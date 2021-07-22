遠距畢業、混亂中投入求職　心理師：焦慮很正常，練習相信過程

【採訪整理／蔡立勳；圖片／王建棟攝】

學生身分匆匆結束，嚴峻疫情中進入職場的新鮮人，比以往更加心慌。美國國家認證的台灣新生代諮商師留佩萱，教你用4個練習建立「復原力」，舒緩求職焦慮。

大學畢業，是許多人首次脫離既定的升學路徑，正準備在人生的偌大地圖中，畫出未來路線的第一關。

但5月再起的新冠肺炎疫情，毫不留情打亂許多人的規劃，也讓各大學不得不取消實體畢業典禮，改為線上舉行。

「我覺得少了一種儀式感，因為之前從沒想過，會在線上課程中結束大學的最後一學期，」今年畢業的台大政治系學生黃適敏說。

對這屆畢業生而言，少了畢業典禮的儀式感，求職的焦慮感卻比以往更多。

不只台灣，過去一年全球都籠罩在疫情之下。去年2月，美國疫情爆發，在美國安堤大學西雅圖分校心理諮商研究所任教的留佩萱，在3月初轉為線上教學，隨之而來的是店家、企業紛紛倒閉，一週內班上16名已在工作的學生，就有半數失業。

混沌亂世中，她看著周遭的人，承受疫情帶來失業、與親友離散的傷痛，卻也發現，「還有許多人繼續生活著，努力過每一天，我就覺得非常欽佩。」

這讓她想到了復原力（Resilience）。

「我們一生要的能力，其實就是怎麼在跌倒後站起來的能力。但是學校不太有這個機會教我們，怎麼在跌倒後站起來，反而是教我們不能跌倒，跌倒是件很糟的事，」身兼心理諮商師的留佩萱，興起了寫書念頭。

她在去年六月的畢業季動筆，年底出版《尋找復原力》一書，告訴人們如何在逆境中起身，重新開始。以下是專訪摘要：

學術上，對於復原力的定義不盡相同。原則上，是指可以從逆境當中彈回，並且能藉由逆境而成長的能力。

根據美國賓州大學針對復原力展開的研究計劃，復原力能被培養，並不是天生就擁有的能力。

困難時期，焦慮很正常

要建立復原力，須從自我覺察與自我調節做起。從去年至今，全球已有1億8000多萬人染疫，至少400萬人因此死亡，這個世代正經歷前所未有的疫情。

一般來說，大學、研究所畢業生，要轉換學生身分進入社會，過程本來就會讓人焦慮；如今又因為新冠疫情，找工作變得更困難，打壞人生規劃，內心一定會有各種情緒，焦慮、自我懷疑，都是很正常的事情。

面對自我否定時，我們可以練習給自己多一點同理心。

我猜想，在許多人的成長過程中，當犯錯時，可能是被師長、父母指責，並未被好好地、溫柔地對待過。時間久了，當然有個內化的聲音告訴自己，犯錯或表現不好時，要先指責、批評自己。因為這是我們唯一知道，怎麼面對失敗的方法。

自我否定的聲音，其實反映出內心想督促自己趕快進步。

但我們是大人了，能不能開始練習，用比較溫柔的方法面對自己，比如告訴自己，這段時間的確是很困難的時期，我會有這些情緒是很正常的。

當能夠做到自我覺察、調節，可以試著用美國賓州大學心理系教授塞利格曼（Martin Seligman）提出的三大面向，改變解讀事件的觀點，提升復原力，度過這段自我否定的時期。

三步驟跨越自我否定

首先是，釐清事件的發生應歸因於個人或外在因素。如果是歸因於外在因素，看清楚現在找不到工作的原因其實很多，最主要是這場疫情，影響很多產業與經濟，就比較不會覺得無力，一直陷在「我不夠好」的情緒。

第二，你覺得這件事的影響是暫時或永久。如果能告訴自己，疫情終將過去，現階段的影響只是暫時，就更有能力做我們可以掌控的事。比如每次面試結束後，檢視過程可以改進的地方，或者能做哪些努力，讓我往後求職的能力更好。

