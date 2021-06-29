擁有1.2億劑 日本為何成為AZ疫苗富翁？

【編譯 陳竫詒】

不只捐贈給台灣，同時也提供東協各國AZ疫苗，當地施打率不算高的日本，為何成為AZ富翁？

繼上次6月4日124萬劑疫苗送抵台灣之後，日本25日宣布追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，第二批日本捐贈的疫苗預計在七月上旬來台。

不只捐贈給台灣，這次日本也同步提供東南亞五國，包括越南、泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓各100萬劑疫苗。同時預計從七月中開始，通過COVAX向東南亞、南亞和太平洋島國等地提供總計1100萬劑的疫苗。

日本手上有多少疫苗？

在今年年底前，日本已經訂了3.44億劑的疫苗，除了1.2億劑的AZ疫苗，另外還有1.94億劑的輝瑞、5000萬劑的莫德納疫苗，對總人口約1.3億的日本來說，沒有疫苗缺乏的問題。

日本從2月開放施打疫苗以來，一直只有開放輝瑞，到5月才有AZ和莫德納疫苗取得緊急授權，但因為AZ在年輕人身上的副作用比較大，有些國家是限制施打年齡，只讓年長者接種。

6月17日開始，日本才開放全部的成年人皆可預約施打，先前只有65歲以上族群施打。

既然已經有足夠的疫苗量，供給高齡者施打了，加上血栓等副作用的疑慮，日本遲遲沒有將AZ疫苗納入公費接種名單。

專家小組會議中，也有專家不贊成這樣的做法，認為不應該將已被證明是有保護效力的疫苗，排除在施打選擇中，而且不只長者有接種的需求，其他年齡層也應該加快接種。

當初各國政府押寶AZ疫苗，很大的原因是疫苗不需要超低溫保存，在攝氏2到8度的環境下可保存至少半年。

美國當初訂了3億劑的AZ疫苗，也已經生產了成批的現貨，不過AZ在美國並沒有取得緊急授權，跟日本的情況很像，現在不缺疫苗的國家想辦法將疫苗轉贈出去。

已經簽好約的1.2億劑AZ疫苗該怎麼辦？

日本1.2億劑的AZ疫苗，其中有3000萬劑是使用來自美國的疫苗原液，在日本由製藥公司第一三共、KM Biologics進行生產，另外9000萬劑則是由日本生技廠 JCR Pharmaceuticals製造。

日本選擇繞過世界衛生組織的COVAX平台，獨立進行捐贈，日本外相茂木敏充表示，因為透過COVAX「獲得批准的程序可能需要時間」。

《外交官》雜誌分析，不透過COVAX平台，讓日本政府可以自由地將疫苗瞄準最具戰略意義的地方，更重要的是，可以趕快將疫苗送到台灣，因為如果透過COVAX平台，並無法指定疫苗要送到哪裡去，台灣並不在優先取得疫苗的順位。

《路透社》報導指出，日本持續轉贈AZ疫苗，實際是回應美國的印太戰略，透過疫苗外交對抗中國在東協地區的地緣政治影響力。

日本對東南亞各國伸出援手，也有助於鞏固日本在東協的外交夥伴關係，設法突破中國的一帶一路框架。

天普大學教授村上博美分析日本捐贈疫苗的動機，「是為了幫助朋友和鄰居，也是為地緣政治。」東京國際基督教大學副教授納吉（Stephen Nagy）提到了，311海嘯台灣與日本的情誼，但也表示地緣政治以及半導體供應鏈等因素，也有影響。

日本當地接種情況如何？

儘管滿手疫苗，日本當地接種疫苗的速度依然不算快，接種第一劑的人口才剛超過17%，第二劑覆蓋率約7.2%，但剩下不到一個月，東京奧運就要舉行。

緩慢接種的原因之一是，日本對於外國製造的藥物，特別是疫苗，更是嚴謹，甚至要求需要經過國內的臨床試驗。

日本民眾對於疫苗的接種也有所遲疑，對疫苗的不信任由來已久，部分原因是副作用被誇大了。1990年代，日本政府取消了疫苗的強制接種規定。

另外疫苗注射的醫療人員相對較少，也讓疫苗施打的速率快不起來。

（資料來源：Nikkei Asia、Reuters、AP、NHK、Diplomat）

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