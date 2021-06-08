兩岸成長最快50強獨家榜單：特斯拉也害怕的中國電動車對手是誰？

【文／鍾張涵；圖片／Getty Images】

2021年《天下》兩岸三地一千大企業排行榜，「成長最快50強」企業中，出現不少難以忽視的新面孔，多家新能源公司營收出現108%至369%的翻倍成長。它們是誰，為何讓特斯拉在中國祭出15次降價迎戰？

政策點火，新能源車業績暴衝

在兩岸千大調查中，2020年中國網路軟體行業受惠疫情，營收、獲利大爆發。另一值得關注的趨勢，就是新能源公司也異軍突起，成為「成長最快五十強」、「每股盈餘最高五十強」中，難以忽視的新面孔。

例如「成長最快五十強」榜單上，金泰能源控股、中國恒大新能源汽車集團、浙江運達風電、明陽智慧能源集團、上海蔚來汽車一一點火衝上前二十強，營收出現108%至369%的翻倍成長。

「新能源、綠色能源是大陸國家戰略性新興產業之一。這是鼓勵傳統製造業發展的方向，也是必然趨勢，」台資輪圈巨頭、六豐機械總經理宗緒惠告訴《天下》，目前在中國，最受矚目的新能源行業就是汽車。

「新能源汽車有機會，因為大陸帶頭推動新能源汽車產業，讓歐洲汽車公司也不得不跟上，去年歐洲車公司，在中國大量推出各種新能源汽車！」宗緒惠說。

自主品牌崛起，車業百花齊放

瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻解釋，2020年至2021年，中國汽車行業出現三種變化：一，傳統車廠電動車進擊；二，自主品牌崛起；三，科技巨頭參與。

鞏旻說，中國電動車市場的活力比歐洲、美國更強，「美國基本上是特斯拉一家獨大、歐洲主要是傳統車企主導，但中國的電動車環境，既有特斯拉，也有傳統國際巨頭，也有自主品牌、中國自主品牌、新創企業如蔚來汽車、小鵬汽車等，大家同台競技、帶動創新，讓中國新能源車行業快速演進。」

他指出，去年所有新能源車公司的表現都超乎預期，是政策驅動市場，引領電動車革命，中國工信部主導推動的《新能源汽車產業發展規劃》，讓大陸各大傳統車場開始往電動車轉型，像是保時捷、福斯、上汽大眾等。

輝達（Nvidia）就宣布與富豪汽車（Volvo）、Zoox與上海汽車集團，使用Nvidia解決方案發展人工智慧自駕車。

Nvidia創辦人暨執行長黃仁勳就說，輝達未來六年Nvidia Drive汽車訂單累積總額已超過80億美元，訂單量反映中國各種次世代汽車、卡車、自駕計程車、新能源車持續成長。

2020年，特斯拉更在中國降價15次，還讓中國消費者免徵車輛購置稅，以加大銷售力道。這讓中國消費者在特斯拉與中國國產自有品牌電動車中，產生更強的購買意願與比價效應，進一步帶動中國新能源車業績銷量水漲船高。

「政策補貼是一大利多，以上海為例，買傳統燃油車根本搖不到號（編按：指買不到車牌，因中國許多城市每年發放的車牌有固定限額，必須抽籤）。但是，買新能源車很容易上牌照，就是政策引導市場，」袁學智也說。

鞏旻預期，在政策驅動下，中國新能源車會加速發展，預計2030年，中國電動車銷量在總汽車銷量中，佔比可望高達62%，成為民眾選擇的主流。

「中國新能源車也引進更網路化的行銷手段，不再像以前把銷售、售後維修一起做4S店（很多都是傳統經銷商），而是在有人潮的商場做展廳，民眾網路下單訂購，」袁學智說，中國所有行業都「快消化」，「快速消費品化，賣車跟賣口紅、面膜的手法愈來愈像了！」

