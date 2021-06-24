我們比日韓幸福？獨家調查：台灣世界第3有錢 但比你想得更孤獨

【文／林倖妃；圖片／王建棟攝】

《天下》進行獨家「幸福生活指數」調查，與OECD各國比一比，從11面向評估人民過得好不好。結果顯示，台灣在「富人俱樂部」前段班，儘管大眾自覺低薪，事實上購買力很強；然而，空污嚴重與社會連結的缺乏，卻是大問題。

一隻看不見、摸不到的病毒，顛覆全球78億人口的生活。

空蕩蕩的街道、渺無人煙的海灘，猶如電影《28週毀滅倒數：全球封閉》。對台灣而言，這些曾經虛幻的場景，如今卻全部都化為真實的日常。

2008年的金融海嘯，世界各國體認到過去追求經濟發展，忽視分配而出現反省聲浪；2020年的新冠病毒，卻讓狂飆下的高風險社會現了形。

「後疫情時代，中產階級充分感受到生活一夕之間逆轉，」台大社工系教授古允文說，當政府或社會沒有妥善的安全制度，人民只好透過搶保單來抵禦風險。

然而，世上沒有任何一張保單，可以保障我們所有幸福安康。病毒再強大，台灣終需從眼前的挫敗中再起，此時需要的是趁機重新省思過去經濟發展模式，以及在新生疫病和氣候變遷的催化下，打造給予人民美好生活、創造永續幸福的新模式。

為檢視台灣在各面向的發展狀況，《天下雜誌》依據OECD（經濟合作暨發展組織）從2011年起公布的「美好生活指數」（Better Life Index），進行2021「天下幸福生活指數」調查，以攸關人們生活和福祉的11項領域，涵括24個主、客觀指標，全方位評比，並比照OECD 40個主要會員國和伙伴國家排名。

幸福生活指數總成績》

41國中排17，超越日韓

11項領域分別是與「物質條件」相關的所得與財富、就業與收入、居住條件，「公共生活」面向的環境品質、人身安全、公民參與及政府治理、教育與技能，以及「個人生活」面向的社會連結度、健康狀況、工作與生活平衡和主觀幸福感。

為幫助各國營造優質生活，OECD強調，11個領域都有好的表現，人民才有真正的幸福生活。

「國家型指標（客觀數據）加上主觀指標詢問人民感受，就像天氣溫度和體感溫度，雙管齊下可以幫助政府制定讓人民有感的政策，」台大商學研究所教授陸洛說。

從調查結果來看，台灣的表現相較歐美先進國家毫不遜色。

在「天下幸福生活指數」中，台灣在被稱為「富人俱樂部」的OECD中，位居第17名的前段班之列，夾在愛爾蘭和奧地利之間，並勝過法國，同屬亞洲國家的日本為26名、韓國為31名。

「台灣是轉型社會，人民的幸福感和大環境的關聯性很強，」研究主題圍繞著主觀幸福感，陸洛分析，造成波動只有兩個原因，一是所生活的社群、社會、國家發生大動盪，一是個人生命發生重大事件。

這也意味著，在今日的高風險社會，政策和制度影響個人生活，也是人們是否能穿越風險的關鍵。

台灣真的是個幸福國度嗎？翻開成績單，呈現台灣一路的成長軌跡，雖然總體表現好，發展卻極端不均衡，物質條件超前，但生活品質未與時俱進。

在所有領域中，台灣以人身安全、所得與財富、就業與收入排名最佳；屈居中後段班需要再努力的部份為社會連結度、環境品質，以及攸關人才培育的教育與技能，意即台灣正在享受過去多年的努力果實，未來卻可能是危機四伏。

物質條件》

表現優異！購買力強，薪水有望提升

在物質條件的面向上，台灣多能和先進國家並駕齊驅。所得與財富排名第3、就業與收入第5名、居住條件則在第9名。

然而，「台灣人對進入OECD國家前段班會無感，」中研院社會研究所研究員林宗弘分析，所得與財富因以購買力平價指數（PPP）換算，台灣早在2009年就超英趕美贏日，雖然台灣確實有進步，民眾看到數字還是會覺得不可思議。

因為台灣物價低，所得換算購買力後，包括每人可支配所得、家戶淨財富、全時受雇者平均年收入都竄高。

「指標計算要有價格，但價格的最大問題是不一定能看出品質，」前國發會主委、台大經濟系榮譽教授陳添枝說，用PPP算所得做國際比較，無法反映出品質的真實性，忽視低價往往也是低品質。

台灣所得與財富排名高，卻擺脫不了低薪困境，陷入低價低品質循環，但部份餐飲業願意出高薪以提供更好的服務品質。 （天下資料）

低價也跟政策思維有關。政府為照顧大眾，將價格壓低到所有人都負擔得起，從商品、服務、居住到教育、醫療照顧等，水和電也給予補貼，以致居住消費支出（不含購屋），從水電到瓦斯、家具維修等佔家庭可支配所得比率也低，雖未必和居住品質畫上等號，好處卻是讓生活有更大餘裕和彈性空間。

