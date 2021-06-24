偏鄉熱血老師的大夢 創全台最大的教師自主學習社群把同溫層變大

【文／張毓思；圖片／謝佩穎攝】

王政忠翻轉南投爽文國中的故事，讓他成為知名的「熱血老師」。24年後，他依舊沒有離開爽文國中，更在課餘帶領全台最大的教師自主研習活動「夢的N次方」。

1999年，921大地震撕裂南投的土地，學生一聲「老師，你會不會回來？」，迫使當時剛畢業分發任職兩年、原本一心想要逃離的王政忠，只能選擇留下。

王政忠曾在《老師，你會不會回來》書中用「動物園」形容爽文國中：校舍頹萎，學生眼神渙散，無從判斷這竟然是學習的場所。但他留了下來，帶領學校的國樂社團，創造一次又一次的比賽佳績。學生的眼睛亮了，學習的氛圍也不一樣了，如今爽文國中跨區就讀的學生，已經比在地學生還要多。

24年後的王政忠，沒有變成政府高官或是全職講師，依然是爽文國中的國文老師，偶爾去別的學校上示範課。在僅有的課餘時間，他領導「夢的N次方」（夢N）團隊。

今天夢N已經是全國由私人辦理，最大型的教師自主研習活動。

貢寮國小前任校長陳承賢猶記得，夢N的講師總義不容辭，北上東北角陪伴學校老師。身處東北角偏鄉，貢寮國小老師去一趟宜蘭，比板橋還要快，而貢寮國小與聯盟學校們這麼一說，夢N也就大大方方地把新北的研習場次移師瑞芳。

那年在瑞芳高工盛大開幕，播了王政忠故事改編的電影《老師，你會不會回來？》，陳承賢回憶，「現場所有人淚流滿面。」

如今夢N服務的對象，已經不再只是地理上的偏鄉。夢N光是今年從北到南就辦了將近11個場次，連馬祖都能看到他們的身影。

手上一把來自偏鄉之火，王政忠如何燃燒整片教育的草原？

王政忠在台中教育大學的夢N辦公室，帶領各領域的總召籌備今年夢N活動。 （謝佩穎攝）

來自偏鄉，引領全國教師研習

與記者相約在台中教育大學辦公室，王政忠一身黑色的T恤與短褲。他用「草莽」形容自己，坐在會議桌主位開會時，他聲音宏亮，總是笑開了嘴角，一邊比手畫腳，又不失玩性地吐槽與調侃其他老師。

夢N究竟是怎麼開始的？他回憶2014年，當時翻轉教育浪潮正在台灣掀起滔天巨浪，台中明德中學一場翻轉教育演講，吸引兩千多名教師。

「但我身邊的人，大部份完全不知道發生什麼事情，」人在南投偏鄉的王政忠愕然發現，這個在都會教室掀起滔天巨浪的浪潮，到了偏鄉卻是靜如止水。幾位居中牽線的老師，嘗試邀請他在隔年擔任翻轉教育講師時，他幾經考慮後拒絕了。

「我不認為有任何單一的教學法，可以改變教學現場所有的問題，」王政忠對來自都市的翻轉教育浪潮，有遲疑、有批判。

每一間教室有不同的條件，一所排名頂尖的明星學校，與一所沒有分流的常態學校，各自學生最適合的教學方法必定也不一樣。這個道理，人在偏鄉的王政忠看得特別明白。

於是王政忠在臉書上起了一個大夢，他找來全國最優秀的10名教師，當國英數社自5個領域的召集人，開設10個班級，教授被證實有效的教學法。而跟「主流」的研習不一樣，王政忠歡迎任何教學方法。

這種驚天大夢，大概只有王政忠做得起，他的臉書貼文獲得各方迴響，其中最有力的支持來自教育部。當時的教育部長吳思華主動聯繫，在教育部經費的直接支持下，王政忠的夢轉瞬間就化為了行動。（看更多：108課綱一年 專訪教育部長潘文忠：學習歷程不求多，素養不用補）

夢N的場次從2015年在中正大學的一場研習活動，遍地開花至今年全台11場，累計參與教師超過3萬名，每場平均500人以上參加。教學領域也從5個主要考試科目，擴大至藝術與體育等其他領域。

用老師的力量，去影響老師

星期六一大早，新竹三民國中的2樓禮堂，不知不覺坐滿來自新竹各地的國中小老師，人多到必須爬上禮堂兩側階梯。這是夢N今年在新竹的研習場次，開幕尾聲進行一場大合唱，工作人員拉上窗簾，幽暗禮堂裡老師又舉起手機，就著螢幕燈光搖擺著，宛如一場嘉年華。

然而，夢N這裡有為了感動設計的大場面，也有為了教師成長精心架設的教室。教學的舞台是開放的，每一年夢N從地方發掘新的老師作為講師，開設各科目的實作工作坊，並且從參與過研習的教師中發掘「實踐家」，上台分享過去一年，落實新的教學方法心得。

數學咖啡館創辦人程瑋翔正是夢N前任數學總召，在他的號召與傳承之下，同為數學咖啡館成員的彭甫堅，就這樣被一把拉進了夢N。

現在已經是兩屆講師的彭甫堅形容，夢N重視用老師的力量影響老師，吸引優秀的老師上台分享。今年第二次參加夢N研習的新竹當地老師則說，夢N的講師不是教授或是名師，是跟她一樣都在第一線的教師，比起美麗的教學理想，夢N講師更善於牽著老師們的手，明確指出下一步可走的路。

「新課綱更加重視老師的角色，老師的自主學習也愈來愈重要，」中正大學教育系教授林永豐形容，由夢N是跨政府與私人的協力成果，透過政府的經費與王政忠的號召力，才能聚集到各地的教師。

王政忠沒有離開過第一線教師的職位，但是他的關懷不再限於地理意義上的偏鄉。

「當一個老師沒有在教室裡給出公平而專業的教學的時候，這個地方就是偏鄉，」他強調。

談到108課綱，王政忠說當外界對老師的質疑與擔憂愈多，他希望夢N會是展現出體制內教師，對教學的熱情與努力的最佳證據。

「教學從來沒有準備好的一天，但我們的老師從來沒有停止準備過，」他問，「你看見我們的準備了嗎？」

【延伸閱讀】

沒有他們，台積電做不出1奈米！南台灣半導體「S廊帶」是什麼？

1萬元都付不起！台股當沖違約戶近四成39歲以下，年輕人為何慘賠？

獨家調查：台灣人，你幸福嗎？