展望未來，滙豐中國A股匯聚基金經理人韋音如說，數位化日益蓬勃，為中國網路企業帶來明顯優勢，綠色經濟也在中國起飛，促使電動車滲透率提高，預計製造業投資與內需消費，仍是中國2021年主要經濟動能。

中國未來關鍵字：十四五、內需、綠色

韋音如並認為，中國的十四五計劃是中國經濟結構性成長的重要推手，再加上疫情加快數位轉型，讓中國在電商領域持續領先全球。

「中國政策引導下，由數位轉型而形成的新消費群，會更加龐大，」她說，疫情加速數位轉型，帶動科技股獲利成長，同時中國也會推動「雙循環」策略，「支持內需消費、刺激科技創新、開放資本市場，並鼓勵發展本土產業鏈，這都是未來一年中國經濟重要關鍵。」

中國十四五政策支持的領域、基本面回溫的產業如消費、科技創新自主、新能源等，都會受惠，成為今年中國GDP成長的關鍵力量。

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【調查說明】

《天下雜誌》「兩岸三地一千大企業排行」調查始於2007年。自2014年起，因應兩岸三地企業赴美掛牌趨勢，納入於美國三大證券市場掛牌之兩岸三地企業，以期更完整呈現中國、香港、台灣三大華人地區的經濟與產業樣貌。各項調查說明如下：

一、本調查範圍包括台灣、香港、上海、深圳四個證券市場掛牌交易公司，以及在紐約證交所（NYSE）、納斯達克（NASDAQ）、美國證交所（AMEX）掛牌交易之兩岸三地企業，排名依據為2020年財務報表之營收數據。資料蒐集截止日為2021年5月13日，未在此日期前公告或調整之數據不列入計算（台灣財報數據，係以2021年《天下雜誌》兩千大調查為基礎，輔以公開資訊觀測站資料）。

二、於上述美國三大證券市場掛牌的兩岸三地企業，其認定方式係按納斯達克官方網站揭露屬於中國、香港、台灣企業之名單為基礎，其他尚包含註冊地、總部或主要營運地區為兩岸三地之企業。

三、本調查以企業合併報表為主，未編列合併報表者，以個別財報為準。另中國大陸、香港部份企業為母子公司關係，其個別掛牌者，分別列出排名，其母、子公司營收及獲利數字難免重複計算，特此說明。

四、根據國際會計準則，銀行業採行「淨收益」概念編制損益表，但為公平與其他產業比較，調查中心參考各企業報表，以「淨收益」為基礎，進行「營業收入」的還原（但台灣金控業仍以淨收益作為營業收入，特此說明）。

五、同時在中國與香港掛牌企業，數據以中國財報為優先；同時在台灣與香港掛牌企業，數據以香港財報為優先；同時在中港台與美國掛牌企業，則優先選擇兩岸三地交易所之公開財報。

六、為忠實反映與公平比較兩岸三地公司之財務數據，兩岸三地企業的稅後純益，皆以歸屬母公司股東的稅後純益為優先。惟，為求與兩千大調查一致，台灣金控業的稅後純益係採歸屬於母公司股東及非控制權益合併計算的本期稅後淨利。

七、若營收、稅後淨利與每股盈利分開呈列持續經營與終止經營業務，以合併加總為優先。

八、在美國發行存託憑證（ADR）之兩岸三地企業，如百度，其每股盈餘為換算至每單位美國存託憑證盈餘之數據。

九、各項財務數據皆以新台幣元為單位，並採用2021年5月7日匯率換算，以貼近現狀。

十、各項營運及財務指標的計算公式如下：

1. 獲利率＝（稅後純益／營業收入）×100%

2. 資產報酬率＝（稅後純益／資產總額）×100%

3. 股東權益報酬率＝（稅後純益／股東權益）×100%

4. 負債比率＝（負債總額／資產總額）×100%

調查執行：《天下雜誌群》調查中心熊毅晰、張育瑄