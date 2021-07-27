新冠疫苗混打可以嗎？ 最新研究出爐：效果更好

【編譯 張詠晴】

混打疫苗到底可不可以？安全嗎？保護力、副作用如何？最新研究出爐了。

不同品牌新冠疫苗混著打，到底可不可以？英國牛津大學研究結果顯示，至少混打輝瑞-BNT疫苗和AZ疫苗是可以的，而且受試者甚至產生了更多免疫細胞。

不論是先打輝瑞-BNT，再打AZ疫苗，或是順序相反，都能有效對抗病毒。這個牛津大學Com-COV研究計畫開始於2月，研究人員測試「兩劑都打輝瑞」、「兩劑都打AZ」，「先輝瑞後AZ」，以及「先AZ後輝瑞」，效果各是如何。

第一波研究，受試者兩劑施打時間間隔為4週。而下一波兩劑間隔12週的數據，則要7月才會出爐。

牛津大學兒科和疫苗學副教授斯內普（Matthew Snape）說，研究人員發現，兩劑都施打輝瑞疫苗的受試者，抗體濃度比兩劑都打AZ者高10倍。

而先打AZ再打輝瑞的話，抗體濃度與打兩劑輝瑞相當，但這樣的接種順序可以帶出最好的T細胞反應。不過，對此研究人員還無法釐清原因。

T細胞作用是什麼？

目前英美核准的新冠疫苗，刺激我們的免疫系統產生抗體，避免感染後出現嚴重症狀，抗體的產生是靠B細胞。

而T細胞在免疫系統上也很重要，它可以攻擊被病原體或病毒感染的細胞，同時也支援B細胞產生抗體。

不過，混打的缺點是，疫苗副作用會更明顯一些，包含發冷、頭痛與肌肉痠痛，但症狀幾天就能改善。

由於先前的研究已經發現，打兩劑AZ的話，間隔期拉長到12週會更好，因此斯內普說，相信7月出爐的混打數據會更令人振奮。

此外，莫德納與諾瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗也正加入混打實驗中。

由於英國早已下訂3.97億劑疫苗，在疫苗充足之下，英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）解釋，暫時不考慮變更當前的施打計畫。根據政府數據，84.1%英國成年人已經接種第一劑，打完兩劑的人也有61.6%。

不過，對無法備妥疫苗的國家來說，牛津大學這份研究很有價值，也支持了部份歐洲國家的作法。許多歐洲國家在陸續傳出AZ疫苗出現少數血栓症狀後，讓民眾選擇其他廠牌的第二劑疫苗。

斯內普解釋，這份研究沒想打亂各國政府已經制定好的接種計劃，但由於在疫苗大缺貨之下，許多國家並無法取得足夠的疫苗，因此這項研究讓全球疫苗計畫，提供了更大的彈性。

研究人員在知名醫學期刊刺胳針（The Lancet）預印本指出，不論是先施打輝瑞-BNT，後施打AZ，或是順序反過來，「我們都看到受試者產生對抗病毒的高濃度抗體」。

「這告訴我們，混合施打計畫是可行的」。

重點整理：

前、後劑都施打輝瑞能產生最高濃度抗體。

先打AZ，第二劑施打輝瑞，T細胞反應最佳。

混打疫苗，副作用會比施打同品牌更明顯一些。

（資料來源：CNBC、Reuters、NYT）

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