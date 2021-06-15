新冠死亡率大降七成！英國虛擬病房這麼神？獨家專訪計劃主持人

【文 林佳誼】

新冠肺炎「沉默缺氧」猝死頻傳，英國去年底大規模推動的「虛擬病房」計劃是解方。《天下》獨家採訪計劃主持人，他們如何靠發放血氧儀、結合社區力量，把醫院留給最需要的人？

等不到病床，台灣愈來愈多新冠患者在家死亡案例，死亡率2.48%已超過全球平均。曾是先進國家中疫情最慘烈的英國，死亡率一度達2.8%，比台灣還高。但現在，英國疫情大幅趨緩，6月1日甚至達到暌違10個月的「單日0死」里程碑。

英國做了什麼？答案是，除了今年春季開始打疫苗外，英國國民保健署（NHS，英國公立醫療系統）推動的「虛擬病房」計劃也是一大功臣。

《天下》與源自英國的新興科技媒體中心（SMC, Taiwan）合作，視訊採訪英國虛擬病房研究計劃「CO@h」（COVID Oximetry @home，新冠肺炎在家監測）主持人、皇家漢普郡縣醫院（Royal Hampshire County Hospital）急重症醫療專家伊 納達金（Matt Inada-Kim），及多名參與專家。

「這個做法實際上將死亡率降低了四分之三，住院時間縮短了一半，重症加護住院時間也縮短了近一半！」透過視訊鏡頭，仍可清楚感受到伊納達金的語氣充滿振奮，「這真的很令人興奮，我們所有臨床醫師都相信這是正確的做法。」

「虛擬病房」是什麼？

簡而言之，「虛擬病房」就是將輕症患者分流在家隔離，並搭配血氧儀監測其血氧濃度，病況惡化才即時送院。這是英國如何有效落實輕重症分流，同時做到減輕醫療量能、又減少在家死亡的關鍵。

英國從去年12月開始大規模推行虛擬病房計劃，陸續採購數十萬台血氧儀送到社區，截至今年2月已經推廣到全國。

上週，「CO@h」計劃第一份研究成果出爐。伊納達金指出，研究團隊比較去年11月至今年3月間，英國各地新冠確診患者的治療數據後發現，在實施CO@h計劃的地區，各項數據都得到明顯改善。

打造「虛擬病房」的三大成功關鍵

伊納達金與奈特告訴《天下》，打造成功的「虛擬病房」，有三大關鍵。

第一，是籌集足夠數量的血氧儀。

伊納達金指出，啟動計劃的第一步，就是要確保有足夠物資。根據BBC報導，截至今年1月為止，英國NHS總計已經購買了至少30萬個脈搏血氧儀，發送到各地使用。主要是提供給65歲以上、年輕但有健康問題者，或任何醫生判斷有疑慮的確診患者。

第二，是組織建立社區照護人力。

在專職醫護人力已不堪負荷的前提下，虛擬病房的建立，主要就是靠社區裡的基層醫護與志工。奈特指出，虛擬病房不需要專業醫生，基層公衛人員、一般護理人員、經過訓練的民間急救人員，才是虛擬病房的主要人力。所以關鍵是如何製作學習資源，並給予基本教育訓練，快速組織起一個社區照護團隊。

第三，是設計一套清楚的指引，包含標準操作程序。

由於病患是自行在家監測，所以簡單易懂的操作程序就很重要。「CO@h」計劃只要求患者每天使用脈搏血氧儀測量血氧飽和度3次，無論是用專門的智慧型手機應用程式、網站，或是紙筆，都可以記錄結果。

「這一點很重要，這套做法不一定需要很多科技，筆和紙也一樣好用，」伊納達金說，若能搭配遠端醫療應用程式直接將數據回傳到醫院，當然是最理想的做法，但這不是絕對必要。只要有紙筆能夠記錄並電話回報，虛擬病房也可以適用於不熟悉科技的高齡或低收入族群。

研究團隊建議，當血氧下降到93%或94%，病患就應該通知醫師。如果監測到低於92%的結果，應該立即叫救護車，在一小時內到院治療。伊納達金強調，對抗病毒的最大要訣就是動作要快。他感嘆，要是英國在6個月前就能擁有現在的知識與經驗，一定就不會看到今日令人心痛的死亡率和死亡人數。

【延伸閱讀】

從最大出走潮到最大回流潮！疫情延燒，台灣真的留得住人才嗎？

國產疫苗能快速上市嗎？獨家文件揭露，食藥署去年做一個大膽決定

曾遭父親暴打、12歲就想自殺 羅紹和提早退役，助弱勢謀溫飽

沒有他們，台積電做不出1奈米！南台灣半導體「S廊帶」是什麼？

「華人冰王」揪台南名店做美食包、永康街聯名賣便當 在地串聯打敗疫情？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載