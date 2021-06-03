居家隔離變辦喪事 愈來愈多人到院前死亡 醫院到底發生什麼事？

【文 盧沛樺】

防疫模範生的台灣，此刻正如臨大敵。快速攀升的重症患者，正癱瘓雙北醫療資源。救護車在市區打轉，無法放下確診病患；急診醫護暴露在感染風險；確診者家屬叫救護車等上3小時；疑似確診病人在急診室外，頂著高溫等快篩結果……，這已經是在台北如實上演的場面。

雙北市疫情持續蔓延，原本在其他國家上演的生離死別，轉眼就在身邊發生。

「沒想到居家隔離，變成要辦喪事，」身為新冠肺炎罹難者家屬的KK（化名）告訴《天下》，口氣中夾雜著震驚與不捨。

KK的叔叔高齡80歲，生前雖有慢性病，但長期吃藥控制，平日還上市場買菜，固定參加老人會。5月初，家屬接獲通知與確診者接觸，必須居家隔離。沒想到，隔離到了第14天最後一天，病情卻急轉直下，叫救護車，等三小時未到，緊急送醫後，入院不到一天，人就病故。離世隔日，醫院才告知家屬患者確診。

最令家屬無法接受的是，那天早上，家人還跟叔叔視訊，結果晚上醫院傳來噩耗，而且說遺體要在24小時內火化；可是同住家人要居家隔離，沒辦法親自處理後事。

「過程真的太快，快到沒辦法反應，被迫一直處理事情，」KK說，以前新聞怎麼報都沒感覺，直到親人4月還一起掃墓，如今卻天人永隔，才驚覺事態嚴重。

疫情來勢洶洶，有慢性病史的年長者首當其衝。根據中央流行疫情指揮中心（CDC）統計，去年重症率不到一成，但今年這波疫情，60歲以上的重症率已逼近兩成。

在家隔離的人數暴增，有可能確診，卻無法第一時間掌握病情，已爆發多例死亡後才發現確診。從醫療院所、檢測站、救護車的系統，供給跟不上需求。激增的重症病患，正在榨乾醫療資源。台北、新北，情況尤其嚴峻。

場景1：台大醫院急診室，滿床也不敢拒絕病人

5月26日晚間，台大醫院院長吳明賢發出呼救，在個人臉書上留下：Hospitals Need Help!（醫院需要幫助）的字眼。其實那晚的情況是，台大全院負壓加護病床已滿床，急診室還有5個確診病患在等床，其中1人還插著呼吸器。

「台大已經內部調床調到極限，但還是找不到床，」台大兒童醫院院長黃立民無奈地說。甚至，原本只有專責醫院，當疫情嚴重必須清空病床，只收治新冠肺炎患者；現在台大也跟進，病人能清的都清了，幾乎使出渾身解數，擠出空間，收治更多染疫病人。

其實不只台大，雙北市的醫院幾乎都瀕臨崩潰的邊緣。

場景2：救護車街上打轉，病人無處可送

去年全球疫情肆虐，台灣防守有成。消防局接獲確診病例，衛生局已安排好醫院，消防員能好整以暇地把病患從醫院地下室直送病房，杜絕不必要的人與人接觸。如今情況徹底改觀。

真實上演的惡劣場面是：消防局到病患家裡，衛生局還沒通知送哪家醫院，消防員跟家屬在家裡苦等電話；即使上了救護車，結果每家醫院都回報滿床，病人跟著救護車在市區如無頭蒼蠅般打轉；甚至，醫院勉強收治，但病人掛好號，還要再等1~2個小時，醫生才有空處理。

在北市消防局擔任醫療顧問委員、新光醫院急診醫學科主治醫師侯勝文說，「現在幾乎各家醫院都在做戶外急救，但還是消化不了快速攀升的確診重症個案。」

其實問題是一環扣著一環。醫院的負壓病房、專責病房不足，急診收治的重症患者，送不出去，就佔住急診資源。急救空間不足，醫院就無力再接收救護車送來的重症患者。

公布的病床數有落差，須協調輸送減輕負擔

雪上加霜的是，現在還出現資訊紊亂的情況。賴逸儒指出，衛福部每天更新的病人數和核定床位，跟實際狀況有落差。以台大為例，原本的床位加新增床位共52床，全部都有病人了，共52人，但衛福部最新資料顯示才收治36位病人。

新核定病床數也資訊不統一，例如5月28日的最新數字，台大回報新增病床14床，但衛福部公布42床，因為台大改裝兩人房、三人房為單人房的檢疫病房，但衛福部正在推多人一室，把床位登記為2至3床。

一關卡住一關，才形成醫療現場的亂象。「我不覺得已經崩潰，但確實有局部災難，供給跟不上需求，」侯勝文認為。

黃立民不諱言，本來仰賴健保系統的醫院，人手就精簡，如今患者人數多，人力更吃緊。每個人都負擔超額工作量，同仁壓力很大，更擔心染疫。

儘管CDC提出北病南送、多人一室的解方，但第一線人員都不樂觀。因為北病南送，目前只移送新發病的個案，而且只有部份，代表台北醫院的負擔還在增加。多人一室的挑戰是，除非是家人，否則醫護很難說服陌生人共處一室、共用衛浴。

賴逸儒說，插著呼吸器的重症患者，也不可能送太遠，關鍵在分配，不要過度集中一家醫院，應該由EOC（緊急醫療應變中心）出面協調，分散重症責任醫院的負擔，加速分流、跨區支援。

侯勝文也說，現在只能靠著輪送，讓每家醫院都有喘息的空間。

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