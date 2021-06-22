繼續缺電？說好這兩年新增近300支離岸風機發電 為何掛零？

【文 劉光瑩】

台積電也在等的台灣離岸風電，原預定今年併網相當於5座中火機組的容量，卻至今都沒完成。究竟離岸風電面臨哪些挑戰？

今年夏天的彰化外海很熱鬧。台電一期風場21支風機6月中已矗立海上，拚8月底併網為台灣供電；沃旭能源的大彰化東南與西南風場正在裝設水下基樁，哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳西島風場，也預計在6月底開始進行水下基樁工程。

「到時會看到海上巨塔川流不息，」伯威海事工程董事蔡佳翰，是老字號港灣營造公司樺棋營造的二代，他口中的「巨塔」，是彰芳西島風場要用的管架式風機水下基礎，有30層樓高、超過1000公噸重。

進度停在2年前，達成率7.5%

然而，進度並非盡如人意。去年與今年規劃要完成291支離岸風機加入發電行列，能為台灣帶來近3GW裝置容量，相當於5座中火燃煤機組，完成數卻仍掛零。

至今已順利併網的離岸風電，只有2019年完工的22支（苗栗128MW海洋風場）。進度停在2年前的達成率7.5%，處於嚴重落後的狀態。

儘管去年進度落後，但經濟部次長曾文生受訪時強調，這主要是疫情因素攪局，延宕只是一時，他對達成目標仍很有信心。

根據政府目標，明年也就是2022年底前，總共會有2.6GW容量的離岸風電併網，這就佔了2025目標5.7GW將近一半，另一半則預計在2024與2025完成併網。

「從設備生產到施工測試，原本是一段一段緊接著的工作，現在是希望同時進行，加快腳步，」他說。

如此緊迫，因為這牽涉到自主能源供給。曾文生說，如果5.7GW的離岸風電能在2025年順利併網，預期每年發電量215億度。光是離岸風電的綠電，就可佔台電每年總購電超過9%。

還有產業需求孔急。去年夏天，台積電宣布與沃旭能源簽訂20年購售電合約。「提早一天發電，台積電就可以提早一天買到綠電，」曾文生強調，零碳已經是全球趨勢，這對台灣半導體產業也是重要的里程碑。

《天下》採訪多位開發商代表與業內人士，歸納出離岸風電目前遭遇3大挑戰。

挑戰1：新冠疫情攪局

因為新冠肺炎疫情，台灣從去年3月就嚴格管制入出境，但施工團隊有許多外籍人員，入出境、上下船都要特別申請核准。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔就說，尤其當進入第3級警戒，國外施工團隊沒有居留證，就會無法下船，無法定期做船員更替。

一位歐洲海事工程公司台籍主管透露，船員換班要事先向疾管局專案申請，但不知道幾天會核准，曾經等待10多天。「很難幫同事訂旅館，每次只敢訂3天，到週末只好換地方住，行程難以規劃。」

外國公司頭疼，台灣團隊也不例外。負責台電離岸示範風場一期的台電營建處處長張劉國，在台電服務42年，參與過協和、通霄、中火、大林等電廠建置，但離岸風場對他還是頭一遭。

他說，離岸風電的工作人員國籍眾多，超過九成為外籍，許多制度都要跟能源局、疾管局反覆討論，很花時間。

也因為如此，台電一期原本預計去年底併網，因疫情因素，工作船無法如期於去年3月抵達台灣，延誤了3至5個月，造成去年只裝好2支風機，延誤到今年才能完工。

然而，張劉國強調6月底前，將把21座風機都安裝完成，預計7月底併聯，110MW的風場目標8月開始接受調度。如果一切順利，將會是台灣第二座具規模的離岸風場。

挑戰2：供應商延遲交貨

關鍵零組件本土化是政策目標。中鋼旗下的興達海基，就接下沃旭能源管架式水下基礎訂單。

然而，原本預計去年此時要交出第一座，生產進度卻不理想，延宕至今年第3季交貨。經濟部去年底證實，興達原訂56座水下基礎訂單已被減至18座。

汪欣潔強調，離岸風電大型重件要在海上屹立不搖25年，必須穩扎穩打。台灣第一次做，企業有學習曲線，花時間在所難免。

沃旭能源成立供應商輔導基金，協助在地供應商進行人員專業訓練，例如幫助台南廣泰金屬精進焊接技術。

然而，一位風電顧問指出，許多人對手上握有CIP 61座、台電二期31座管架式水下基礎的世紀鋼寄予厚望，但技術仍是一大門檻，能否如期完成，還有挑戰。

海事工程在地化，則是傳出好消息。哥本哈根風能開發董事總經理許乃文指出，CIP彰芳西島與中能風場預計2024年才要併網，國產化要求多達27項。而在海事工程方面，從今年開始，亦即比原本進度提前2年，將工程委託給台灣公司伯威海事。

「如果可以施工順利、準時交付，就能夠破除大家唱衰離岸風電國產化的許多言論，」她說。她指出彰芳西島風場第一期100MW，今年5月已開始海上施工，預計明年6月前裝完10支。後面還有500MW容量等著。

挑戰3：部份風場施工進度不如預期

許多業內人士指出，台灣海峽每年適合施工的期間比歐洲短，海象也極具挑戰性。然而，海事工程船與專業人員費用都極為昂貴，任何施工環節延誤，損失是天文數字。

以達德的雲林允能風場為例，原訂進度是去年要蓋好40座風機，儘管全部硬體包括風機、單樁等都已到位預備著，但去年夏天遭遇漁民抗爭，再加上負責水下基礎安裝的東南亞公司進度延遲，甚至有數十艘歐洲調來的工作船與300多人施工團隊，在雲林枯等近1年，目前只裝好4支風機。

為了風場興建不中斷，開發商引進金主救火。相關延誤導致風場專案公司成本暴增34%，更有消息指出資金缺口高達200億台幣。6月初，經濟部有條件同意釋股，引進法國投資者、全球第四大油氣公司道達爾能源集團（Total）。

「風場能順利蓋完最重要，」曾文生強調，允能風場的確延誤進度，資金出現缺口，然而審查委員都同意確保風場能繼續蓋下去最重要，達德也並未在此交易中獲利，因而同意此案。

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