用晶片換疫苗？專訪國際疫苗研究所所長：台灣有機會幫別人

【採訪整理／鄧凱元；圖片／國際疫苗研究所提供】

全球疫苗供應鏈陷入斷鏈，台灣採購會受阻嗎？是否該跟進韓國，用先進製程做疫苗代工？《天下》專訪亞洲首屈一指的「國際疫苗研究所」所長，他為何認為，台灣有機會幫別人？

位在韓國首爾群山環繞的冠岳區，一座由白色建築構成的生醫園區，是聯合國開發計劃署在1997年設立的國際疫苗研究所（IVI）。

這是亞洲首屈一指的疫苗研究單位，由世界衛生組織（WHO）、韓國政府，以及比爾及梅琳達蓋茲基金會資助。

這個原本低調的獨立機構，在本次世紀疫情之下，充分突顯其重要性，正在協助韓國、泰國、中國、越南研發新冠疫苗。

出身耶魯大學醫學院的國際疫苗研究所韓裔所長金傑羅（Jerome Kim，音譯），過去任職於美國軍方，是擁有超過30年經驗的資深疫苗專家，他曾主持美國陸軍的愛滋疫苗三期臨床試驗。

國際疫苗研究所的成立宗旨，是為全世界的弱勢民眾開發疫苗，金傑羅也是WHO疫苗開發諮詢委員會（PDVAC）成員。

他在過去一段時間，接受CNBC等媒體採訪時，一再譴責美日等富國，囤積過多疫苗，將讓其他國家死亡加劇。

金傑羅接受《天下》越洋專訪，剖析全球疫苗供應鏈斷鏈，是否會在下半年恢復正常？台灣可以在斷鏈的供應鏈中，扮演什麼角色？

以下為專訪內容：

問：今年第2季，全球新冠疫苗大缺貨，台灣訂了2000萬劑，到貨約100萬劑。你預期下半年，各家疫苗廠的出貨，以及COVAX平台的分配，是否會恢復正常？

答：大部份的供應鏈瓶頸，都已經逐步改善中。不過，雖然供應會比較順暢，但基本上第3季的整體狀況，仍是需求大於供給。

雖吃緊，但選擇變多

過去，全世界產量最多的是流感疫苗，一年數量也不過是30億到50億劑，但新冠疫苗一年就要產120億劑。

疫苗的出廠，從研發到製造，都要經過各種認證程序，現在又是疫情嚴峻之時，因此疫苗的擴產，面臨極大壓力。

對於很多小廠而言，要大幅提高產量，需要花不少時間；大廠如嬌生或輝瑞，也在製造過程中遇到障礙。

不過，下半年疫苗的供給來源會更多，可能會有幫助。例如美國Novavax和嬌生；另外，法國的賽諾菲年底也可能上市。

因此下半年，對經濟發展程度高（較能付高價買疫苗）的台灣或韓國有利，因為疫苗選擇變多，採購也會比較順利。

COVAX龜速到貨內幕

問：台灣去年9月就與COVAX簽約，但訂了475萬劑，至今到貨僅一成多，COVAX到底怎麼了？

答：最大的問題，當然來自印度的血清研究所，它是世界最大的疫苗生產機構。另外，很多國家抱怨COVAX平台的效率不彰，這中間牽涉到很多認證與簽約的難題。

首先，每一種COVAX購買的疫苗，雖然有通過各國審核，但仍須經過WHO的審核，取得緊急使用授權（EUA）之後，COVAX才會展開採購的洽談。這兩個步驟都有很多的程序要完成，也讓整個協調機制變得非常複雜。

這也是為什麼現在很多國家，跳過COVAX，直接和藥廠談雙邊的採購合約。但我認為到了第3季或第4季，它的效率會提高。

該跟進韓國三星代工疫苗？

問：韓國總統文在寅日前拜會美國總統拜登之後宣布，莫德納疫苗將在三星生物做後段生產。許多台灣人因此認為，台灣應該學韓國「晶片換疫苗」，爭取莫德納、Novavax等美國疫苗，來台灣代工。你認為呢？

答：韓國政府從2009年開始投資疫苗研發、臨床、製造等基礎設施，目標是在2025年，達成疫苗八成自產的里程碑。

一般來說，因為經濟規模的考量，完整的疫苗產業鏈，至少要有1億人口才撐得起來。

韓國人口只有5000萬，因此疫苗產業除了生產自用，也以外銷為基礎。

韓國、台灣再加上南亞國家，整個亞洲市場的人口，遠超過1億，足以撐起整個疫苗產業鏈。

Delta病毒加劇，金傑羅建議台灣提早展開下一步的疫苗採購佈局。 （Getty Images）

台灣有很好的生技產業與人才，可以更進一步找出疫苗供應鏈當中有哪些缺口。比如說，現在仍欠缺疫苗填充產能，有沒有可能，印度製造的疫苗，在台灣填充，讓更多疫苗可以順利出廠？

如果亞洲國家能透過區域合作的方式，發展出彼此協調的生產機制，這對擁有數億人口的亞洲地區，是一個重要的利基。

另外，針對全球疫苗供應鏈的佈局，台灣有很好的基礎，有機會與國際伙伴合作，對AZ疫苗與mRNA疫苗做出貢獻，並不是很多國家擁有這樣的基礎。

這對台灣很重要，不僅能幫助其他更艱困的國家，也可以讓台灣有更多的疫苗來源。

如果必須施打第3劑……

問：因應Delta等新型變種病毒，未來可能須施打第3劑疫苗，你認為，台灣是否要提早佈局未來的疫苗採購策略？

答：及早開始，對台灣有利，因為疫苗訂購到實際到貨的時間很長。

美國跟英國，去年初夏就已經付錢下訂疫苗。

美國在第一波輝瑞疫苗施打證明有效之後，趕緊又在2020年底追加一批輝瑞疫苗，但要等到今年6月才能交貨，所以早點展開疫苗洽購是很重要的。

現階段對台灣而言，除了要確保已經訂購的疫苗能順利到貨，也可以思考，如何針對變種病毒，以及可能需要施打第3劑疫苗，訂出接下來的採購策略。

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