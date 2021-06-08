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斜槓Podcaster、提提研李昆霖：台灣人愛創業 但很少懂老闆思維

聯合新聞網 / 天下雜誌

【文／鄭景雯；圖片／謝佩穎攝】

正職是「老闆」、斜槓當Podcaster，提提研創辦人李昆霖的節目不談面膜聊創業，他如何透過「聲音」分享人生哲理，更將品牌打入人心？

佐見啦生技是一家年營收上看5億元的公司，明星產品是提提研面膜；然而執行長李昆霖最近卻跑去開Podcast節目。44歲的他，跟2、30歲的年輕人不遑多讓，在風口浪尖上，斜槓當起Podcaster，邀請各行各業老闆來談「創業」，是怎麼一回事？

Podcast去年爆紅，去年初節目量才數百個，年底飆升到近萬個，成長速度之快。初期投入這個領域的多為素人，這位正職是「老闆」的企業主，為何要加入這個看起來很「業餘」的行列呢？

「台灣人很喜歡創業，但很少有人知道老闆的思維？」李昆霖霸氣地說，節目就叫《腦闆想什麼？》，直指要害。誰想知道老闆想什麼？李昆霖用數字證明了成績。

「腦闆心聲」打入人心

節目推出2週，就擠進Apple Podcast排行榜第5名，目前固定維持在50至70名之間，30集節目累計總收聽次數破百萬，平均一集不重複收聽也有一萬人。很多聽眾聽到後面才知道，這個「腦闆」是過去擅長用社群媒體Kuso行銷的李昆霖。

對李昆霖來說，一來，他希望分享「老闆心聲」，二來，新的科技、趨勢先跟上，就不會死在沙灘上。「其實，我們之前也嘗試做過YouTuber，但不是很成功，」但他認為這一波Podcast潮流，比起YouTube更有機會。

李昆霖在自家頂樓盤著腿說，過去他很少聽音樂，起初對Podcast不感興趣，直到聽了全球最紅Podcast節目、由喜劇演員喬．羅根主持的《Joe Rogan Experience》，「半個小時都在講業配，還很吸引人，」認為Podcast可以分享更深層的內容，也能傳遞他的人生哲理。

哪一家面膜好？沒用過，怎知道？但透過《腦闆想什麼？》，30集節目累計百萬人次的觀眾，就此認識了李昆霖，及其他老闆們的故事，同時也認識了佐見啦生技。

他的特助周璟盛直言，「一般的素人創作者，會很想要把內容快速變現。」但對李昆霖來說，Podcast是一個將「品牌」打入人心的強心劑。「面膜」敷的是臉，但李昆霖知道，最後買單的是人心。

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