充水虛胖的收入，現在有了充實的契機。去年受到疫情影響，台灣的經濟成長率達到3.1%，主計總處估算今年人均GDP可達到3萬美元，成為名副其實的高所得國家。

「國際局勢對台灣有利，薪資會慢慢拉起來，」政治大學台灣研究中心主任連賢明抱持樂觀，台灣不能只靠護國神山台積電，更需往產業升級的方向走，尤其服務業提升更是關鍵。

要改善餐飲業長期低薪，信義房屋創辦人周俊吉指出，政府應該整合力量，打造國家品牌，帶領餐飲業走出去，效法鼎泰豐，以有效率的管理經營和高薪資，提升整體餐飲業品質。

此外，台灣長期失業率相對其他國家低，勞基法經過幾度翻修，勞動市場保障性不足率也遠低於OECD國家平均，都是台灣足以超前的原因。

「不管是哪個黨執政，對勞工的保障都是在成長，」立委管碧玲說，但和歐美比仍有距離，「因為台灣超過97%為中小企業，能量有限，落實沒有歐美有彈性。」

政策上先從制度面建構，執行面卻受社會結構影響，例如育嬰假，許多中小企業勞工不敢申請，也會影響民眾的感受。

公共與個人生活》

基本安全健康有保障

在公共生活與個人生活的面向，隨著公民社會覺醒，共創安全幾乎是國人共識。和OECD國家相較，台灣因治安好，人身安全僅次挪威，高居第2；健康狀況亦站上第7名，雙雙達到一定程度保障。

台灣的健保雖然舉世聞名，台大醫院院長吳明賢說，但世界衛生組織在1948年提出身心健康的定義，決定健康的因素不是醫療或保險，而是和社會制度、家庭關係有關，以及這個社會是否能夠讓人活得安心。

令人安心的社會，才是個人維持健康的關鍵。以韓國為例，自評健康狀況在OECD國家掛車尾，平均餘命卻以82.4歲高於台灣80.9歲，吳明賢認為，顯然和醫療無關，「醫療強調讓人恢復健康，透過健保制度讓理想實現，但健康老化不是靠醫療，而是個人習慣和社會制度，往更幸福、更健康方式邁進。」

健保在某種程度上給予人民依靠，不過長庚醫院精神科醫師張家銘提醒，近年在進行社區調查時，發現精神疾病患者增加，中研院的社會變遷調查也有類似發現，焦慮、緊張、上癮、睡不好等等，趨勢一直在惡化。

「或許這是隨著會進步，所要付出的代價，」張家銘說，收入增加、購買力增加，但社會變動大，全球化讓人們的遷徙自由度高、選擇也多，淘汰速度更快，現實壓力比過去大很多。

邊緣人很多？社會連結吊車尾

過去拚經濟為先的思維，雖然在物質條件漸漸跟上先進國家的腳步，但失落的是人與人的連結，對環境也充滿憂懼。

在「天下幸福生活指數」調查中，社會連結度的排名在OECD國家中，位居末段班的37名，也是台灣表現最差的領域；環境品質則為第29名。

社會連結度強調的是「當遇到困難，有沒有親友可以幫助你？」國人回答「有」為85.1%，名列第一名的冰島有97.7%。

「社會支持不是愈多愈好，而是在個人發生重大事件的關鍵時刻，支持力量會不會出現？」台大商學研究所教授陸洛說，「也就是有難同當。」

一直以來，台灣強調集體主義，過去因為和家庭連結強，讓大家覺得安心，「現在不但家族連結變弱，父母和小孩的連結也愈來愈弱，」陸洛分析，近幾年科學園區磁吸人才效應愈來愈強，服務業又集中在都市，區域發展不均衡，造成島內移民現象愈趨明顯，失根、斷鏈的人愈來愈多。

北歐國家雖是個人主義文化，卻以國家力量建置正式支持系統；日本政府同樣在近年積極完善照顧系統，承接愈來愈多孤獨的人，填補家庭的空隙。

回到台灣，顯然政府的速度必須加快，但個人的責任也不能偏廢，也就是要為自己創造更緊密的強連結網絡。

空氣差、沒好水，經濟發展就沒意義了

令人憂慮的還有環境，和生命休戚與共的空氣和水。根據OECD，生活周遭的環境品質會直接影響我們的健康和幸福感。好的環境是生活滿足感的來源，提升身心靈健康，幫助我們釋放壓力。

反觀台灣卻一直處於緊張狀態。

台灣的細懸浮微粒（PM2.5）雖然從2013年的每立方公尺20微克，逐年降到16微克，卻仍遠高於OECD國家平均14微克，而人民對飲用水的滿意度也僅77.4%。

「從事婦幼工作20多年，我也是媽媽，知道很多媽媽對空污和水污染很在意，擔心會影響孩子健康，」台北市警察局少年隊隊長邱子珍說，「我們比較想知道政府要如何解決、做什麼，以維護或改變環境？」

