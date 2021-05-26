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連離職員工都滿意 元大金獲利超車兆豐金、玉山金的祕訣

聯合新聞網 / 天下雜誌
從寶來加入元大的金控總經理翁健，曾當金控總稽核，甚至受邀赴主管機關分享風控做法。大股東馬家的風險意識，已深植組織文化。 （天下資料）
從寶來加入元大的金控總經理翁健，曾當金控總稽核，甚至受邀赴主管機關分享風控做法。大股東馬家的風險意識，已深植組織文化。 （天下資料）

【文／盧沛樺；圖片／天下資料】

風控是金融業的基本功，但能夠做到連監理官、獨董、離職員工都滿意，卻很少見，元大金控做到了。一家以證券為主的金控，卻對風險胃納度極低，原來是創辦人家族最早從中國大陸逃難來台、從小穿美援麵粉袋長大有關。

去年以來，元大金控一點都沒虧待27萬股民。

3月公布股利政策，受惠去年獲利259.77億寫下歷史新高，每股配發現金股利1.2元，折算現金殖利率5.5％，傲視台股群倫。

4月，外資報告出爐，紛紛調高元大金控目標價，花旗一口氣上調至29.4元，現在離目標價還有約兩成的漲幅。今年來，元大金控股價已上漲近兩成，超越大盤。

「元大證券的自營獲利優於預期，抵消部份費用成長，且元大銀行受惠於淨利差與信用成本改善，預估全年金控獲利292億，」花旗報告寫道。

換言之，外資出具報告背書，元大金控今年業績會再成長超過一成。

在今年《天下》兩千大調查中，元大排名金控業第7，與去年相當。元大的前身是復華金控，當年排名第12，在16家金控排名末段班。如今已超車兆豐金控、玉山金控。

問元大金控總經理翁健彎道超車的祕訣，他竟然回答，「元大金控只賺穩定安全的錢，追求穩健成長，不是爆發式成長。」

全員內建風控意識

風控是金融業的基本功，但每家落實的程度有別。元大金控卻做到監理官、獨董、離職員工都公認，風控是組織文化的一部份。

元大金控獨董、交通大學財務金融研究所教授葉銀華告訴《天下》，元大金控對子公司有很強的管理能力，光是風控，就分成授信風險、利率風險、市場風險、信用風險等，明定風險限額，且會提前預警。

他舉例，金管會發現壽險公司包檔買債券ETF，下達禁令前，元大金控就有內規，元大人壽投資每檔債券ETF，不能超過30％，避免投資太集中。

不只人壽，銀行業務也做得保守。當其他銀行在衝刺中小企業貸款、房貸，元大銀行只借錢給大企業和雙北市的房貸客戶，嚴控風險。元大銀行也不主辦國際聯貸案，參貸的部位也比其他銀行小。

去年元大銀行獲利68.96億，若把提列海外子公司的商譽減損加回來，獲利82.45億，年減一成八，與整體銀行業相近。但評估銀行業資產品質的逾放比，元大銀行僅0.12％，優於整體銀行業的0.24％。

翁健不諱言，謹守風控，會限制業務成長，但當大的金融危機爆發，起碼不會傷筋動骨。去年初新冠疫情爆發，股債雙殺，經驗法則失靈，當其他人驚慌失措，身為金控總經理的他，卻能保持神色自若。

沒有家底，更要嚴謹

風控成為元大金控的DNA，來自大股東的堅持。

元大集團創辦人馬志玲的女兒、瀚寓酒店董事長馬維欣告訴《天下》，元大是唯一的外省家族金控，白手起家，不是靠土地，因為沒有家底，更要小心翼翼。

馬維欣印象最深的是，父親告訴她，當年爺爺來台勞軍，結果回不去中國大陸，是奶奶拖著小孩，一路逃難來台，與爺爺相會。父親從小穿美軍麵粉袋改成的衣服長大，一度被爺爺叫去學唱戲，奶奶反對才作罷。

如今弟弟馬維辰是唯一在金控董事會的馬家人，每晚8點就寢，清晨4點起床，5點傳簡訊給公司主管，因為他要向父親證明，能守護家族事業。

風控到位後，下一步是創造多元營收。

自2007年復華金控改名元大金控、2008年國民黨退出金控董事會，馬家才真正擁有自家金控，趕上民營金控的末班車。之後，6年內花了上千億銀彈，收購寶來證券、國際紐約人壽和大眾銀行，從此元大從泛證券的金控，真正變成金融百貨公司。

多元收入，股災時賺更多

「元大集團共有五具引擎，證券、投信、期貨、銀行、人壽五家子公司佔金控獲利95％以上，發展多元業務，力求收入均衡，」翁健說。攤開歷年財報，2019年元大銀行獲利比元大證券好，2020年元大銀行衰退，靠元大證券和元大投信補位。

翁健列舉，元大金穩健獲利，來自五大事業引擎的挹注。 （天下資料）
翁健列舉，元大金穩健獲利，來自五大事業引擎的挹注。 （天下資料）

落實多元獲利來源，也是子公司的責任。去年3月，全球股災，證券業幾乎無一倖免，但元大證券還倒賺7億，比1、2月還多。

「元大證券從來不會出現單月虧損，在國際上都屬少數，代表元大證券的經營穩定性非常強，」中華信評資深副總裁張書評分析，除了經紀手續費，元大金控積極佈局財富管理，融資業務也做到市佔第一。加上，無論台股漲跌，自營部門的獲利都能保持平穩。

證券強大執行力，擴散至其他事業

有了策略，更要全體動員、全力落實。從寶來加入元大的翁健，說連自己都對元大證券的執行力，印象深刻。

這跟創辦人馬志玲早期治軍嚴謹的精神被傳承下來有關。馬維欣透露，父親以前每天最早進公司，會去分公司突襲檢查，一天跑好幾家分公司，常常分公司還沒開門，他就站在門外等，樹立威嚴的形象。

連午飯時間，父親都會找來高階幹部，邊用餐邊討論經營策略。現任元大金控董事長申鼎籛，從營業員做起，後來管經紀業務，是馬志玲得力的左右手。

翁健也觀察，元大證券的基層營業員，待在公司久，認同元大文化，因此落實公司政策都很到位。譬如，元大證券收委託書比其他人強，不只靠市佔率，而是靠營業員比別家認真找客戶。

「現在要把元大證券的執行力，慢慢引導到銀行、人壽、投信，」翁健眼神堅定地說。這家對風險忍受度極低的金控，靠的是累積一甲子穩紮穩打的底氣，繼續幫股東賺錢。

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