第三，你認為這個事件是人生的全部，或只是特定面向。如果可以區分工作只是人生的面向之一，找不到工作，不代表自己很糟，只是在過程遇到挫折，需要尋求幫忙。或許你擁有不錯的人際關係，或是有持續學習的能力，都能幫自己找到能量，做其他事。

如何解讀事件，也跟個人的心態有關。

美國史丹佛大學心理學教授德威克（Carol Dweck），將人分為成長心態（growth mindset）與固化心態（fixed mindset）。

有成長心態的人，認為人的資質與創造力能藉由經驗累積而成長，把每個事件、經歷當作學習管道，因而比較願意嘗試新事物。即使失敗，也可以從中學習。

抱持固化心態的人則認為，人的資質與聰明程度是不變的。他們害怕失敗，因為這意味著自己資質駑鈍、不夠聰明，也因此不敢嘗試新事物。

一個人擁有成長或固化心態，多是取決於成長過程。尤其台灣社會仍是學歷、成績導向，其實會塑造出很多小孩擁有固化心態，害怕犯錯，一旦犯錯就否定自己的價值。

但心態可以改變。我們可以練習，從自我覺察、調整解讀事件的觀點，以成長心態面對失敗與挫折，在逆境中站起來，重新開始。

美國休士頓大學社工學系研究教授布朗（Brené Brown）認為，背後的關鍵是「脆弱」（vulnerable）。

願意受傷，就能不斷嘗試

多數人聽到脆弱時，會先想到軟弱、不夠堅強等負面含意。可是這個單字如果好好翻譯的話，是願意讓自己受傷的能力，這是個很重要的能力。

唯有我們願意讓自己受傷，才敢嘗試一些有勇氣的事。假設當你要投履歷，你投了，就是讓自己面對不確定性，承擔可能被拒絶、難過的風險。

脆弱能讓你在失敗後重新站起來，你願意重新站起來，表示你知道很可能再次跌倒，要再經歷一次這段過程跟痛苦；就算如此，你還是願意讓自己再去嘗試。

其實復原力有點像重訓，每次增加一點點重量、壓力，就是幫助你的肌肉進行訓練，所以遇到壓力、挫折並不是壞事。

或許大家能把這一次疫情、找不到工作的挫折當成機會，學習建立復原力。每次的失敗經驗，都讓我們的復原力更厚實，更有空間面對往後更大、未知的挫折。

練習面對未知，相信過程

對大腦來說，熟悉等於安全，未知事物等於不安全。尤其我們從小學到大學，一路走來都知道下一步是什麼，這也是個很好的機會，讓我們練習面對未知，建立跟未知相處的能力。

未來的太多事我們不知道，所以不需要急著現在都知道。尤其22、23歲，剛畢業的大學生，還需要嘗試不同事物，在過程中找到自己的熱忱，我們要相信「過程」。

社群平台養成我們立刻得到結果的習慣，但很多事需要過程累積才有結果。比如找工作，是藉由前幾次面試都被拒絶的經驗，學習怎麼面試，拿到職缺。過程中再小的步驟，都是幫你往前跨一步。

就算現在找不到工作，我們還是可以持續學習，學習更多技能，也學著建立自己的復原力。

找不到工作，開始責備自己……

4個復原力練習，舒緩求職焦慮

1.練習自我覺察與調節：告訴自己，身處疫情時期而找不到工作，焦慮、自我懷疑是正常反應，無需一直指責自己。

2.練習改變解讀事件的觀點：新冠疫情的發生是來自外在因素；疫情終將過去，影響是暫時的。即使短期找不到工作，也不代表這是人生的全部，只是其中一個面向。

3.練習保有成長心態，願意受傷：把每個事件、經歷當作學習管道，願意讓自己受傷，不因失敗而否定自己，才可能嘗試新事物，在逆境中起身、往前。

4.練習相信「過程」：很多事是透過不斷累積，才有一點成果。就像每次面試的過程都是在累積經驗，讓自己下一次有更好表現。

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