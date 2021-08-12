修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

文 林佳誼

大學時期就遠距全職工作，不只讓清大資工畢業生江岷錡存到留學費用，更使他了解業界發展，提早準備自己，在錄取率創新低的疫情之年，申請上心中第一志願柏克萊大學。

「以出國留學來說，我們真是倒霉的兩屆，」說著這句話的清大資工大四應屆畢業生江岷錡，眉宇清朗的臉上，卻不相稱地露出一個好大的笑容。

倒霉是事實。江岷錡代表的是一批頂大畢業、又直接錄取歐美名校的台灣最菁英學生。而這群人，先是去年遇上歐美疫情爆發、大學全面關閉，被迫遠距上課或延後入學。今年又因疫後申請暴增、名額縮減，常春藤盟校等名校錄取率紛紛創下新低，成為史上最難申請的一年。

但在這最難申請的一年，他仍然逆勢應屆錄取加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley），這是美國資工領域最好的四所名校之一。收到通知信那天，正好是4月1日愚人節，本已放棄這心中第一志願、打算去其他選項報到的他說，當下真是「從地獄變成天堂。」

是僥倖嗎？一點也不。因為江岷錡在大學期間即超前部署，按部就班實現他的計劃。

鼓勵、不比較的家庭教育

在921大地震同年出生的江岷錡，從小和哥哥江旻諺在父母經營的修車廠長大。少年時期就出道學修車的江爸爸，從「黑手」一路打拚成為「頭家」。

父母鎮日為工作操勞，爸爸的一雙手指甲永遠卡黑垢，兩兄弟都看在眼裡。大三歲的哥哥江旻諺學業成績一路超級頂尖，是校園中的風雲人物。就讀台中明道高中時，他一人創辦了兩個社團，還以學測滿級分，拿到香港大學全額獎學金出國留學。

「其實從小我才是家裡沒有光環的那一個，」江岷錡笑說。跟在明星哥哥身後，江岷錡很難沒有壓力。但活潑開朗的江媽媽總是鼓勵小孩，她是讓兄弟倆都發揮最大潛能的關鍵人物。

江旻諺說，雖然兩兄弟的成績，很難不被外人拿來比較，但每逢家人相聚，江媽媽常刻意開玩笑，不是大力讚美弟弟長得比較帥，就是說他是雙魚座比較浪漫，「媽媽很刻意製造一個印象，就是哥哥比較聰明這件事是不存在的。」

或許是受到哥哥激勵，後來江岷錡在高中也創辦資訊社並發起黑客松運動，把他在台北感受到的程式社群風氣帶回台中。這個活動延續至今，已成為台灣高中界最具代表性的黑客松。

存到一桶金，還能提早畢業

雖然念的是清大，不像江旻諺拿全額獎學金，江岷錡在大學期間既是學生，也是全職上班族。

因為高中就常混跡網路資訊社群，認識一堆高手，大一開學前的暑假，他興起一股想「挑戰看看」的念頭，於是加入台灣紀錄片影音新創公司「Giloo紀實影音」擔任工程師，從打工一路做到全職。平日人在新竹的他，就靠遠距完成工作。

但即使外務繁多，也沒影響到江岷錡的學業表現。他不但拿過書卷獎，還以大學生身分投稿論文並拿下國際研討會的「最佳論文獎」，以系排名前20%的成績提早於大四上學期就畢業。

這讓他能早一步服完兵役，順利銜接美國秋季開學。「這三、四年來我一直很努力挑戰自己，」江岷錡說，工作上每次遇到新的專案需求，譬如要從無到有架設一個付費系統、或是開發一個新的用戶驗證系統，雖然從沒相關經驗，但他都想，「好吧，我可以來試試看。」

或因勇於接受挑戰，他常忙到沒有休息時間，週末假日都得用來補齊週間沒完成的工作進度。但努力後的報酬，是豐厚的。扎實的工作經驗，成為他獲得柏克萊大學錄取的重要關鍵，更別提他還因此存下百萬積蓄，解決了一半留學費用。

了解想從事的領域，提早佈局

之所以這麼拚命，是因為他提前佈局投入工作後，體認到他想走軟體領域，但在台灣並非主流。

台灣科技業主流是半導體為主的硬體產業，清大資工每年約150名畢業生，絕大多數直接在國內念研究所，兩年後進竹科工作。

若想轉往軟體業，台灣的發展空間卻很有限。江岷錡回憶，轉折是在大二、大三時，當時他在軟體界已工作一段時間，深刻感受到「台灣的空間就是這麼大而已，我可以看到那個邊界，看到成長極限。」

以他專精的系統架構為例，台灣網路平台系統規模多半不大，即便進入Google等外商，主要核心業務與開發通常也不在台灣團隊。

「既然我看到眼前這個瓶頸，就知道勢必要出國發展才行，」認清這一點，他卯足全力準備。

「他是那種會去設一個明確目標，然後非常、非常盡力去做的人，」論文指導教授周志遠觀察，江岷錡為圓出國夢，把自己撐到極限，蠟燭好幾頭燒，雖然因遇到疫情，錄取機率大減讓他一度受挫，「即使遇到很大的壓力，也很少聽到他抱怨。」

江旻諺自港大畢業後，回台擔任台灣公民陣線秘書長，但大學期間就有薪水收入的江岷錡，還常常反過來大方把諸如網路訂閱資源和哥哥共享。「我好像才是被照顧的那一個，」哥哥江旻諺笑說。

7月中旬，江岷錡搭機赴美，「早點去打疫苗，才不會耽誤開學。」預計讀一年期學程的他，卻已早早開始著手投遞明年的矽谷職缺。從小事到大事，江岷錡一路超前部署，讓他突破各種限制，比別人早一步預訂翻轉人生的門票。

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