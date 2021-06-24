一群爺奶級員工撐起「農業界的台積電」 種子賣到世界80%國家

【文／陳育晟；圖片／王建棟攝】

成立53年的農友種苗，是台灣最大蔬果品種育種公司，他們重視中高齡、資深員工，即使有人退休，也積極回聘。因為前人經驗與價值，可持續為公司、為農業帶來貢獻。

晨曦初露，溪水潺潺流過屏東平原，遠處從大武山上吹來的風，輕輕拂過農友種苗屏東研究農場上的翠綠秋葵，這是67歲的李玉葉與29歲黃宣淂的心血。

過去44年曾在此悉心照料這些秋葵的茄科育種研發顧問李玉葉，看來有些靦腆，但嘴裡盡是秋葵養育經，不藏私傳授給身旁的徒弟——黃秋葵與茄科育種人員黃宣淂。

農友種苗是台灣第一個、也是目前台灣最大的專業蔬果品種育種公司。全球至少有八成國家，都向農友種苗買種子，因此有人稱農友種苗是「農業界的台積電」。

退休員工回任顧問、收徒弟

從草創時期，他們就為中高齡員工打造友善職場。去年獲勞動部「促進中高齡及高齡就業者就業績優獎」肯定，透過數位與實體工具，讓資深員工得以持續發揮價值，更讓退休員工回任顧問，而李玉葉就是其中之一。

李玉葉是農友種苗創辦人「西瓜大王」陳文郁在世時調教出的得意門生。

2年前，李玉葉屆齡退休，原本想在家含飴弄孫，但在時任董事長、陳文郁兒子陳龍木三顧茅廬下，才首肯出任「半勤」顧問，即每週到農場工作兩天半。

她的徒弟黃宣淂，擁有中興大學園藝碩士學位，進入農友種苗已3年半，但看在她眼裡，選拔眼光還有磨練空間，「要看個人領悟力，才能決定何時能獨當一面，有些人即使已經有5年經驗，眼光還是不夠精準，」李玉葉說。

李玉葉、黃宣淂師徒倆正努力改良秋葵。原生種的秋葵剛毛會刺人，葉子上的細毛也容易使人過敏。他們的目標是，把剛毛改良到少一點，也縮小葉子面積，讓採摘的農民比較不容易過敏。

於是，他們得嘗試用不同種類的秋葵來雜交，並記錄每一次種植後，外觀、生產期、果實的模樣，直到出現他們想要的特徵，再保留這些種子，並一代傳一代，到最後特性不會變異時，才能商品化。

不過，雜交成功的種子，仍得具有市場性才行。農友種苗總經理宋雲宏解釋，消費者希望拿到的秋葵好吃，農民希望好種、產量穩定，對批發商而言，則必須耐放，「每一方立場都不一樣，世界上沒有十全十美的事，好吃的作物可能不耐放，也不容易種。」

農友種苗總經理宋雲宏（中）認為，中高齡員工的智慧是經年累月而來，即使他們退休，也積極回聘，盼能把經驗傳承下去。 （王建棟攝）

因此不同的育種員選拔時，可能會做出不同的判斷。黃宣淂坦言，即便大學、研究所都和農業相關，但缺乏實務經驗，在李玉葉的調教下，「才知道怎麼去選拔，也比較有重點。否則如果前面選錯，後面一代傳一代，就完全錯掉。」

回任當顧問的李玉葉，表面上少了過去擔任育種員得不斷推陳出新的壓力，但內心還是有著交棒的使命感。

「現在主要工作就是，趕快把徒弟引導到正軌上，那我就放心了，」望著在田裡被曬得黝黑的黃宣淂，李玉葉有感而發地說。

就算隨時代演進，農友種苗也引進AI科技，能儲存大量資料、產生有用資訊，協助育種員做判斷，但最終仍仰賴育種員的經驗和眼光，「要百分之百取代育種員，我看是不可能，」宋雲宏認為。

<>b對農友種苗而言，要讓像李玉葉這樣的育種員，繼續傳承經驗、延續價值，關鍵就在行之有年的「回任制度」。

宋雲宏解釋，除了半勤顧問，農友種苗目前還有不定時到公司的諮詢顧問，兩者共13位，一年人事成本約500萬，「他們的貢獻，實在不是這個數字可以量化，」他再三強調。

20年前就讓經驗數位化

除了善用回任制度，讓中高齡員工傳承經驗，農友種苗也透過數位資料庫，保存前人的智慧結晶，讓年輕世代參考。

20年前，農友種苗就開始建立數位知識庫，把資深員工的知識、經驗，以文字和圖片形式數位化，並不斷更新，讓新進員工隨時可以參考。

添購輔具，支援體力、眼力

不只數位工具，他們也透過實體輔具，讓部份體力、眼力面臨瓶頸的中高齡資深員工，能用較輕鬆的方式繼續工作。

農友種苗添購的推車，讓中高齡員工可更輕鬆在田間推重物。 （王建棟攝）

走進農友種苗高雄大樹區總部一樓，近百位員工正忙著裝箱出貨。61歲的技師董國枝，戴著老花眼鏡，在另一角不疾不徐地修理著機器。

被公司同事稱為「馬蓋先」的董國枝，在農友種苗任職已27年，任何機具只要壞掉，交到他手裡，很快可以修復。就算無法即時修復，他也可找出問題癥結點，聯絡原廠，安排時間維修。

採訪當日，《天下》攝影記者的行李箱拉把不慎斷裂，董國枝見狀只用了一顆螺絲釘，不到一小時就讓它恢復原狀。

但年逾耳順，他發現自己的體力愈來愈力不從心，不僅修理精密儀器視野一片迷茫，也無法像年輕時輕鬆搬起重物。

農友種苗裡的「馬蓋先」，61歲董國枝善於修理任何機具，是公司倚重的技師。 （王建棟攝）

不只是他，不少中高齡資深員工，也面臨相同困境。為了解決問題，農友種苗向勞動部申請輔具採購補助37萬元，並自籌20多萬元，另把「促進中高齡及高齡就業者就業績優獎」的10萬元獎金，統統用來買輔具。

「我們早就購買輔具，不是為了申請補助才做，」宋雲宏強調。

這些輔具從配備有放大鏡的機器、協助搬運重物的升降機到農田裡的推車都有，讓中高齡員工工作時能更得心應手。

儘管「中高齡者及高齡者就業促進法」已在去年12月施行，但中華人力資源管理協會理事長薛光揚不諱言，多數雇主仍不願如農友種苗般，打造中高齡者友善職場。

「關鍵就在雇主意願，」薛光揚認為，在台灣少子化、高齡化問題愈來愈嚴重的當下，如農友種苗擴大中高齡者的勞動參與，或許將是解決缺工燃眉之急的方法。

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