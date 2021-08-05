「今天公祭 明天忘記」消防員一再殉職 消防改革為何困難？

文 蔡立勳

悲劇總是一再發生。7月1日，彰化縣喬友大樓防疫旅館火警，又帶走1位年輕的消防員。10年來，台灣已有42位警義消人員殉職。

發生憾事，官員承諾改革，但當社會關注隨新聞熱度減低，改革腳步似乎就停頓了，直到意外再次出現，不斷輪迴。「今天公祭，明天忘記」，簡短8個字，道盡了無數消防員與家屬的心聲。

5月底播畢的電視劇《火神的眼淚》，揭露出消防體系一個又一個沉痾，從消防人力不足、業務範圍多元，到救災設備老舊、消防安檢關說，再次喚起國人對消防員工作安全的意識。

設備老舊，政府經費跟不上汰換速度

荒謬的是，雖然消防署2015年陸續推出精進消防器材7年中程計劃、汰舊換新老舊消防車輛2年中程計劃與建構安全化學環境計劃，花了32億汰換超過360輛消防車，卻仍無法滿足所需。

地方政府的資源挹注不足是主因。「最大困難應該就是錢的問題，」擔任台東縣政府消防局局長23年的管建興直言。

人力不足，月工時480小時

雖然各縣市消防機關有訂出員額上限（編制員額），但地方政府預算有限，每年多只有依照中央一般性補助款核定的預算編列消防人事費，全台22縣市僅8縣市的消防機關人力滿編。

人力不足造成消防員服務人數過高、工時拉長。多數縣市採勤二休一（上班48小時，休息24小時），等於每月近20天工作24小時，每月工時上看480小時，相較於「勞基法」規範一般勞工每月工時176小時，消防員疲累程度顯非一般人能想像。

政府拍板5年補3000人，為何難達標？

作為主管機關的內政部積極提出改善方向，消防署2019年啟動「充實消防人力推動計劃」，預計5年增加3000名人力，整體服務人口數達到1比1300，2028年進一步達到1比1100。

但提高編制意味著增加預算，且培訓人員需要時間，無法即時投入。縣市政府當年度向消防署提報缺額，決定隔年的消防特考需用人數，錄取的考生接著在南投竹山的訓練中心受訓1年，再進行分發，「差不多要3年才會下來，」南投縣政府消防局局長林聰吉算了算。

學員受訓成績若未達標準，可分發的員額會因此減少，最終只能依各縣市提報的比率分發消防員。

業務龐雜，救護、捕蜂捉蛇都打119

不可否認，各縣市消防人力雖然逐漸增加，業務量卻更為繁雜。除了打火救護，消防員的業務還包含防災宣導、消防安檢、水源檢查以及捕蜂捉蛇等，甚至援救動物的工作也落到消防員身上。每增加一項業務，就減少訓練時間。

「30年前就開始捕蜂捉蛇，民眾只要打119，24小時有人服務，我們常常開玩笑自己是119大車隊，」擔任義消30年的張志豪說。

討論多年，捕蜂捉蛇業務終於在2017年回歸農委會，補助各縣市農業處、動保處委外處理，卻又因經費問題，各地進度不一，多數是義消、廠商負責白天到晚上10點前的時段，其餘時間則由消防員負責。但截至今年中，仍有5縣市是消防員全天候處理。

五大解方，給消防員健康的職場環境

消防問題一層又一層，並非沒有改變的可能。現階段或許能從五大面向著手。

首先，是寬列人事經費，改善消防員長久以來超時服勤情況。2019年底，司法院大法官做出釋字785號解釋，指名實施輪班、輪休制度的機關，如消防人員應檢討服勤時數合理性。

自釋憲案公布後，消防署已與各縣市消防機關展開討論，希望適度增加人力或減輕現有業務，「總是有辦法，但要讓消防員真正能在健康的職場環境工作，」管建興說。

第二是專業分工，山域與海域搜救業務能效法國外作法回歸各主管機關。

以山難搜救為例，可由林管處等主政機關委託民間專業山搜組織搜尋，發現失蹤者需要救助時，再由消防和空勤直昇機出動救援，管建興認為，這樣的專業分工能發揮最大救援功效，並有效減輕消防人力負擔。

第三，人力有限，更需確保消防員的專業能力一致。彰化縣政府消防局代理局長邱聰佳指出，現階段進入消防體系的消防員，因培訓流程不同，警專體系是「訓、考、用」，特考班是「考、訓、用」，所受訓練與持有的專業證照存在落差。

因應救護案件逐年攀升，邱聰佳建議，所有參與分發的消防員至少在受訓時即取得EMT-2資格，才能提升緊急救護品質。

第四是善用民力。張志豪強調，應該善用義消人力，取代消防員進行住宅火災警報器發放、小學防火宣導等防災工作，讓消防員更專心在打火救災上。要是消防單位有疑慮，可開設義消訓練課程，並安排一位消防員擔任行程督導。

最後是消防署應確實盤點各縣市人力、設備現況，依據各地財政狀況，向行政院爭取補助，訂定中長期計劃，提升設備品質，「中央、地方共同出錢，財政困難的縣市可以稍微喘息一下，」林聰吉說。

消防體系的問題並非只存在一兩天，卻總是以一條條人命換來關注，「這一波是剛好《火神的眼淚》在播，又遇上彰化的事情，但熱度會持續多久，是我所擔心的，」張志豪的心聲，也是全體消防員的心聲。要避免悲劇一再發生，正視問題，加緊改變是唯一之計。

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