翻船實錄》散戶當沖炒高、主力三部曲拋售 航運股利多出盡？

文 盧沛樺

短短一個月，航運股的走勢，如捉摸不定的海象，帶領投資人身歷一趟驚濤駭浪之旅。

7月初，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明股價，觸及歷史新高，從此跌多漲少。截至7月底，上市航運類股指數自高點以來，跌幅最深逾3成，股民信心潰散，資金大量從航運股瘋狂逃竄。

股價劇烈回檔，大量投資人虧損，沒錢繳款給券商，引爆違約交割潮。7月15日，陽明違約交割金額5056萬元；7月23日，長榮違約交割金額4615萬元。

明明貨櫃三雄的法說，都釋出基本面無虞的利多消息，股價為何翻臉比翻書快？原因，這是主力、券商、外資三方輪番登場的拋售三部曲。

首部曲：7/7長榮被關禁閉，主力期貨市場套利

商智投顧總經理毛元杰是縱橫台股逾30年的資深股民，甚至經歷過1997年亞洲金融風暴。但這回航運股重挫，依然讓他憤憤不平，矛頭指向台灣特有的處置制度。

各國股市針對交易過熱或股價異常，政府都有因應制度，較常見是熔斷，即盤中暫停交易。但台灣不採行熔斷，而是處置制度，在盤後預告未來十天分盤交易，拉長撮合時間，藉機讓市場情緒冷卻。

7月7日，長榮股票列入二次處置，每20分鐘才撮合一次。但長榮期貨不受限制，因此出現投資人先在期貨市場放空，摜壓長榮股價，影響現貨市場的撮合價，現貨投資人一緊張，跟著把手上的持股殺出，股價因此急墜。

更糟的是，長榮股價帶頭跌停，連累陽明、萬海股價悉數翻黑。毛元杰推測，大戶、主力事先在現貨市場借券放空，利用處置制度的漏洞，從中套利。代價是，航運股的長期投資人，承擔股價下跌的損失。

二部曲：7/20陽明增資新股上市，包銷券商大賣持股

陽明7月12日公告現金增資1.6億股，每股發行價182元。不久前，貨櫃三雄股價突破歷史新高。公告一出，投資人爭搶額度；未料15日最後繳款日，股價咚咚咚下跌，比現增價還低3元，結果散戶不買單，連原本積極搶進的台驊投控也宣布放棄認購，最後逼承銷券商吞下。

20日陽明現增新股上市，股價以185元開盤，但隨承銷券商在市場賣出，股價應聲重挫，收盤170.5元，下跌9.31％。

外界質疑，陽明為何讓承銷商元大手中握有大部位影響股市。陽明董事長鄭貞茂接受《天下》專訪，強調增資是為了改善公司財務體質，自去年開始規劃，但大股東交通部不出錢，才採取詢價圈購，遴選願意包銷的券商。

今年5月股東會通過開始遴選券商，「遇上航運股大漲，出乎我們意料，我們只是照進度走，」鄭貞茂說。

三部曲：7/21台指期結算日，外資賣長榮在期貨市場賺錢

7月21日，原本市場期待長榮「出關」，恢復正常交易，股價上漲可期。沒想到外資賞了市場一個大巴掌，光長榮一檔，賣超近4萬張，航運類股指數大跌7.64％，大盤指數也失守17500點。

背後原因，不是外資看壞航運股這麼簡單，而是牽涉到避險操作。

外資在台股買台積電等權值股，但怕股價下跌，造成投資損失，因此會在期貨市場買台股指數期貨的空單避險。如此，一旦現貨股價跌，期貨就可以賺。

國立台北科技大學資訊與財金管理系副教授吳牧恩解釋，7月21日正好是台指期每個月的最後結算日，所有投資人尚未結清的部位，都要在這天結算。外資這一天空單部位較大，就會希望大盤指數跌，才能獲利出場。怎麼做呢？就是出清長榮股票，壓低結算價。這成為航運股的第三批賣壓。

為什麼是長榮被狙擊？關鍵在6月，貨櫃三雄因股價高漲，市值擠進台灣前五十大公司，因此納入台灣50成分股。當外資要操控大盤指數，航運股自然成為選項之一。

螞蟻雄兵的當沖客，把股價炒到全球第一

但除了短期因素，航運股回檔，關鍵原因還是股價漲過頭，投資人趁機獲利了結。相較全球航運股，自去年3月股災以來，馬士基（Maersk）漲188％，但長榮、陽明、萬海則漲了15倍、30倍。

台灣的航運股奇蹟，背後靠的是如螞蟻雄兵的當沖客，創造出驚人交易量。過去半年，航運股的當沖佔比，穩穩超越大盤。

當6月股價突破100元，更多當沖客絡繹不絕地加入。當沖客社群都流傳著一張「當沖攻略」，上頭記載著不同股價時，交易成本是多少，股價跳動多少會賺錢。而股價100至150元，最容易抵銷交易成本，成為賺錢的最佳甜蜜點。

但交投熱絡，助漲也助跌，市場一反轉，做無本當沖的，面臨信用危機。毛元杰說，過去兩週航運股大跌，市場盛傳有人違約交割，金額竟只有3000元。這意味著，有人口袋掏不出3000元，卻進場買賣一張10萬元起跳的股票。

利多出盡？法人：電子股已較航運股好

至於後市，瑞銀亞洲交通運輸行業分析師連沛堃指出，去年第4季，連外資都已慢慢進場佈局台灣的航運股。但展望後市，外資持股態度轉趨謹慎。

由內資主導的行情，如今也態度丕變。從資金流向也可看出，錢正在從航運股流出，轉向電子股，電子類股成交比重重返5成。

「現在拿航運賺的錢，一部份去買電子股，相對安全，」台新投顧副總經理黃文清建議，類股已在輪動。

如今，航運股走到法人與散戶分道揚鑣的十字路口，股價波動恐成常態，投資人要更具有風險意識、量力而為，才能在快速變動的股市裡持盈保泰。

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