醫生爸憂心勸退，護理生堅持8月進醫院：現在是病人最需要的時候

【文／林佳誼；圖片／王建棟攝】

本土疫情爆發後，本就急缺的護理人員出現離職潮，就連從醫的家長，都憂心得寫信拜託學校，希望兒女現在不要進醫院上班。然而今年畢業的北醫護理學生們，仍有八成決定投入臨床，「我也怕，但救人第一。」

疫情與熱浪一同延燒的6月天，停課的台北醫學大學校園，早已很難見到學生蹤影，但護理系主任郭淑瑜的電子信箱中，卻跳出一封來自應屆畢業生家長的信件。

「希望學校可以協助讓學生晚一點就業，」這位爸爸在信上明白表達他的憂心如焚。他不希望即將踏出校門的女兒，在疫情爆發的風頭上，進入醫院這麼危險的環境。

這位家長本身就是一名醫師，在嘉義某醫院服務。女兒承繼他的腳步走上醫護之路，本應最可慰父懷，不料畢業前夕遇到本土疫情爆發，爸爸態度丕變，瞞著女兒偷偷寄信到學校。

家長勸阻：你確定要現在去？

「爸爸希望我不要這麼快去上班，」今年22歲的護理新鮮人王若嵐也是事後才知道。她有著一雙圓圓的大眼睛，古書上說這樣的人感情特別充沛。

國中時，在學校參加飢餓30活動，看到非洲飢童照片，她難過到掉下淚，讓她起心動念想投入兒童醫療工作，並如願錄取台北馬偕兒童醫院癌症病房，八月就要報到。

但父親擔心醫院即便防疫再嚴謹，只要一個疏失，就可能形成破口，甚至希望她回嘉義就近服務。

王若嵐的父親只是今年護理新鮮人家長中，集體焦慮的一個代表。

另一名即將前往雙和醫院報到的畢業生周靖衡說，家人頻頻問他，「你確定要現在進去嗎？」同樣在疫情前就選定雙和的林子涵，則是遭家人反覆追問，是不是確定到職前先打好疫苗，以降低工作時感染的機率？

偌大的壓力與風險，卻沒讓這一班護理新鮮人動搖半分。

北醫護理系今年應屆畢業班，總共有50名學生。系方統計，已有41位同學表示將直接投入醫療臨床工作，與往年一樣維持在高於80%的水準。其餘有5名學生計劃升學，只有4人計劃轉業或未定。

疫情當前又遭逢護理荒，他們的熱血，猶如及時雨。

護理急缺，雖怕仍馬上報到

因為低薪、血汗、又不受尊重等勞動困境，護理界長期陷入人力危機。台灣護理學會理事長陳靜敏表示，台灣有30幾萬人持有護理執照，投入執業僅18萬人，比例不到六成。

新冠肺炎本土疫情爆發後，現役第一線護理人員更因風險與壓力劇增，湧現離職潮。

台灣護師醫療產業工會統計，今年2至5月，有795名護理人員離職，比去年同期多出250人。

抗疫護理量能處在崩潰邊緣。郭淑瑜坦言，校方收到不少醫院詢問，表示迫切需要新人加入，來緩解當前的負擔。

北醫護理系這一班畢業生的內心也會猶疑，卻仍願意赴需要的最前線。「其實我也會怕，」周靖衡吐露複雜心情，他將任職的雙和醫院，位在曾是新北疫情重災區的中和，而他所屬的「高齡醫學病房」，所收治病患又是疫情下高風險族群。

但他之前就在這裡實習，對單位有感情，近期打聽得知現在正缺人力，當下決定如期報到。

同樣情形的還有王若嵐，她原本打算7月底考完國考後要先休息一個月再工作，但一聽到單位缺人，立刻點頭8月初馬上報到。

受訪電話中，她的語氣帶著一股近乎是迫切的熱忱，「我花了這麼多年取得護理專業，應該要用自己的能力去做想做的事，況且現在是病人最需要我們的時候。」

瘟疫固然可怕，但其實身為新冠世代，他們對災難早已不陌生。

天災與疫病愈來愈密集，過去20年，從SARS、MERS到新冠肺炎，這已是冠狀病毒第三度大規模侵襲人類。去年聯合國一份報告也指出，近20年全球自然災害數已翻倍增加。

