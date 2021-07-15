新北首「見零」 侯友宜如何讓新北走出全台最熱疫區？

文 林倖妃

從染疫雙冠王的雙北「難兄難弟」，到成為公衛專家口中的「防疫示範模版」，新北市是怎麼做到的？

新北市長侯友宜即使再努力自持，5月22日這一天，他的心跳仍漏了好幾拍。因為根據流行疫情指揮中心公布，加上校正回歸病例數，全國新冠肺炎染疫數竄高到721人，其中新北即佔384例。明知海嘯迎面而來，他卻像個被矇住眼睛的武士，手裡拿著武士刀，不知道敵人要從哪裡殺過來。

「當時校正回歸太多，PCR判定塞車，」侯友宜形容，只能看著確診數字不斷飆升，卻看不到病毒從哪裡來，「耽擱採檢、居家隔離等後續動作，醫療量能緊繃，傳播鏈也不斷散播出去。」

從5月15日全國進入三級警戒，3天後新北確診數超越台北，此後一路狂飆。但延燒不到60天，情勢卻急轉直下，7月初的確診病例數已比台北市低，14日雖新增2例本土個案，皆為解除居家隔離前PCR採檢陽性，等同當天「見0」。

不再是「難兄難弟」，確診數降到20以下

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙曾直言，新北市雖然疫情發展較台北市晚，「但在即時公衛防疫措施下，控制板橋及中和疫情，阻斷社區隱性感染，足以成為台灣公衛防疫措施示範模版。」

關鍵就在行政組織重整，將颱風、地震災難來時啟動的災害應變指揮中心，轉型為全災型救災指揮中心，背後更有29個區長統籌衛政、民政、警政等組成規模達2200人的祕密軍團，從目標導向的防疫篩檢、精準疫調、擴大匡列、快速處理以全面防堵。

「打仗最重視的是團隊，」侯友宜說，要有清楚的作戰策略，規劃好順序、步驟就不會亂，「關鍵是行政團隊要建立聯合作戰模式。」

7月初，位在三重的湯城園區傳出有企業員工確診，從疫情開始之初即進入備戰狀況的指揮官、三重區長陳奇正，除每天一早召集相關人員確認狀況，回報救災指揮中心，在此同時，警察和衛生所人員展開精準疫調並擴大匡列，對需要送集中檢疫所或是居家隔離者快速處理，在下午的會議中確認進度。

「以前快篩後要二至三天後才會接到通知，感染的人到處流竄散播病毒，」陳奇正說，現在有人一點半確診，警察就像辦刑案一樣，透過手機訊號和車辨科技系統，快速掌握確診者足跡和接觸者，五點就疫調完畢、馬上匡列隔離、進行環境清潔消毒，效率大幅提升。

警察以重大刑案規格參與疫調

善用庶民語言的侯友宜，以捕魚用的「魚籠」形容的救災指揮系統，靠的是民政、衛生和警政等單位交織串聯成綿密網絡，一圈又一圈、一層又一層找出隱形傳播鏈。

「要快、要全、要準，」侯友宜同時要求，凡是篩檢呈陽性反應，包括社工和心理輔導員等社會關懷小組即出動，了解需求並給予協助，「即使後來PCR出來是陰性，過程中也會讓他們感到安心。」

目標導向型篩檢，用機器手臂提升PCR量能

同時因應新北確診多為家庭群聚感染，針對家有老人、小孩等不方便移動、抵抗力較弱的族群派出到宅篩檢隊。

為縮短PCR篩檢時間過長，新北率先協助三重聯醫購置機械手臂，以24小時趕工，將篩檢時間從3天縮短為4到6小時。只要篩檢系統不塞車，即可將輕症或無症狀者送集中檢疫所，重症者才送醫院，以免負荷超量。

第三步是動用警力和里鄰長進行精準疫調。為找出確診者足跡，新北動用二至三百名警力，24小時分三班制進行疫調，「從家庭、職場到移動的軌跡，很多人會忘記或有疏漏，」侯友宜運用員警的追蹤長才，從確診者的手機通聯紀錄、衛星影像定位到車牌辨識系統，並以警察辦案技巧進行詢問，務求全面盤整足跡。

但警察或許靠經驗、科技輔助，可以找出一個人所行經路徑，卻找不出人脈厚度，此時即須仰仗熟悉社區的鄰里長，一層又一層堆疊出親友人脈，找出確診者可能接觸的人。

第四步也是最關鍵的一步是全面動員作戰，讓市府成為一支部隊。

全市府團結作戰，研考會也來分析數據做模型

「這場仗不是只有衛生局在打，是全市府一起打，」侯友宜不諱言，從衛生局、社會局、環保局、消防局、警察局等，沒有一個局處可以置身事外，研考會更成為關鍵的幕僚角色，「從聯絡專家學者分析未來趨勢走向，到分析數據資料做出模型。」

新北同時訂出「平寧計劃」，除市長擔任總指揮的全災型救災指揮中心，統籌調度局處和資源，並由29個區長成為各區的指揮官，猶如是市長的第一線「分身」。

「他們最重要的任務是擋住疫情、防止擴散，」消防局長黃德清說，指揮中心透過不斷溝通協調，擬定戰略後由侯友宜拍板定案後，由區公所落實執行，需讓要每一個區長都了解計劃和模式，愈做愈有心得，時間就會縮短，「過程雖辛苦，但知道每天的方向在哪裡，不會像一開始校正回歸，再努力也不知道是否有成果。」

雖然疫情發展至今有趨緩跡象，但沒有人能料到下一波疫情何時再起。「即使走到今天，我們都還在作戰中，沒有成功可言，」侯友宜知道戰役雖稍歇，戰爭卻未完，「全台灣付出七百多條人命作為代價，這一場戰役，每個人都是輸家。」

【延伸閱讀】

屏東長大的CEO 如何打造「以世界為總部」的趨勢科技？

航運股史詩級奇航，還能續航多久？全看這4個關鍵

生於921、畢業於新冠肺炎，今年畢業生真的很慘？4張圖看優劣

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個，但媽媽從不比較

嚴凱泰11年前首創，充電商裕電終於轉虧為盈 為何保時捷、建商都愛用？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載