教育在社會與經濟活動上，扮演關鍵角色，也可以改善個人生活、公共事務參與。但台灣卻排名中後段班。 （謝佩穎攝）

曾經擔任環保署副署長、律師詹順貴認為，問題在歷任執政黨，都會為了政權延續而妥協，例如既要汰換污染高的二行程機車，又補助七期燃油機車，導致電動車銷售大幅下滑；不應存在的農地工廠，也沒有看到政府積極輔導調整。

「大家都在乎經濟發展，但經濟發展終極目標不就是讓人民過得好？」詹順貴的語氣高昂、語速也加快，「如果空氣差、沒有好水、沒有乾淨食材，這樣的經濟發展有什麼意義？」他的一句話，說出多數人的焦慮和疑問。

除了政府的決心不能再等，在氣候變遷的催化下，台灣也必須盡速從舊的結構轉型，從減碳到能源轉型，「在世界各國都宣示淨零碳排時程之際，企業為了活下去，一定會看成轉機，」企管策略權威、台大EMBA兼任教授李吉仁說，政府要超前部署，以投資抵減、稅負誘因等加強力道，培養提供解決方案的產業。

那麼，你幸福嗎？

幸福，雖然只有21筆劃，卻有著千百萬種的面貌。住在台灣，幸福嗎？

根據聯合國世界幸福報告，台灣人自評生活狀況為6.5分，和OECD國家平均相同，排名為第20名，落後於台灣整體排名17名，「這就是天氣溫度和體感溫度的落差，」陸洛說，政府不能只求達成KPI，還要看效果，也就是人民的實際感受。

「人有一個期望水準，當被問到滿不滿意，我們會和期望水準相比，」陸洛提醒，近年因為選舉密集，政治炒熱氛圍，大家的期望水準被拉高，「對現況很有感，也容易感到不滿。」

這或許也正是台灣最可貴之處。新冠疫情衝擊每個人的生活，也將帶來全新的視野和未來，「對高所得國家，所得提高無法增加幸福感，台灣的經驗也證實，社會福利支出愈來愈高，人民幸福感並未隨之增加，」古允文提醒，此時期待的是生活品質的提升，有合理生活、在工作中自我實現等等。

台灣已經走過拚經濟、高成長的年代，在高風險社會下，給下一代安心的未來，更是政府和全民都必須有的許諾。

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《天下雜誌》「幸福生活指數」調查說明

1.「天下幸福生活指數」係根據經濟合作暨發展組織（OECD）「美好生活指數」（Better Life Index）編製方法，計算台灣分數後，與40個OECD主要會員國及伙伴國進行評比。

2.OECD「美好生活指數」以11大領域24項指標（18項量化指標、6項民調資料*），衡量會員國及伙伴國生活幸福美滿程度，分別為：

．所得與財富：每人可支配所得、家戶淨財富總額（以上皆購買力平價計算）

．就業與收入：就業率、長期失業率、全時受雇者平均年收入（購買力平價計算）、勞動市場保障性不足（失業時收入減少幅度）

．居住條件：每人平均房廳數、居住消費支出佔家庭可支配所得比率、無基本衛生設備比率

．環境品質：空污（PM 2.5濃度）、水質滿意度*

．人身安全：加害（他殺）標準死亡率、獨自走夜路感到安全的民眾比率*

．公民參與及政府治理：投票率、利害關係人參與立法程度*

．教育與技能：預期受教育年數、教育程度（25~64歲高中以上學歷比率）、學生認知能力（PISA分數）

．社會連結度：社會人脈網絡（有需求時可找到親友幫忙的比率）*

．健康狀況：零歲平均餘命、自評健康狀況*

．工作與生活平衡：受雇者工時過長比率、非工作與休閒時間長短

．主觀幸福感：自評生活狀況*

3.所有指標權重相同，皆換算為0-10分數進行國際評比，換算方式：

．正指標：[(實際值-最小值)/(最大值-最小值)]×10

．反指標：{1-[(實際值-最小值)/(最大值-最小值)]}×10

．每個領域內所有指標平均後，得到該領域分數，11大領域分數平均後，得到總分（0-10分）

4.OECD會員國及伙伴國分數採用OECD官網2020年最新公布資料，各國指標資料年份依國情而有所不同。

5.台灣資料部份，除「平均每人房廳數」、「社會連結度」兩項指標由《天下雜誌》調查中心進行民意調查取得，「水質滿意度」採用環保署2020年環保施政意向調查結果，其餘21項指標由主計總處提供，資料年份參照OECD資料。

6.本次《天下雜誌》調查於2021年3月22日至3月31日同時進行市話與手機民意訪問。調查對象為居住在台灣22縣市年滿15歲以上之居民。市話手機比例依《天下》「2021國情調查」結果分配，有市話者約80%、只持有手機者約20%。市話調查方法是以台灣住宅電話號碼簿為母體，採分層比例隨機抽樣法，並進行末兩碼隨機替代，成功訪問2672位年滿15歲以上之台灣22縣市民眾。手機電話則使用亂數產生之方式，完訪660位受訪者，合計市話與手機民意訪問有效問卷共3332份。在信心水準為95%的情況下，抽樣誤差為±1.7個百分點。所有資料依性別、年齡、教育程度及居住地區進行樣本代表性檢定，並加權進行事後調整。