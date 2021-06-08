疫情下爸媽救星！注意力市場新金礦Podcast 台灣產業新支柱？

【文／黃亦筠；圖片／鄭郁勳設計】

台灣人因疫情宅在家，Podcast成為父母的救星！這個推出近20年的聲音媒體，去年在台掀起遲來熱潮，「耳朵」成為注意力市場新金礦。蘋果用AirPods和軟體服務，搭建出軟硬並濟的聲音宇宙；台灣多元的創作能量＋無線耳機供應鏈，也撐起潛力無窮的產業新商機。獨家「2021聽經濟大調查」，為你全方位解碼耳朵新戰場！

5月15日，雙北防疫正式升級至3級。4天後，全台籠罩3級警戒。

街道空了，辦公室人少了。但Podcaster「維多叔叔」鄭哲偉，卻忙碌起來。

他主持的Podcast節目《維多叔叔的故事歡樂車》，在疫情急轉直下隔日16號，上檔「冠狀將軍與疫苗軍師」。應景的兒童原創故事節目，在Apple Podcast排行瞬間從50名外，直線暴衝入前10名；日訂閱數從一天20人以下，狂增到80人。

「父母焦慮感上升，小朋友在家，需要把時間塞滿的產品，Podcast最容易取得，」鄭哲偉頓時成了許多父母的救星。反映在排行榜前10名，這類兒童學習類節目，就佔據5名。

禁不住家長們敦促，鄭哲偉原本週末才更新節目，現在考慮一週更新2到3次。

防疫生活新商機

台灣每5人，就有1人聽Podcast

疫情升溫，宅在家的人們，耳朵顯然沒閒著。

為了掌握台灣Podcast市場現況，今年5月，《天下雜誌》與KKBOX、東方線上消費者研究集團三方合作，針對1000名消費者、131名創作者與107家企業調查，發表「2021聽經濟大調查」。

在千位民眾調查中，有20%的消費者聽Podcast，等於台灣每5個人，就有1人收聽Podcast。去年8月僅6.6 %，一年間的成長快速。

在大受歡迎的蘋果無線藍牙耳機AirPods以及疫情催化下，2003年推出至今已近20年的Podcast，竟然在台灣掀起遲來的熱潮，投入者從素人到企業，將這個進攻民眾耳朵的管道，視為新大陸。

台灣出現了一個軟硬並濟、以耳朵為首的「聽經濟圈」，AirPods帶動的真無線藍牙耳機（TWS）供應鏈，加上高度在地自製的Podcast節目內容與本土平台，都有台灣加持，儼然成為疫情下貢獻台灣經濟的產業新支柱。

首先，要回到引爆這波聽經濟熱潮的「蘋果」。

2019年，《經濟學人》曾為文提問，「為何耳朵的價值總是比眼球低？」指出人身上還沒被商業行為攻佔的領地，就是「耳朵」。

「過去10年，影像技術升級進步很多，可是聲音沒有什麼進展，大家對聲音有一個巨大的想像，」台灣聲學大廠美律實業總裁黃朝豊說。

但在聲學產業30多年的黃朝豊，深感最近2年風向變了，周遭的年輕人已經習慣戴著無線耳機，無論在圖書館、跑步運動或搭捷運通勤時，聽音樂或各種節目。年長者則是工作用眼過度，零碎時間最好用聽的，不想再用眼睛。

「聽的需求明顯比以前多很多，」他說。

台灣聲學大廠美律實業總裁黃朝豊觀察，生活型態改變，帶動人對不同聲音型態的需求。「我現在早上跑步，沒戴著耳機，都不知道怎麼跑了，」他打趣形容。 （美律提供）

打下耳朵這座灘頭堡，打開全球聲音商機的，正是蘋果。

蘋果打造聲音宇宙

軟硬並濟生態圈，台灣新機會

2016年，蘋果無線藍牙耳機AirPods橫空出世。號稱「真無線藍牙耳機」的AirPods，將過去耳戴式高價耳機有的高音質，裝進2顆更微小、不到4公分的無線耳機中，隨後又推出具有主動降噪功能的AirPods Pro，電池變小，續航力卻能長達6小時。

如此高精密又微小化的結構，AirPods最大代工廠立訊創辦人王來春拆解結構後，就曾對同為蘋果供應鏈一名高層驚嘆道，「簡直比智慧手錶Apple Watch還難做。」

