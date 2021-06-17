車禍奪走她的先生和幼子⋯每年三千人殞落 台灣馬路變無聲戰場

【文 林倖妃 李若雯】

台灣每年因交通事故致死人數，攀上五年新高，不僅許多家庭破碎，也耗損相當於三%GDP的生產力。這場人與車的戰爭，我們該如何搶回輪下亡魂？

19歲的她，車禍中失去先生和兩個幼子

人生正待展開的年紀，19歲的根婷儀卻甫經歷人世至痛。生了兩個兒子軒軒和恩恩，今年一月才跟先生許念主登記結婚，該是沉浸在幸福美滿的時刻，卻因一場車禍摧毀殆盡，失去了丈夫和大兒子軒軒，自己也重傷幾近癱瘓。

事發不到一個月，伯父根文貴載著根婷儀的妹妹根子棋和小兒子恩恩到醫院探視，回程時才開車上西濱快速道路，後方即遭混凝土車追撞起火，根子棋和恩恩當場死亡，伯父隔天也傷重不治。

根家的悲痛，幾乎是台灣每年近五十萬家庭的縮影。根據交通部資料，2020年有三千人出門後因交通事故再也無法返家，為最近五年最高，另有超過48萬人受傷，不論死或傷，人數都比世紀災難九二一大地震還要多。

缺乏「安全文化」，是交通事故攀升主因

「交通事故人數上升，有很多複雜的因素，」曾任台北市交警大隊長、新北交通事件裁決處長，現為立委葉毓蘭辦公室智庫執行長呂碧宗說，前交通部長林佳龍為太魯閣事件死49人下台負責，但「道路交通事故死亡人數上升，既沒有檢討原因，從統計結果採取防制措施，也沒有人負起責任。」

事實上，行政院長蘇貞昌指定政委吳澤成主持交通安全改革會議，今年已三度邀集教育部、內政部、交通部等跨部會進行協商，「我們要求要有明確課責機制，資訊要透明，讓全民共同檢視，」曾與會的葉毓蘭說。

即使如此，今年開春後第一季，才三個月即有777人在馬路上殞落，絲毫沒有減緩跡象，到年底可能再創新高。我們每天都須面對的馬路，為何成為令人畏懼的無聲戰場？台灣人對道路的「安全」警覺性低，未建立安全文化或許是主因。

交通事故發生，「首要是未注意車前狀態，其次是未保持安全距離，」交通安全協會理事長陳宏益說，如果行車距離夠長，駕駛還有反應時間，因為車輛以正常速度，一秒行駛16.67公尺，也就是一眨眼間，跨越紅綠燈，人就路倒傷亡。

機車大國，交通法規卻未與時俱進

其次是台灣機車密度全球第一，交通法規和環境卻未與時俱進。翻開交通部數據，去年死亡事故有六成和機車相關，而交通意外，機車所佔比例更達七成八。

「台灣有1400萬輛機車、800萬汽車，卻讓密度最高的機車擠在狹小的慢車道，」陳宏益說，慢車道有臨停、右轉汽車爭道、公車也併行，事故自然就多。

受限為汽車設計的空間規劃，「交通管理模式都沒有為摩托車設計，沒有摩托車車流理論，」張新立坦言，加上政府沒有改善公共運輸，愈往南走可選擇性愈少，駕照管理又很寬鬆，愈來愈多的摩托車就在狹縫中求生存。

死亡車禍肇事者負擔成本低，難有嚇阻效果

從交通法規著手施予嚴刑峻罰，雖可能有嚇阻作用，實質效果卻有限。今年母親節前夕，媒體人黃暐瀚的母親凌晨出門，在過馬路時遭一輛疾馳的賓士車撞倒拖行而亡，經警方進行檢測，駕駛血液中的酒精濃度高達每公升0.4毫克，遠超過法定標準0.15毫克。

雖然從2013年對酒駕加嚴標準，不僅提高罰鍰也加重刑責，致人於死者最高處十年刑責，酒駕隨即呈下降趨勢，從2014年13822件落到去年為8886件，死亡人數也降八成，從534人減少到295人，但罰得再重，仍無法遏阻國人對「安全駕駛」的輕忽。

因為死亡車禍的肇事者個人須負擔成本低，傷者的成本又外部化。「在台灣發生死亡車禍的內在成本，比其他國家還要低，」張新立直指，自從實施汽機車強制責任險，事故死亡者家屬雖可獲理賠補償，肇事者的賠償責任卻也因此降低，加上法院訴訟對車禍致死案，若雙方民事和解，「法官也多判緩刑，只有不到5%的肇事者被送進大牢。」

改善交安，必須從教育、考照制度下手

要改善交通無非從三E策略著手，包括交通教育（Education）、交通工程（Engineering）及交通執法（Enforcement），當一個國家發展到一定程度，工程可以改善的比例約佔10%，執法約貢獻20%，教育的功效卻可以達到70%。

交通安全教育不必然只仰賴學校體系，更應從考照制度落實。「我們對安全這件事，沒有內化到行為，」高雄市交通局長張淑娟語重心長，「不論英國或日本考駕照，都是要確認你會是一個合格駕駛人，相形之下，台灣通過駕照實在太容易。」

日本的駕駛訓練強調學科要上滿26小時才得考照，同時要學習駕車禮儀。台灣雖要求上24小時學科、32小時術科，但學科多回家自己讀，未符合上滿三分之二才得報考的規定，以致多對法規和道路規則不夠熟悉。

考照制度應是培養駕駛人的用路基本模式，以及對交通規則的熟悉度，台灣交通安全協會副理事長林志學說，但台灣考照從筆試到路考都是考技術，「尤其考汽機車的場地分開，和現實狀況完全不同，汽車不用擔心機車干擾，機車也不用擔心汽車突然右轉，無法測出用路觀念，更沒有交通禮儀可言。」

台灣要打贏這場交通戰爭，並不容易。不僅需要政府痛定思痛，跨部會擬定政策進行全面救援，為人父母也該思考，要確保孩子每天都能安全回家，或許該從教他們正確過馬路開始。

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