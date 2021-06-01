新北每個新設篩檢站他衝第一 揪全台耳鼻喉科同袍支援快篩的白髮醫師

【文 吳靜芳】

雙北剛升3級警戒不久，一份Google表單，在耳鼻喉科醫師群組傳開，24小時內，一支挺進各站點的快篩義勇軍成立。背後推手，就是日前被網友誤傳，以為只穿輕便雨衣就上陣的醫師周慶明。

5月23日晚上，新莊錦明耳鼻喉科診所院長周慶明，怎麼也沒想到，自己穿著球衣、短褲、罩著黃色拋棄式防護衣，在板橋篩檢站值班的背影照片，會在網路流傳而引起軒然大波——網友誤以為工作人員只有輕便雨衣可穿，把新北市長侯友宜罵翻了。

「一場烏龍啦，」周慶明說。

他身為新北市醫師公會理事長，為了以身作則，帶動社區醫師志願值班做快篩的風氣，新北市每一個新設戶外篩檢站，一頭白髮的他，都是第一個披掛上陣，拿著採檢拭子深入患者鼻腔採樣。

那天，周慶明早上8點半站到中午1點半，一身輕便的裝束，是為了因應戶外篩檢站的酷熱高溫。

他的「苦肉計」，也產生意外的正面效應。

「有企業來問需不需要有冷氣的篩檢亭？當然需要啊！」他說。

大醫院和小診所分工合作

像周慶明一樣，願意在這大熱天下支援戶外篩檢工作的耳鼻喉科醫師，全國有約300個。

雙北才剛升至3級警戒，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會群組馬上有個Google表單迅速傳開，徵召基層診所醫師支援篩檢。

24小時之內，這批耳鼻喉科醫師義勇軍已然成軍。

這些開業的診所醫師都清楚，社區感染爆開後，只靠醫院醫師不可能負荷得了愈來愈大的篩檢量，「如果要遍地開花到處做篩檢，勢必要醫院以外的另外一批人來執行，」周慶明說，該是大醫院和基層診所分工合作抵抗疫情的時候了。

尤其呼吸道採檢，正是耳鼻喉科醫師的專業。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬分析，從咽喉採樣的準確率可能不到五成，從鼻咽採樣則可達75％。而鼻咽腔在鼻孔最深處，採檢拭子得深入鼻孔9到10公分，採檢者必須對鼻腔構造相當了解，才能快速且精準取樣。

300個義勇軍裡，有84個是新北市開業醫師，數量佔各縣市最多。從新北市篩檢站啟動的第一天開始，這批診所醫師即主動請纓上陣。

光板橋篩檢站一週就需要28位醫師，板橋人手不夠，蘆洲、三重診所醫師馬上趕來支援，還有醫師把診所關了來幫忙。

他們才剛走過低潮的一年

這些熱血的耳鼻喉科診所醫師，其實才剛走過辛苦的一年。

台灣抗疫以來，人人戴口罩、勤洗手，阻斷呼吸道流行病傳播。去年全國耳鼻喉科診所看診量大減25％，健保署還得端出超過4億元的補助來紓困。

周慶明自己的診所去年看診量直接腰斬，「我們耳鼻喉科以前是生意最好的，現在是在拚不要倒。」

儘管如此，「沒有任何一個醫師在問補助有多少? 」周慶明說，這些上陣的志願醫師，多數還沒打新冠疫苗，但願意衝第一線，讓他對醫界的未來，信心十足。

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