。以陽交大的國際半導體產業學院為例，就吸引不少來自印度、印尼與越南的碩博士學生，其中又以印度學生為大宗。

「我的學生就是做IC設計的，他回印度不會有比較好的職涯發展，留在台灣的意願其實很高，」唐震寰指出，台灣半導體產業仍具有國際優勢，對來台灣的留學生相當有吸引力。這些在台灣就讀的半導體人才，回到印度或是東南亞母國，往往成為台商招募的對象，幫助台灣產業的海外佈局。

「台灣的生活環境好，大部份的國際留學生多希望能留在台灣工作，」黃能富指出，清大擁有全台最多的印度學生，學生英文能力佳，很容易受到如台積電等國際化企業的重用。

但要吸引更多海外人才，大學必須進行國際化改革。企業也應該思考，如何對人才提高吸引力。

「為什麼優秀的人才不回來？我們一直要求人才更高的產值，但是企業對人才的投資也要到位，」晉麗明語重心長地說，「不能只是用薪水回饋，如何讓人才得以發揮與提升價值？珍惜人才其實是一門課題。」這一點，值得所有企業深思。

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