台灣的天災人禍也從沒少過。對於印象最深刻的災難事件，周靖衡和林子涵不約而同都想到500人傷亡的八仙塵爆。

「一旦發生緊急事件，醫護人員總是把救人擺第一，」林子涵說，很少人會在那個當下計較休假或超時，都是先救人再說。

病人暖心回應，讓她堅定使命

高中時在一本介紹科系雜誌上看到一句「判一個人死，不如救一個人生，」讓林子涵的志向從法律轉向醫療，正因這樣的醫護精神，是最讓她感動的地方。

左起北醫護理畢業生周靖衡、林子涵、黃淵揚。 （王建棟攝）

「那其實是很大的使命，」周靖衡也說，八仙塵爆時，媒體不斷報導醫護人員傾盡全力照顧傷患，令他印象深刻。但真正跨進這一行後，才知道要換來一個傷患的康復出院，需要花費多少心力與時間。

從護理工作中，他們找到自己的價值和熱情所在。

林子涵坦言，她敢站上第一線，主要是觀察過去一整年國內外疫情，知道病毒雖然可怕，但風險並非不能控制，而推動她往前的動力，來自大學四年間多次實習，讓她確信自己對護理工作的熱情。

林子涵每天幫他灌奶餵食，不斷跟他說話，希望刺激對方反應。起初大叔無法用言語回應，她教他若聽得懂，用食指比「1」示意說好。大叔從最初幾乎無法回應，到後來每次都能正確比出手勢。

有一次，林子涵開玩笑問大叔，會不會覺得聽她說話很煩？沒想到大叔竟然立刻把本來比「1」的手指縮了起來。

「他讓我確定了我是真的想做護理這件事，」她現在回憶起那個片刻，還是很感動。

因為當時剛進加護病房實習，開始大量碰到死亡案例，她一度覺得除了例行公事之外，似乎什麼也做不了，無助於挽回病患的生命，被無力感淹沒。正在迷惘之際，是這個病人讓她找回了成就感。

熱情的推動，讓他們不輕易言退，甚至沒路也自己找路。從小就是基督徒的王若嵐，終極目標是希望到偏遠國家，用專業和信仰為當地人服務，她選擇到馬偕兒醫任職，也是想累積傳染病臨床護理相關經驗。

下個世代的羅一鈞

疫情爆發後，王若嵐回到嘉義家中遠距上課，同時準備七月底的護理師國考，與雙親相處時間變多。爸爸經常到房間與她當面溝通，用各種理由企圖勸她放棄。

父女倆一度幾乎吵起來，心急的爸爸衝口而出，「妳什麼都不會，到那邊只會害死所有的人！」

「當時我眼眶瞬間泛淚，花了好幾天才消化那個情緒，」王若嵐說。

但剛走出大學校門的她，開始有大人的成熟。她很了解不擅表達情感的父親，「雖然講話不那麼溫柔，但總是在我需要的時候，竭盡全力幫我。」

她更知道必須拿出實際作為，證明她有能力應付海外醫療志工的艱困環境。

王若嵐先培養語言能力，每天撥空練習英文，不只買《空中英語教室》雜誌自修，還經常打電話找國外的朋友用英文聊天，也向教會醫療小組報名上課，累積各國文化和生活環境知識。

經過不斷溝通，王爸爸已不再反對她到馬偕工作。「其實家長也知道，要放手讓孩子去飛，」系主任郭淑瑜說。

每天下午兩點鐘的中央流行疫情指揮中心記者會上，曾志願遠赴非洲參與醫療人道外交，現又全心投入國內防疫的疾管署副署長羅一鈞，是許多人心中對醫護人員的理想典型。

而下一個世代的羅一鈞，可能已在這一群新冠畢業生之中。

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