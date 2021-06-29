數據證明疫情趨緩 為何不能只封雙北？

【文 蔡立勳】

疫情有趨緩跡象，令許多民眾引頸期盼解封之日的到來，但在諸多考量下，指揮中心宣布將繼續維持三級警戒。不過，單看確診數減少，就真的能解封，回到原本生活嗎？

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中23日公布，三級警戒將延續到7月12日。讓很多人期待的解封頓時夢碎。

疫情有效控制，疫苗也上軌道

從科學數據來看，台灣的疫情已經有趨緩跡象。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，台灣Rt值（有效再生數）連續兩週小於1，代表有效控制住疫情，且每日致死率下降，康復人數超過六成，目前每日康復率約6%。他以確診人數、康復人數與致死率計算解封指數，5月30日當時仍高於3，逐漸下降，到了6月20日已來到0.66。

再加上，台灣以風險分級作為施打疫苗的順序，第一到六類對象的257.5萬人中，已有近六成施打疫苗，其實可以適度解封，以維持庶民經濟。

但由於Alpha病毒（英國變種株）特性，很難做到社區完全清零，「解封完了，但個案不是零，必須要有心理準備，是有可能再起來的，這不是不可能，」台灣大學流行疾病與預防醫學研究所教授林先和強調，同時要考量醫療量能與後續配套措施。

只封雙北不行嗎？

很多人會問，從近期每天的新增確診數看來，仍以雙北地區最多，大多數縣市維持「+0」，分區解封是合適做法嗎？答案是不行，因為反而造成風險大增。

「字面上看來，分區好像相對合理，可是台灣是個很小的國家，跟澳洲、美國沒辦法用同一個方式思考，」林先和直言，台灣是一日生活圈，即使目前是三級警戒，高鐵、台鐵並未停駛，民眾依然能跨縣市移動。

若分區降低疫情警戒，一定有住在高風險地區的民眾，想往低風險地區移動；且暑假將屆，或將因此出現旅遊人潮，移動途中增加病毒傳播風險。這也是多數縣市長認為防疫警戒應全國一致的原因。

尤其疾病有潛伏期，今日所看到的確診個案，是反映一至兩週前的防疫措施結果，而非當下的情況。事實上，現階段的Rt值、確診個案之所以能下降，一部份是民眾自發性減少移動才有的成果。

曾有一波大學生返鄉潮，暑假恐再掀跨縣市移動

詹大千與清華大學生物資訊與結構生物研究所助理教授張筱涵，分別透過蘋果、Google、遠傳電信，以及臉書提供的數據進行分析，雙北市5月15日升上三級警戒後，工作場所人流比平時少兩至三成，交通轉運站則下降六到七成。

圖說：根據Facebook data for Good數據，台北（上）、新北（下）居民5月第一週至6月第二週移動至外縣市的降幅情況（清華大學生物資訊與結構生物研究所張孟群繪製）

張筱涵說，與3、4月相比，台北市與新北市民移動到外縣市的比例，在5月第三週分別下降37%-41%、43%-47%，第四週下降45%-66%和50%-68%，接下來幾週大致持平。

詹大千則發現，年輕族群在全國升上三級警戒，大學改為遠距上課後，出現一波往南的移動潮。他預估，一旦暑假開始，勢必有另一波移動潮。

圖說：中研院人文社會研究中心研究員詹大千，根據蘋果地圖數據，製作新北市車流、交通轉運站人流趨勢圖。虛線是5/15雙北市升三級警戒，實線是5/19全國升三級警戒。6/11端午連假前一天有一波高點。

若果真在解封後帶來移動潮，可能造成疫情擴散更迅速。詹大千拿出新北市數據，約有六至七成年輕感染者無症狀，沒有透過快篩，根本不知道確診。

其次是新北市近期的確診個案扣除家戶與職場感染，仍有三成左右找不到感染源，「這個比例還是蠻高的，如果沒辦法掌握這一塊，還是有可能在社區傳播。」

也就是說，這波疫情靠著第一線人員與民眾共同努力，好不容易有了初步成果，但仍有潛藏在社區的隱性傳播者，只要稍不留意，疫情便會反撲。像日本便因疫情反覆，前後宣布3次緊急事態宣言，並延長時間。

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