18年前他開抗煞巴士媽媽擔心到哭 如今抗疫司機又回來了

【文 林佳誼】

當年SARS造成和平院內感染，林春傑第一個自願進入最嚴重的B棟，出發前，媽媽在電話中哭了。如今，防疫駕駛任務又來，他接到消息後告訴自己，「這只是一般任務。」

5月14日起，首都客運資深駕駛員林春傑每天都穿上全套防護衣、戴兩層口罩，隔著橡膠手套的雙手握上方向盤。

他是本次疫情爆發後，被政府徵用的首批「防疫巴士」駕駛，到台北市設置的和平、中興、剝皮寮與青草公園等快篩站，載運快篩陽性的可能確診者，前往不對外公開的隔離地點或醫院。

姑且不提與新冠病毒共處一車的恐懼感，光是車上的酷熱，就讓司機叫苦連天。為了保持空氣對外流通，整個過程門窗密閉的專車不能開空調，只能透過車身上方的小氣窗通風。

在白日的豔陽下，「你可以感受到身上汗一直在流，結束後真的虛脫，」另一位防疫巴士司機曲正強說。

林春傑卻是甘之如飴，輕鬆地說，「我覺得難得有這個機會，可以為社會盡一點力量。」

這麼「八股」的話，出自他口中，並不唐突。

重返和平醫院，急診室凝重氛圍沒變

他可是公車駕駛界的一頁傳奇。18年前，現為台北市立聯合醫院和平婦幼院區的和平醫院，因SARS病毒造成嚴重的院內感染而封院。他就是第一位勇敢進駐感染最嚴重的B棟，負責載運醫護人員的「抗煞專車」司機。

和平封院期間總計35人死亡，是全世界SARS事件死亡率最高的單一地點。

很難相信命運如此巧合，林春傑本次第一個執勤任務，就是開往再度出現院內感染的和平醫院，將22位醫護接出。

18年後，當他再將專車開到急診室門口，看到熟悉的白色磁磚牆面，與大大的「急診室」紅字燈箱，感觸良多，「外觀都沒變，也和當年一樣，很凝重的氛圍。」

2003年和平封院期間，政府調出位於公館的國軍替代役男中心，供留守和平的醫護往返休息，並緊急徵調公車支援載運。

當年葉金川提醒，進去後沒有明天

當時年僅27歲的林春傑，第一個自願。當他告知母親要去和平，在電話另一頭的母親，一聽就哭了。

到和平報到時，當時的院內總指揮、前衛生署長葉金川告訴他，SARS病毒無藥可治，「你要考慮清楚，進來是沒有明天的，你不知道什麼時候才能出去，你可能也會走不出去。」

然而他告訴葉金川，自己是自願留下來的。

和平醫院兩棟大樓，A棟劃為安全區，B棟是感染嚴重的危險區。當時的和平小兒科醫師林秉鴻，曾形容B棟「彷彿是燃燒的地獄」。

而林春傑每天都要來去這個「地獄」好幾回。

去年3月新冠肺炎爆發，因為當年的抗煞經驗，首都客運已開始為政府徵用防疫專車預作準備，林春傑又是第一時間自願。

「他還是很熱血，」18年前就認識他的台北首都客運集團總經理李建文說。

林春傑的直屬長官、首都客運民生站站長柯廷儒，也是當年問他願不願意去和平的「始作俑者」。

柯廷儒解釋，當年第一個找上林春傑的理由，主要就是看中他年輕力壯，且個性樂觀活潑。多數公車司機都較為木訥，但林春傑「很喜歡找人聊天，不論時事、股票或美食，他都可以跟你聊很久。」

「你要把他們當一般客人」

「他認為風險是一定會有，但如果每個人都那麼冷漠，沒有一些熱心的人出來幫忙，那些消防員、醫院裡面的護士跟醫生，他們怎麼辦？」柯廷儒解釋。

事隔多年，林春傑早已不是當年那個無家累一身輕的小伙子，而是已為人父、有一個上小學的兒子，為何還這麼熱血？

「你要說服自己，這只是一般的任務，就像開一般的公車，把他們當成一般的客人，」林春傑說。

在成為公車司機前，林春傑在自家的紙箱工廠幫忙。2000年初期的製造業外移，讓工廠關門，已考到客車執照的他，迅速到首都客運應徵駕駛，「我小時候就很喜歡開車，愈大台的車愈喜歡開，」他說。

但20年司機生涯，他也曾因被奧客罵是「開垃圾車」，氣到離職、轉行送貨。幸而柯廷儒只用4個多月就把他勸回來，若非如此，這次專車車隊或許就少了一名熱血駕駛。

兩度擔任防疫駕駛，林春傑無疑證明了公車司機也有「英雄時刻」。「但我們都希望他不要再有下一次了，」李建文笑說。

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