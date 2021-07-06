看到6百多名學生確診慈濟更急！顏博文：買BNT是因12歲可施打

文 鍾張涵

慈濟欲捐贈500萬劑新冠疫苗，總統蔡英文承諾證嚴法師，會積極處理。《天下》專訪慈濟慈善基金會執行長顏博文，說明捐贈疫苗，是為了因應各國望之色變的Delta（印度變種）病毒對年輕學生的潛在威脅，所以「超前部署」。

「台灣現在都只能打成年人！」顏博文說，「我們希望慈濟所採購、捐贈的疫苗，也可以分攤讓國、高中生（施打），就不會佔據到成人的quota（配額）。」

顏博文指出，目前進入台灣的Delta變種病毒對年輕人散播率強，萬一發生大流行，學生返校一開學，很容易群聚感染，買疫苗是在搶時間，愈早愈好、愈多愈好，「大家（許多國家）都在搶，有的疫苗廠跟慈濟說要等到明年、要等到2022年！」

目前，僅BNT有跟慈濟談妥採購量，且有機會一旦獲得政府核准，慈濟就可啟動採購，「慈濟很希望獲准購入疫苗，上人只是單純地希望能幫助世界、單純救人，採購疫苗是希望能搶救生命！」

為何選擇BNT？產量多、交期近、國高中生可施打

郭台銘、台積電、慈濟都選擇採購BNT疫苗，業界疑惑：為何不是採購莫德納、嬌生或AZ疫苗？

總統蔡英文6月26日與證嚴法師視訊，強調除台積電、鴻海外，針對慈濟捐疫苗的申請，「政府一樣會積極處理。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在6月30日的記者會，仍未確認是否核准慈濟採購、捐贈。他僅說，很感謝慈濟「為善不落人後的心」，強調會「照著原來的步驟，讓前兩家先去進行，把這路走清楚，慈濟再接下來做。」

顏博文在接受《天下》採訪時，首度回顧慈濟捐疫苗的始末。他說，慈濟至少花費一個月以上時間研究、了解各個疫苗，「有些疫苗廠商不可能賣給我們、有些則產量不夠大，經過許多篩選，才會選BNT。」

例如，台灣與其他國家施打量最高的AZ疫苗，因AZ全球代工廠多，有很多複雜考慮因素，且AZ跟莫德納一樣，牽涉到美國和各國政府的外交計劃，因此不容易購買。

嬌生產能較小，無法因應慈濟預期至少想採購200多萬劑以上的量，因此最後只剩下BNT。

他解釋，慈濟綜合評估每家疫苗因應變種病毒的保護率及副作用，BNT在保護率及副作用上，「算是最好的疫苗『之一』，但最重要的是，BNT的產量和交期可符合慈濟期待。」

為採購疫苗，基金會還透過慈濟美國總會與聯合國相關組織、其他世界宗教組織、美國政府多方接洽，外傳慈濟甚至曾寫信到白宮，但顏博文低調回應，「我不能告訴你最後是怎麼跟BNT談到採購的，只能說，慈濟在海外賑災很多，各位救難者都對慈濟很熟、印象非常好，無論是採購疫苗或海外捐贈疫苗，都有台灣政府、慈濟全球海外組織及很多人共同努力。」

為何關注學生？憂心弱勢學童，僅BNT可以從12歲打

除受制於疫苗廠可供應的疫苗數量，顏博文也特別強調，目前台灣的疫苗施打政策中，並未將學生列入考慮，但美國CDC（疾病管制與預防中心）也相當鼓勵12歲打疫苗，所有疫苗中，「就只有BNT也可以從12歲打到成人。」

根據教育部截至6月28日的最新統計，全國累計共有659名學生確診，其中大專校院確診人數213名、高中107名、國中105名、國小164名、幼兒園70名。

顏博文感嘆，疫情爆發以來，確診個案不斷增加，慈濟都會收治一些中南部部份醫院不願意收治的確診病患，像是家庭狀況較差的確診者、有吸毒情況者、較難處理如有精神障礙或身心障礙者，「每天都在跟時間賽跑，所以我們覺得更重要的是：期待盡快獲准購買疫苗給更多人施打。」

開學前來得及施打？消息人士：政府授權就有機會

台大教授葉丙成也透露，慈濟對弱勢孩子是否能繼續被照顧到、學力是否會出現滑坡而導致落差的發生，感到很憂心，因此也找上他，雙方還合作推出「青年線上伴學趣」等活動，預計7月5日開始，希望降低學童因學習落差造成的挫折感與孤獨感。

顏博文說，BNT既然是難得可打18歲以下的疫苗，全台灣有120多萬名國、高中生，「一個國家的疫苗不嫌打得多，美國考慮到怕有新變種，還考慮要打第三劑，以色列也在加速青少年施打疫苗。」

但他也誠懇地說，「已經表達慈濟的關注族群，但我們也是購捐疫苗，施打順序還是尊重政府的政策。」

假如政府授權，慈濟來得及在開學前讓學生或大眾施打嗎？顏博文不願回應，只強調還在等待政府授權，他重申：只要政府協助，慈濟會依據申請書上提出的交期，可以很快地完成相關程序。

另一消息人士則透露，倘若政府盡速授權，慈濟的疫苗，確實有機會在8月底前就採購到，並開始施打。

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