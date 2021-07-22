「很多客人看完影片就決定買屋」他們如何逆轉疫情 讓業績狂翻倍？

【文／劉光瑩；圖片／永慶房屋提供】

全台新冠肺炎疫情升級三級警戒維持近兩個月，各行各業面臨前所未有的嚴峻挑戰。儘管6月全台房屋交易量大幅下滑4成，但永慶房屋與加盟體系祭出奇招做數位轉型，有加盟店的業績居然是去年同期的2倍，他們做對了什麼？

5月中全台進入三級防疫警戒，日常生活急遽改變，更衝擊商業活動，尤其是人與人接觸頻繁的房仲業，來客量與帶看量驟減。

根據內政部數據，6月全台房屋交易量與去年同期相比，大幅下滑39%，最明顯感受到衝擊的，是疫情偏嚴重的雙北地區，台北與新北交易量分別年減41%與57%。

永慶房產集團是全台服務據點最多的房仲加盟體系，感受最深。永慶在全國共有1200多家門市，雙北市的260家為直營店，全台加盟店超過1000家。

「對市場衝擊比去年嚴峻，」永慶房屋業務管理部協理陳賜傑受訪時坦言，一般中古屋銷售，一定要實體帶看，升三級警戒後，絕大多數社區都不讓房仲帶客人去看屋，房仲業碰到前所未有的挑戰。「但有些人還是得賣屋、得買屋，需求還在，」他說。面對危機，無法抱怨或等待，只有積極面對。

永慶房屋推出的第一招，就是想辦法提升購屋族線上賞屋的意願。

第一招：不只720度線上賞屋，迅速追加專人導覽影片

「歡迎您來看屋，我幫您噴一下酒精消毒！」西裝畢挺的年輕房仲，拿出酒精瓶作勢要噴，其實這只是6月底剛推出、其中一支專人導覽賞屋影片的開頭。

陳賜傑說，早在疫情前，永慶房仲網原本就有720度線上看屋，「除了天花板裡面，肉眼所及的角落都看得一清二楚，」他說。

但為了模擬帶看的情境，永慶請影音同仁傳授業務員拍攝影片技巧。業務員兩人一組，從拍攝、剪接到後製一手包辦，剪出長度3至4分鐘的短影片，從附近社區、外觀到內部，誠實呈現房子狀況，每個角落、每個磁磚隙縫都不放過。過去一個半月，在影音團隊的指導下，全體業務員迅速學會拍攝剪接，目前在房仲網上，已上架近1000支專人導覽影片。

（永慶房屋提供）

然而，客戶對線上賞屋影片買單嗎？

答案是，有的客群很買單。台慶不動產新竹金雅公園加盟店去年11月才開幕，今年上半年的業績已突破2200萬元，是永慶不動產旗下加盟店平均一整年的業績。

店東李彥程說，他的客人7成以上是竹科工程師，除了購屋需求強勁，對數位工具的掌握也嫻熟，線上看屋對他們來說，完全不影響成交意願。

因為社區不讓帶看，業務同仁迅速反應，馬上錄影拍照上網，「很多客人看完錄影就決定買屋，全部流程都在線上搞定，」他說，也因為竹科客人除了熟悉網路，還很會事先做功課，決定買屋快狠準。正因如此，疫情升級對他的業績幾乎沒影響。李彥程說，5、6月的成交件數，跟疫情前相比完全沒有下滑，原因就在於客人對數位看房接受度高，讓實體業績能無痛轉到線上。

從前買房子，消費者可能要到門市喝咖啡好幾次，才能真的看到心儀物件。如今永慶10位成交客人當中，就有6位是透過網路來的，絕大多數沒踏進過門市一步。

陳賜傑說，永慶房仲網跟app流量，6月比4月大幅成長2成，預期在推出專人導覽影片之後，客戶黏著度會更高。

第二招：投入資源線上行銷，9成客人來自線上

北屯區是全台中房仲門市密集度最高的地區，在這兒，居然有一家房仲加盟店業績完全不受疫情影響，反而還比去年成長。

永慶不動產台中北屯松竹旱溪加盟店店東陳俊元受訪當天下午，就有一位客戶要簽約。「代書都常問我：怎麼都只有你們店在簽約？」他笑說。

在三步就會碰到一家房仲的北屯，他如何突圍？陳俊元說，一般房仲門市會開在熱鬧街邊，過路客佔4到5成。但他的門市，過路客只佔1成，9成來自線上，將疫情對業績衝擊降到最小。

陳俊元一開始選擇開店地點就刻意避開一級戰區，省下店租，將資源花在線上行銷外，他更深入掌握演算法，有效搶到消費者眼球。

「我會深入研究集團線上行銷系統，如何讓我們的物件曝光排名往前，」他如數家珍地說：標題要在16個字以上、物件圖片要有6張以上、行銷內容文字要有30個字以上，才能讓貼文觸及率變高。他也提及，其實總部一直都有三申五令，但因為加盟店中真正嚴格執行的人不算多數，他就能突顯出差異化。

除了永慶集團官網外，他也大量花行銷費用，在所有線上平台曝光，以及台中的十幾個臉書售屋社團等，撒下天羅地網，「把所有潛在客戶都掃到，」每月網路行銷成本就要花十多萬。

（永慶房屋提供）

從今年初，央行以金融手段管控房地產後，陳俊元察覺到市場風向變化，知道金融手段只會繼續緊縮，過路客或投資客會減少 ，所以要針對目標型客人下功夫，於是開始轉而積極經營線上行銷。沒想到在疫情升級時，立下奇功。

北屯松竹旱溪加盟店今年第二季業績高達3700萬，已遠超過許多加盟店一年的業績。另外如果看5月中到6月底的業績，則是去年同期的2倍。

追根究底，是因為在業績好時，陳俊元能夠居安思危。「之前市場好的時候，躺著都有業績，」但他看到諸多信用管制措施，開始有危機意識。從年初開始，陳俊元就要求40位業務員，每個人都要學會拍片、剪接、互動看屋，甚至還空拍社區，做出差異化。

「原地踏步只會被淘汰！」永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶提撥7000萬元經費給加盟品牌，加強線上行銷。另外，加盟總部擷取50位疫情期間績優店東的成功心法，開設線上課程，分享實務操作經驗。

下半年新稅制上路，更加考驗網路行銷

不過，許多店東提到，5、6月交易會爆大量，可能也與7月房地合一稅2.0上路有關，許多需求可能為了避免重稅而傾巢而出，下半年是否還能維持如此強勁的交易動能，才是考驗網路行銷，真正接受度的時刻。

不論大環境如何改變，不變的準則是：只有走在前面、多想一步的人，才能將負面衝擊降到最小，隨遇而安。

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