AirPods隨即熱賣，成為蘋果產品中成長率最高的硬體產品，更帶動了一干蘋果手機的競爭對手小米、三星、索尼還有山寨品牌紛紛投入TWS。

蘋果AirPods帶動全球真無線藍牙耳機的熱潮，也讓其他手機品牌、發燒友耳機品牌，都跟風推出同類產品搶佔消費者的耳朵。 （蘋果提供）

根據研究機構Digitimes Research統計，到2021年全球TWS出貨量將達2.6億副，複合年均成長率高達73 %，成為年出貨量破億的產業，更撐起供應鏈，台灣晶片、載板、電池廠都打入供應鏈。

AirPods不但讓耳機從買手機附送的免費配件，變成獨立產品，更把功能需求往上拉，卻讓價格往下走。

「以前發燒友級的無線大耳機品牌像Bose動輒上萬，一副AirPods 6000多元就能買到，」這名蘋果供應鏈高層坦言，連Bose都不得不跟推TWS，企圖拉回被蠶食的市場。

「AirPods才是真正的TWS，以前都是單耳戴著麥克風通話，只有商務人士用，沒辦法享受音樂、聽節目，蘋果靠品牌力和技術，讓AirPods打進一般消費者的生活和商務場域，打破之間的隔閡，」Digitimes分析師林大翔說。

林大翔指出，蘋果從過去就是走「生態圈」思維。以iPhone為核心，上頭架構著包括Apple Music、Apple Podcast等音頻app，AirPods出現，是讓果粉能更無縫、有更好體驗地使用蘋果的軟體服務。

蘋果搭建出的軟硬體聲音生態圈，有如一個小宇宙，向世界演繹著聲音產業的樣貌。

▶︎蘋果聲音小宇宙，服務結合軟硬體

蘋果普及「聽」的功能，但讓聲音內容蓬勃發展的，卻是瑞典音樂串流平台Spotify、美國廣電大集團自由媒體（Liberty Media）等業者。

Podcast全球發燒

Spotify砸錢做原創內容，收聽量將超車蘋果

雖然蘋果是最早推出Podcast的業者，但佛系經營的態度，較少推出相關商業服務、功能更新或原創內容。反觀來自瑞典的Spotify則十分積極。

光2019到20年，Spotify為了從串流音樂跨足Podcast，大撒幣先花4億美元收購Podcast hosting（託管）平台Anchor，大舉簡化創作者上傳內容流程，並協助創作者記錄、託管、營利。

下一步，Spotify經營獨家內容，鎖定名人例如前美國總統歐巴馬、英國王子哈利夫婦，更花1億美元簽下知名脫口秀演員喬．羅根（Joe Rogan），其節目在Spotify獨家上架。

喬．羅根（左）的《The Joe Rogan Experience》是目前全球最受歡迎的Podcast節目之一，特斯拉創辦人馬斯克（右）曾在節目上吸大麻，話題轟動新聞頭條。 （YouTube截圖）

Spotify銀彈奏效，市場研究機構eMarketer預測，Spotify今年在美國的Podcast收聽量將達2820萬人，首度超越Apple Podcast的2800萬人。

就連臉書也插花，和Spotify結盟推出「現場廣播包廂」（Live Audio Rooms），讓即時對話保存為音檔。亞馬遜也不干示弱，2020年底收購擁有犯罪類型節目的Podcast平台Wondery，整併到Amazon Music。

這些網路、內容平台大咖的大動作炒熱了Podcast市場，加上Podcast節目帶來的廣告效益，獨家音頻內容，在疫情爆發推波助瀾下，成為成長最快的廣告項目。

研究機構調查也顯示，美國Podcast收聽人數和廣告收益雙雙成長。eMarketer預估收聽人數，從2018年的7500萬人，持續成長到今年，將超過1.1億人。

廣告分析平台MediaRadar也統計，去年有近6000個廣告商購買廣告，今年Podcast廣告市場預計持續成長10～15 %。在各種媒體廣告收益下滑的曲線下，Podcast廣告量卻上升。

聽經濟的強勁力道，刺激了蘋果，除了2019年將Apple Podcast獨立出iTunes發展，在今年4月的春季發表會，更宣布Apple Podcast開啟訂閱制，啟動Podcast的分潤模式，再點燃耳佔率戰爭的烽火。

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