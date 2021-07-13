航海王落水 航運股下半年還能投資嗎？

文 李若雯

台股叩關萬九，熱度能持續多久？市場預期，今年下半聯準會可能釋放減少購債的訊息，一旦熱錢被收回，股市就會冷卻，台股會受影響嗎？2個變化、3大建議，佈局你的下半年投資。

去年疫情爆發後，為了救市，美國聯準會狂撒幣，印了3.2兆美元，還來不及促進實體經濟，大批資金便流入股市，使美股市值增加6.6兆美元，可說拿個空籮筐往股海一撈都能撈到大魚。

股市榮景持續到今年，光上半年標普500指數上漲了14%，道瓊指數也漲了13%，兩個指數都連續漲了5季，是2017年以來最長的一次連漲行情。

但股市循環終將來臨，當美國出現創下10多年新高的5%通貨膨脹率，再加上V型復甦的實體經濟，市場預期今年下半年，聯準會將釋放縮減購債的訊息。

一旦熱錢不再滾滾而來，意味著股市熱度即將退燒，投資人想再找到炙手可熱的飆股，就得冒著更高的燙傷風險，謹慎尋找。

首先，讓我們先看一下，跟去年的預測相比，什麼改變了？當富貴逐漸變得得險中求，我們能做什麼？

變化1：聯準會寬鬆政策搖擺了

原本市場普遍認為，聯準會要到2023年底以後才會升息，但6月公開市場操作委員會（FOMC）的會議紀錄顯示，減少購債規模的議程，已提早搬上會議桌。

會議紀錄顯示，大多數官員都認為通膨風險傾向上揚，聯準會必須預作準備，以便在風險成真時立即行動。因此，2023年聯邦基準利率預測，已由原先0.1%拉高到0.6%。

變化2：疫後就業市場難捉摸

會議紀錄還顯示，聯準會最擔心的，依舊是疫情後重啟經濟，充滿不確定性，「經濟前景不確定性很高，現在就勞動力市場和通膨路徑得出確切結論，還為時過早。」

失業率要降到2019年低點，是美國財政部長葉倫「以創造就業為目標」的經濟政策，一個重要的指標。

但美國經濟重啟，卻出人意料地出現「大離職潮」，企業缺工嚴重，勞工卻不願意隨便「重啟職場生涯」，反而花更多時間，尋找更好的工作，以致失業率下降速度緩慢。6月失業率5.9%，甚至比5月還高出0.1個百分點。

根據《紐約時報》統計，有15州的居民，完成兩劑疫苗施打率不到五成。秋季一來，恐怕會重啟大流行，這也是美國經濟復甦的風險，是聯準會迄今不敢貿然縮減購債規模的理由。

面對比上半年更不確定的總體經濟環境，逢高出脫，轉持現金；類股再輪動，逢低佈局科技股；企業倒閉風險降低，資金轉往高收益債，將是三大可行策略。

建議1：風險升高，現金落袋為安

台股即將叩關萬九，股市投機情緒高漲，融資餘額與當沖比例均創下新高，想走鋼索的人多到得排隊。但資產價格已在短時間內飆高，下半年成長動能將趨緩，動輒漲停的畫面將不復見。

橡樹資本創辦人霍華德．馬克斯（Howard Marks）最新預估，在低利率背景下，市場將走向低報酬、高風險時代。

霍華德直言，市場上已找不到便宜的資產，投資人若不接受報酬率大不如前的現實，就得承擔較高風險，譬如：購買私募基金等特殊利基產品。

但對一般散戶來說，最根本的避險，便是提升現金部位。若投資人對股市了解不深，甚至是在疫情後才投入股海，建議可增加ETF比重來分散風險。

建議2：航運股續航，市場回電子業

今年上半，吸引大批台灣股民的航運股，代表航運指數的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）目前仍持續攀高。

瑞銀亞洲交通運輸行業分析師連沛堃分析，目前貨運量供需尚未平衡，要到明年才會逐漸恢復正常，預估航運股今年至少維持平盤沒問題。

除航運股外，上半年鋼鐵股、紡織類股、造紙股均曾造成話題，但在熱錢退潮後，市場將回歸電子產業，並銜接上傳統第3季、第4季的電子傳統旺季。

台灣最引以為傲的半導體產業，美國半導體設備持續出貨，顯示台灣半導體業資本投資持續，在市場供需尚未平衡的前提下，台積電、聯電、立積電等仍後勢看漲。

而電動車產業持續發展，科技電子元件用量增加，下半年如台達電、健和興等電動車概念股亦值得期待。

前景不明朗的是筆電供應鏈。5月起，受零組件缺料嚴重影響，仁寶、緯創、英業達、和碩單月業績皆衰退。近期，品牌大廠惠普（HP）已將全年出貨下修15%。

至於解封是否將帶來新一波行情？醫療保健股在過去一年已有充分發揮，而服務業如王品、晶華等個股即使在疫情最嚴峻時，股價仍居高不下，代表市場已對解封行情提前反應，即使解封，漲幅也有限。

建議3：復甦走穩，高收益債變安全

至於債市部份，目前市場進入升息期間，若想要收益不被通膨率侵蝕，同時達到避險效果，建議購入高收益債。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，根據統計，過去20幾年，有13次升息期間，高收益債表現亮眼，最高可累積58.2%的正報酬；而美國經濟復甦，預估違約率也會降低。

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