移工群聚感染群擴大 竹科大老：我們都很害怕

【文 黃亦筠】

「我們都很害怕，」看著半導體封測大廠京元電，爆發嚴峻的移工群聚感染，老牌半導體廠旺宏總經理盧志遠憂心，會蔓延到數十公里外的竹科。因為不同廠之間的同鄉移工交際往來，可能會是破口。

「我很緊張啊，」旺宏電子總經理盧志遠，在電話那頭憂心忡忡地對《天下》說。

旺宏的12吋晶圓廠，位在新竹科學園區的心臟地帶。他擔心的，是20分鐘車程之外，一場來勢洶洶的的電子業移工群聚感染危機。

位在苗栗竹南鎮的晶圓封測廠京元電子爆發移工群聚感染危機，也迅速外擴到同在臨近苗栗另一間封測廠超豐電子，以及網通大廠智邦科技竹南廠。

衛福部醫福會執行長王必勝率防疫團隊進駐京元電後曾表示，狀況比想像中複雜嚴峻。疫情會如此迅速爆發及擴散，背後漏洞很可能在，外包仲介管理的外籍移工混住的宿舍。

晶圓代工廠內嚴格分區分流

新冠疫情過去一年在全球大爆發，英特爾、三星、美光等半導體大廠儘管身在疫區，卻從未傳出因員工確診，而影響生產。許多人猜測，可能是晶圓廠內部高潔淨度的生產環境，可杜絕病毒的傳播。

盧志遠進一步指出，目前包括旺宏在內的台灣晶圓代工廠內運作，採分區分流，嚴謹度甚至超越台灣醫院的內部管理。

以旺宏的12吋晶圓廠為例，目前都是24小時運作，採「四班二輪」制，也就是一天兩組人輪班，一組值班 12小時，連續三天，再換另外全新的一組人上線。也就是說，平日就已是防疫水準的AB班作業。

「也就是如果我們有1200個工人，同時在場只有300個人，自然就分流。我們再分區，不同工作區的不交流，廁所、用餐處分開，分流比醫院作的還徹底，」盧志遠解釋，原本這套分流分區原則，現在京元電爆發後，只會更加強分流分區。甚至，連運送移工上班的交通車數量都翻倍，車上規定必須梅花座，拉大空間。

「像住在雙北的員工，就根本不要進來新竹旺宏廠內上班了，」他說。

而且，廠區產線上員工都帶兩層口罩，外層是潔淨室內規定的無塵口罩，內層則是醫療口罩。

破口在移工宿舍群聚

儘管嚴格防範，充分杜絕在公司發生群聚感染的可能性，但盧志遠內心的憂慮與緊繃，並未因此降低。因為，這次京元電事件證實，廠內防疫再嚴格，仍有盲點，移工下班後的居所，才是難以防範的漏洞。

「我們都很害怕，除了台積電，因為台積沒有聘用外籍移工，」盧志遠坦言，移工下班回宿舍，就像住「軍營」一樣，居住環境人口密度高，是病毒傳播的溫床。

《天下》記者去年6月曾直擊位在桃園平鎮一間上市電子代工大廠，廠區外的移工宿舍。整棟五層由仲介管理的宿舍，就混雜在一排透天民宅之間，一條長長的鐵樓梯連著每層樓的移工起居空間。

一進約莫6、7坪的房間內，開著空調的空間可入住8到10名移工，行李箱全堆放在衣櫃上方。床與床之間的狹小走道，下班的移工擺了一小張桌子，就變成飯桌，開飯時間房內充斥著混雜的飯菜味。房外衛浴設備、洗衣曬衣設施所有人共用。

在這幾無隔間的生活起居空間中，雖然因早晚班之分，十多名移工並不會同時在宿舍內。然而，新冠病毒在室內會隨空氣傳染，只要早班有一人確診，他就算離開宿舍去工作，從他口中飄出的病毒氣膠，仍會在空氣停留一段時間，讓同一宿舍休息中的晚班移工們，暴露在染疫風險。

京元電屬於科學園區上市公司，由大型仲介公司管理的宿舍條件較佳，一間人數可控制在 5人以下，但同屬菲律賓籍，下班後宿舍內或外部同鄉聚會群聚，創造了病毒傳播的溫床。

京元電爆出群聚確診，讓周邊廠商人人自危，展開清查。「京元電的群聚染疫，讓大家意識到一件事情，就是外籍移工的管理，」富采發言人張博儀說。

全球磊晶大廠富采（晶電與隆達合併後的公司），恰好在竹南也有一座廠，京元電群聚一爆發，當天富采就立刻調查。員工本身、員工家人，或者移工有和京元電有關係的，都先不進入公司及廠區。

「我們透過移工的仲介管理公司清查，移工有沒有和其他公司的移工混居？有沒有和京元電的混居？」張博儀表示，沒有和其他公司混居，風險小很多。

「移工都住在宿舍，群聚風險高，也容易在外頭跑來跑去，我們意識到移工管理的力度和強度，可能要更注意，」張博儀坦言。

大竹苗疫情 牽動全球半導體業

如今，疫情情勢嚴峻，光京元電停工兩天，封測是半導體業最後一哩，客戶皆為全球重量級晶片大廠，包括聯發科、英特爾、輝達（Nvidia）等等都是。京元電大客戶 IC 設計大廠聯發科 5號立刻發出聲明，表示六月份營收會有部分短暫影響，不影響第二季財測。

「京元電的產能要移轉給其他人做，也不是每一種都可以，」一名業者表示，若產品設備型號不同，光調校產線就要花上半個月。

倘若疫情無法緩和停工持續，目前晶片缺貨，難保不會更雪上加霜。

新竹市市長林智堅則透露，接到竹科企業希望進行移工快篩的請求電話，在 5號啟用了竹科專責篩檢站，準備替4000名移工篩檢。新竹市甚至啟動國軍，開著迷彩軍用卡車，到竹科園區內架設篩檢站，希望守住半導體重鎮區。

防疫時間寶貴，打病毒如作戰，如今病毒已經兵臨大竹苗半導體重鎮，若不小心謹慎，恐衝擊全球半導體產業。

【延伸閱讀】

台大醫生如何變身全球機殼之王？他用十年寂寞換成功

竹科守得住嗎？竹南染疫群聚擴大 16萬員工、兆元經濟命脈堪憂

新冠死亡率大降七成！英國虛擬病房這麼神？獨家專訪計劃主持人

來自台南古都的「直播教學國家隊」 如何做到停課隔天立刻上線？

第一批有輝瑞、莫德納、嬌生！美國捐贈8000萬疫苗，台灣憑什麼搶得到？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載