英國七千萬疫苗副作用報告公開 AZ、莫德納、輝瑞該打哪種？

【編譯 田孟心】

超過4千萬人打過第一劑、2千萬人打過第二劑的英國，持續以「黃牌計畫」追蹤全民的施打後感受或副作用。3種疫苗分別有哪些副作用？你是否對其中的成分過敏？副作用發生的頻率有多高？完整列表一次看。

去年受變種病毒侵襲的英國，目前逐漸恢復，國內已有4088萬人打過第一劑疫苗，2885萬人施打過第二劑。對於疫苗副作用，英國政府一直仰賴一套民眾反映系統來回報接種後的不適感。

這套由英國藥品和保健產品監管機構（MHRA）主導的「黃牌計畫」，過去不斷搜集關於各式疫苗、醫療用品的不良事件或副作用。新冠疫情爆發，去年12月英國民眾開始接種，黃牌計畫也每週紀錄人們的疑似不良反應（ADR）。

而專家會不斷地審查黃牌計畫，釐清民眾回報的副作用，並將科學研究後的結果更新在網站上。

陸續施打與英國相同的輝瑞、阿斯利康、莫德納的台灣民眾，能參考此計畫的副作用回饋，評估自己比較適合的疫苗種類，也對副作用做好更佳的心理準備。

3種疫苗副作用

資料來源：英國MHRA

黃牌報告其他內容

至2021年6月9日的最新一次更新，MHRA收到了7萬950張輝瑞黃牌（兩劑共施打1560/1080萬人）、20萬860張AZ黃牌（兩劑共施打2460/1770萬人）、4,267張莫德納黃牌（一劑共施打56萬人）。此外，有790份黃牌沒有指定疫苗品牌。可以看到，3種品牌的黃牌反應率在每千劑3至7張左右。

在黃牌計畫的網站中明確指出，報告中提及的副作用並不全是經過證實的副作用。這項計劃的目的是搜集人們的回應，看看是否有罕見的副作用沒被觀察到。由於任何不適或懷疑都被鼓勵通報黃牌計畫，許多的副作用也可能是巧合。

 共同的類流感症狀

這3種疫苗的接種者都回報，有施打部位（手臂）痠痛，與類似流感的體驗，像是頭痛、發冷、疲勞、噁心、發燒、頭暈、虛弱、肌肉酸痛和心跳加快等等。這類回報是身體的免疫反應造成，往往一兩天內會消退。

 過敏反應

376份來自輝瑞、740份來自AZ、12份來自莫德納的嚴重過敏反應。關於其中有沒有成分會造成您過敏，請點輝瑞、AZ、莫德納成分表（第6項）查閱。

 貝爾氏麻痺（Bell’s Palsy）

一種半邊面部癱瘓疾病，目前收到回應與此疾病的自然率相仿。

 血栓事件

截至2021年6月9日，MHRA收到了390例在英國接種AZ疫苗後併發的血管栓塞事件黃牌。其中女性207人，男性180人，未知性別3人。

根據歐洲藥物局（EMA）報告，低血小板導致的異常血凝塊為AZ疫苗的副作用，但其發生率非常低微，根據該報告引用截至3月的數據，2500萬人接種疫苗，其中86例血栓案例，18例死亡。

因此比較新冠肺炎的死亡率，EMA仍評估AZ疫苗在整體而言益處超過了副作用的風險。

MHRA指出，與老年組相比（每百萬人中10.7人），年輕人的發病率更高（每百萬人中20.2人），建議在分配疫苗時注意這項證據。

 微血管滲漏症候群（Capillary Leak Syndrome）

在接種4000萬劑AZ疫苗後，MHRA收到8份微血管滲漏症候群的案例。在這些報告裡，2人有這方面的病史。MHRA建議發作過相關病症的人避免AZ疫苗。

 月經紊亂和意外陰道出血

3種疫苗接種女性都反映月經紊亂問題，包括月經量更多、經期延遲和意外陰道出血等等。不過目前並未有科學證據表示接種疫苗會讓月經紊亂與外陰道出血風險增加。

 心肌炎和心包膜炎（心臟發炎相關症狀）

MHRA共收到39份使用輝瑞疫苗的心肌炎、27份心包炎黃牌回報。AZ疫苗有34份心肌炎、61份心包炎報告。莫德納則有2份心肌炎報告。根據MHRA分析這些病症的自然率，並未發現接種新冠疫苗後使得心肌炎和心包炎風險增加。但MHRA仍建議繼續關注國際上的相關案例報導。

 致命事件

雖然收到了421例輝瑞、885例AZ、4例莫德納接種後死亡案例，但MHRA分析了自然死亡率，目前並未發現因為施打此3種新冠疫苗而提高了死亡風險。

專家指出，如果施打疫苗後高燒超過三天，或出現其他持續性的症狀，可能不是因為疫苗的副作用，建議尋求專業醫療機構協助。

（資料來源：Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, European Medicines Agency）

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