竹科7月中就能接種？鴻海、台積買疫苗送政府 會改變施打順位？

【文 黃亦筠】

一份指揮中心發給竹科的通知，要企業調查員工打疫苗意願並造冊；日前郭台銘、劉德音見總統，要採購疫苗捐給政府，科技廠會是優先施打對象嗎？

6月18日，總統蔡英文接見鴻海集團創辦人郭台銘及台積電董事長劉德音，並宣布政府授權這兩家企業採購500萬劑輝瑞-BNT疫苗，無條件捐贈政府。

當科技公司雲集的北部疫情嚴重，包括科技廠員工等一般民眾施打疫苗時程遙遙無期時，許多人猜測，這兩家科技龍頭的「義舉」，是希望快速提升台灣的疫苗施打率，讓自家員工能夠直接與間接地受惠。

然而，就在蔡、郭、劉三方碰面的同時，包括台積總部所在的新竹科學園區和若干工業區廠商，已經收到當地管理單位發下的通知，請廠商調查員工施打新冠疫苗的意願，並「造冊」回傳。上面寫明，「指揮中心暫定7月中旬起，依供貨時程及數量調撥（疫苗）。」

也就是說，科學園區與工業區廠商，合計數十萬員工，最快在7月中就可以施打疫苗？

竹科已規劃99座施打外站

《天下》追查發現，這些通知，源自中央流行疫情指揮中心於6月16日發出的「肺中指字第1103700398」號函，所附上的「Covid-19疫苗接種外展服務各部會協助事項」。外展服務的意思是，醫療院所可到企業指定適合場所接種。

根據指揮中心的規劃，新冠疫苗接種外展服務作業流程，共分四階段：

第一階段是在6月底完成調查園區內員工數1000人以上企業，加入外展服務的意願，及員工人數造冊。

第二階段是園區企業洽合作醫療院所，規劃疫苗接種事宜，並回覆接種期程。

第三階段是在7月初完成彙整後，提報指揮中心疫苗需求量。

第四階段，就是7月中旬起，視疫苗到貨情形開始接種。

竹科管理局主任秘書胡世民告訴《天下》，竹科已經規劃好99座疫苗施打外站、指示牌。

廠商原想自己揪團採購

打從5月中台積電首度出現員工染疫，到6月，竹科竹南園區的京元電引爆群聚感染，科學園區裡裡外外感受到迫切危機，企業主們急需疫苗給員工和供應商施打。

「bottom line（底線）就是要有疫苗，有疫苗才能建構防護網，這是園區很重視的事情，」科學園區同業公會秘書長張致遠強調。

他表示，其實竹科園區廠商，原本是計劃由公會出面，「揪團」買疫苗，5月31日就正式行文經濟部、衛福部，要求開放科學園區廠商自購疫苗給從業員工施打，時間還比鴻海依主管機關要求送件早一天。

但公會對外談判之後，發現難度極高。在此同時，公會收到科技部各管理局通知，請園區廠商造冊、準備施打疫苗。

「我們就讓園區廠商知道，以這個政府規劃的施打計劃，為主要施打來源，不要再想自己採購疫苗，」張致遠說。

然而，這個已讓園區廠商議論紛紛的科技廠疫苗施打計劃，並不在目前指揮中心公開的接種對象名單當中。

指揮中心陳時中部長在6月22日記者會上，公布自7月1日起，國內新冠疫苗接種對象擴增到第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」，以及第八類65到74歲長者。

第七類當中，包含「國家關鍵設施必要工作人員」。細查由行政院國土安全政策會報制定的「國家關鍵基礎設施領域分類」，包含「科學園區與工業區」。

但行政院國土安全辦公室主任黃俊泰解釋，7月1日起的疫苗施打對象，所謂的「科學園區與工業區」，「不是指園區全部的產業人員，而是維持園區設施運作的必要人員，」他說，目前僅包括園區管理局的部份工作人員。

然而，一名中央部會官員透露，政府確實正在考量，讓此類「重要、關鍵性產業」員工優先施打疫苗，目前正由經濟部統籌負責中。「之後會有另一波公布，」他說。

當然，最大的變數，仍是疫苗配發到的數量，加上疫情嚴重程度的變化，沒有官員說得準，7月中是否真能開始施打。

誰該優先打？「這是一種價值選擇」

深入研究傳染病大流行時疫苗施打倫理，台灣大學醫學教育暨生醫倫理學科技研究所教授蔡甫昌指出，這是一個價值選擇。

「傳統上，有兩種價值選擇，一種是弱勢、年長及長照者優先；另外一種是優先保護維繫社會功能運轉穩定、嘉惠最大多數人的人，」蔡甫昌表示，科學園區、半導體業就是屬於後者。

他表示，英國是偏前者，特別注意社會公平和年長者，英國皇室、首相都沒有例外；台灣排序的價值選擇，較類似美國，屬於後者。

「是否放入半導體、科學園區？這點可以討論，應該用專案申請，不佔去大多數人的排序和資源，」蔡甫昌建議。

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