在中國大勝外商 南僑陳飛龍：不能像游牧民族 要有深耕100年的準備

【採訪整理／鍾張涵；圖片／黃明堂攝】

已在中國耕耘25年的南僑，靠著信任與創新，在對岸市場大勝西方企業，在台灣也不斷擴大規模。面對中國崛起，陳飛龍看到的，依舊是淘金機會。

初夏時節、豔陽高照，台北因疫情衝擊，餐廳關門、街上無人，但以食品餐飲烘焙油脂為主業務的南僑食品，股價和市值卻在此動盪時節，驕陽似火。

接受專訪時，83歲的南僑集團會長陳飛龍堅定地說，「這是壞時機、也是好時機。」

12年前，陳飛龍授權學者出版一本書：《贏在中國》。那年，是金融風暴。

2021年五月，南僑子公司上海南僑在中國A股上市，股價連日大漲，一個月內，市值衝破266億人民幣（約1150億台幣），讓南僑集團市值合計達到前所未有的高峰。

南僑，台灣首家在中國A股掛牌的上市食品企業，也是第一家赴陸掛牌的台灣烘焙油脂業者。但這年，新冠疫情全球蔓延。

亂世，雖是危機、卻也有契機，「競爭更激烈，但機會比以前更大，」他說，消費者的習慣變得更複雜，更要求高品質。

南僑上市對品牌知名度、人才招募、未來創新，帶來了更大利基。南僑在中國耕耘25年，兩岸民眾都對南僑不陌生，會到點水樓吃江浙菜、到寶萊納喝啤酒；各餐廳、西點店、烘焙坊使用的烘焙油脂、淡奶油、冷凍麵團、餡料、霜淇淋等產品，都出自南僑，甚至還在淘寶賣米果、泡麵。

當台灣科技業受紅色供應鏈衝擊，南僑做為食品烘焙油脂品牌，同樣連年面對歐美外企、日商、中國本土廠商競爭，陳飛龍如何看台商在中國？以下為專訪紀要：

在食品、油脂、餐飲領域，我們的優勢就是能獲得客戶信任。在南僑還沒進中國油脂和食品產業前，中國最大的供應商是英國聯合利華。但外國人有每三年輪調外派制度，這就很難跟當地客戶緊密連結，打不進去、很難深耕，聯合利華後來就轉做化妝品了。

用屯墾哲學，融入當地市場

要發揮信任的優勢，台商的心態不能是游牧民族，而是應採取屯墾制，以深耕、融入當地市場一百年為目標。我們要去中國的時候也是一樣，覺得：要去的話，就是要準備在當地100年。

我兒子陳正文負責中國市場，他已經去了20幾年了（1994年赴陸籌備大陸油脂廠建廠，1996年舉家遷至對岸定居），有一天我就跟他講，「你好辛苦啊，去了十幾年了。」他回我，「什麼10幾年？是20幾年了！」

這就是屯墾。我們當年決定進入中國時，就認為：沒有服務、研發、創新，就不會有這個行業，所以要努力讓中國客戶願意用、非常信任。而外商總經理來一次只三年，做得好高升、做不好滾蛋，客戶關係一直很難接軌，這相比在那裡耕耘2、30年的台商優勢，外國人難以超越。

陳飛龍：因為我們是台商，所以做事情要為台商爭面子。「台商」對我來講，還是很重要的兩個字！ （黃明堂攝）

創造新市場，走在客戶前面

我們一直在想：要怎麼跟全世界的品牌競爭？我們是不怕競爭，但我們有什麼優勢是他們沒有的？

解方就是：創新去開發市場、從原料就開始引導產業趨勢。

美國有小麥，但中國特殊地域也能種出中國小麥，不同小麥粉又能做出不同烘焙，中國土地廣袤、資源豐富，這都還有待發掘！

就像台灣五○年代的蛋糕還是硬的、餅乾還是最簡單的，所以這個行業有前途。中國大陸也是，經濟成長、國民所得增加、城市化，吃米趨勢減緩、吃小麥製品增加，油脂行業是有前途的。但台商要耕耘，要走在客戶前面，當客戶不知道自己可做什麼，我們就先幫他們想好可以做什麼。

所以，To B（對企業客戶），要比客戶更了解消費需求、更快看見市場，甚至先創造市場。

To C（對消費者）靠新產品、廣告、通路、靠創造流行。

例如南僑在台灣，小小的冰品市場規模從2014年不到30億，去年規模到50億，這麼多牌子競爭，這規模怎麼創造出來的？廠商怎麼生存？這得個人想個人的辦法。

我們的旗下品牌產品杜老爺，就結合十多家台灣品牌客戶，研發出台中犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福、金格蜂蜜蛋糕雪糕、舊振南冰皮綠豆椪大福等口味，不只賣台灣，去年也賣到香港、上海。

南僑旗下的冰品事業，去年規模達到50億，曠世奇派更是長銷款。 （謝佩穎攝）

發展航空母艦，領航台商輝煌

產業規模要靠自己創新、擴大、成長，中國有十多億人口紅利、GDP仍在成長，又有內需政策加持，飲食消費需求只會增加。中國還有各縣市區域可發展，無論研發、服務、通路，或活用電子商務，能用的（新機會），通通都用！

可能現在我們還沒有發展出航空母艦，如果能多幾艘航空母艦，就可以多帶一些艦隊。

但有些人看得還不夠遠。有些人只看到時間的遠、沒看到階段的遠，就像工業發展會有不同階段，有的階段由外力造成、有的是內力，時間來得不一定是長或短，有的要看五年、有的要看十年。

我不知道別人怎麼想，但我還是以台商為傲。因為我們是台商，所以做事情要為台商爭面子，爭取對台商的尊敬、看重。

「台商」對我來講，還是很重要的兩個字！

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