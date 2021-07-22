嚴凱泰11年前首創 充電商裕電終於轉虧為盈 為何保時捷、建商都愛用？

文 劉光瑩

服務囊括保時捷電動車的全台快充站、青埔新建案的充電樁停車場，裕隆集團旗下公司裕電能源，從電池研發起家，卻一度虧掉一個資本額。它如何翻身打造充電生態圈？

台灣電動車銷量成長率，全球第3

這些充電樁背後，都寫著同一個名字：裕電能源。品牌名為「Yes！來電」的裕電能源，目前營運的充電樁已有2400支，不僅是全台規模最大的充電服務營運業者，更是最早投入充電事業的台灣自有汽車品牌。

台灣保時捷事業發展處處長吳海峯（Ralph Uhlmann）說，裕電之所以能獲得維運標案，除了豐富實績之外，更具優勢的其實是提供硬體與軟體整合的能力。

去年底開始，保時捷在全台的17支電動車高速快充樁，都是由裕電能源營運服務，到年底預計將超過20支，幾乎每個縣市都有快充。在德國保時捷母廠拍板下，台灣的快充設備來自韓國，但仍需在地廠商安裝與維護，「專屬車主的充電app，3個月內就做好，布建也快，我們就知道選對伙伴了，」吳海峯說。

吳海峯說，快充啟用的這幾個月，他們發現充電服務可用性近百分之百。至於車主有什麼回饋呢？「通常沒接到客戶的回饋，就是最好的回饋，」他笑說。

裕電開發的充電app，不只能線上預約充電，更是台灣第一個結合智慧地鎖的app，包括未來要啟用的收費機制也一併整合。

最大充電樁停車場，在青埔新建案

而從頭開始參與規劃66支充電樁的青埔新建案，也堪稱是創舉，甚至可能是全台規模最大充電樁停車場。

過去曾被戲稱為「鬼城」的青埔高鐵特區，今年開始許多預售案陸續交屋，景象已今非昔比：住戶與店鋪紛紛進駐，連路上跑的車也跟一般社區不同。

「每天都看得到特斯拉在路上跑，年輕住戶比例很高，」樺龍集團品牌行銷經理林芸禾說。

林芸禾感覺，裕電有個願景：不是希望賣出最多支充電樁，而是希望推廣電動車的新生活方式。裕電的工程師會站在客戶角度，提出不同的整合式解決方案，也會想怎樣對客戶最好。

嚴凱泰的信仰支持，兩次轉型經營綠電

如今看來，一帆風順的裕電，2010年創辦，其實經歷了漫長的痛苦，中間甚至兩次打掉重練。

十多年前，政府推動電動車先導運行計劃，最早投入的就是裕隆集團。當時裕隆集團董事長嚴凱泰不僅研發納智捷，還創辦裕電搶先在全台建置1500支充電樁，結果卻並不賺錢。「曾經5年虧掉一個資本額，」裕電能源總經理高秀枝說。當時，裕電能源的前身裕隆電能，還負責納智捷電動車的電池相關服務。

但先行者的命運，總是孤獨寂寞。電池研發與技術門檻都高，台灣市場又不夠大，裕電逐漸發現電池研發太燒錢。2015年，嚴凱泰將電池研發業務回到華創，裕電的經營方向調整為專心做充電樁與充電站服務。

後來，集團發現充電樁建置速度不如預期，仍入不敷出。但集團知道這是對的方向，「大家想方設法，思考怎麼支持裕電走下去，」高秀枝回想。

2019年，新任的裕電董事長許國興，同時也是裕融總經理，為了幫裕電找活水，就把手上賺錢的光電業務切出來，同時推出 「YES！來電」新品牌，裕電從此變成能源服務公司，手上有70座光電場，不只幫車子充電，還一邊賣光電。

裕電能源目前光電佔營收約六成，車電約四成。2020年營收1.63億元，年增94%，首次轉虧為盈。更重要的是，有了太陽能光電支撐，裕電就有機會等待電動車充電樁的起飛到來。

不能光靠太陽能賣電

「光電是短多長空，」高秀枝說，政府雖大力推展光電，但購電價格正逐年下滑，能蓋的屋頂與地面空間也愈來愈少，成本與日俱增。然而，車電服務是短空長多。「因為儘管現在電動車還很少，但這是未來趨勢，搶到先機還是最重要。」

她坦承，目前轉虧為盈都是靠賣光電給台電的收入，車電業務虧損還有千萬以上，希望能在兩年左右，達成車電業務自給自足。

第三次轉骨，將發生在高秀枝手上。

高秀枝是充電服務公司中，唯一有建設公司歷練的總座。去年10月接裕電總經理之前，她是裕隆建設副總經理，主導裕隆城開發與招商。她從汽車銷售、經營管理，到營造建設都有豐富人脈與經驗，彰顯出裕電的獨特優勢。

「我去跟建商談的時候，他們都很歡迎，」高秀枝笑說，因為現在充電樁跟光電板，逐漸變成許多新建案的標配，而裕電能源是少數能同時提供兩種服務規劃的公司。再加上有十多年實績，又是裕隆關係企業，信任感十足。

市場上提供電動車充電服務的公司，不是機電設備起家，就是單純做app的軟體開發商，像裕電這樣能整合軟硬體，再加上太陽光電建置實績，能提供一站式服務的企業，可說絕無僅有。

然而，「建置充電樁」與「打造能獲利的商業模式」，還有一段距離。

充電開始收費，商業模式才會獲利

去年十月，特斯拉開始針對超級快充收費。高秀枝說，如今公共領域的充電樁，幾乎都已開始收費。一旦有收費模式，高秀枝的理想，是不單提供硬體，而是要整合軟體與各種場域服務，從校園到商場、從建案住家到公共領域，都能提供不間斷服務。

從赤字連連到谷底翻身，裕電能源正在拓展自己的新藍海。

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