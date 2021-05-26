7家企業創3位數超高成長率！他們為何無畏疫情？

【製作人／陳良榕；文／王一芝、林佳誼、蘇碧婷；調查執行／熊毅晰；研究／王慶剛；圖片／天下資料】

100家企業全年成長、100家V型反轉！一度傳出要倒閉的燦坤，反而保住了龍頭地位；虧損連連的陽明，居然躍為航海王。疫情這一年，他們如何上演逆轉奇蹟？如今感染擴大、危機當前，「韌性」能帶來什麼幫助？

福禍古來相倚，晚了其他國家一年，台灣終究進入社區感染。但危機也是一種警醒，若能吸取教訓，奇蹟多半會在厄運中出現，就像很多台灣企業恨不得跳過2020年，卻也有企業在這一年創造奇蹟。

新冠百年大疫封鎖了邊境，各國祭出旅遊禁令，全世界客運量一度掉到只有正常水準的5%。

航空業成為重災區，根據國際航空運輸協會（IATA）數據，短短一年內，就有超過40家航空公司破產、倒閉或暫停營業，堪稱是史上最嚴重的衝擊。

沒想到2019年還大虧12億的華航，去年營收的確減少31.58%，卻反倒賺了1.4億，是極少數沒賠錢的航空公司，被譽為全球航空業奇蹟。

去年新冠疫情重創全球經濟，前景陷入一片黑暗，台灣卻有200家企業，憑著應變速度快、超前卡位新興趨勢且抓住疫情契機，在危機下逆風高飛，越過黑暗，重現光明。 （Shutterstock）

去年逆轉勝代表：華航

客機載貨領先全球，群聚是下個考驗

華航逆轉勝的關鍵，在於一個快速而大膽的決策。

「華航一開始就把客機改貨機載貨，應變能力非常快，」長年和華航合作的中菲行總裁邱鈞榮觀察，美國航空直到10、11月才仿效華航客機改載貨。

事實上，去年3月眼見醫療物資需求增加，華航決策團隊就考慮將客機改載貨，但內心徬徨又掙扎，因為客機載貨量只有貨機的三成，每飛一趟頂多打平，還可能虧錢。

後來董事長謝世謙當機立斷，決定把所有廣體長程客機都拿來載貨，至少有現金流維持營運。在航空油價降到每桶20美元低點，加上18架貨機的全力啟動下，華航成功演出大逆轉。

「華航韌性很強，」資誠聯合會計師事務所所長周建宏分析，龐大貨機機隊曾是高油價年代華航獲利的拖油瓶，但多元收入，提高了承受風險的能力。

近期華航諾富特飯店染疫事件，機組員被要求大規模檢疫，導致貨機被迫停飛，也是華航另一個韌性考驗的開始。

這種「凡殺不死我的，必使我更強大」、在逆境拚成長的企業，就是去年幾家國外知名管理顧問公司所推崇的「韌性企業」。

什麼是「韌性企業」？

把壞事變助力！逆境之中，反成贏家

根據知名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）定義，韌性（Resilience），是從困難中快速恢復的能力。

而韌性企業指的是，組織不但能預測、應對並適應環境變化活下去，還能在逆勢中成長。

尤其現在黑天鵝頻傳，變動成為新常態，韌性這種管控風險的觀念，已經愈來愈能被接受，進一步打造在危機中成長的能力，更成為企業未來最重要的課題。

「韌性企業更確切地說，就是組織具備『反脆弱』（Antifragile）的特質，」台大名譽教授暨誠致教育基金會副董事長李吉仁解釋，脆弱是因為波動和不確定而承受損失，而反脆弱則是讓自己避免這些損失，甚至因此獲利。

反脆弱這個詞，出自暢銷書《黑天鵝效應》作者、紐約大學教授塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）的另一本著作《反脆弱》。塔雷伯認為，脆弱的相反不是堅強，而是反脆弱，

「你去擾動它，或用不良、負面事件去影響它，它不僅不會壞，還會變得更強大、更優異。」

事實上，去年台灣有不少企業，成功度過疫情挑戰並逆風高飛。

《天下》在新冠疫情發生一週年，推出韌性企業調查，挖掘出全年營收成長，以及下半年營收V型反轉兩種類型的逆境贏家。

獨家榜單：韌性企業200強

疫情週年，誰全年成長？誰V型反轉？

下半年營收V型反轉的100家企業，上半年不慎被疫情打亂步伐，但憑著反脆弱特質，上演戲劇性翻轉，重生後甚至跳得更高。

更令人驚訝的是，另外100家企業在疫情帶來全球衰退的大逆境下，完全不受影響，始終跨大步成長，還有7家創下3位數超高年成長率。

李吉仁分析，真正韌性很強的贏家有兩種類型，一種是因為預做準備，不太受危機挑動；另一種則是上半年不會跌太深，下半年又能迅速站起來，超越競爭者。

《天下》分別針對全年成長及V型反轉的兩百強，解析他們逆勢成長的原因。

200強韌性企業裡，很高比例是因為消費者生活模式轉變，在家工作、遠距教學成為趨勢，飆升的需求讓他們成為疫情下的受惠產業。

遠距辦公與教學、電玩等宅經濟效應，帶動了資料中心、伺服器與記憶體需求。 （邱劍英攝）

最顯著的代表是電商，因為疫情無法外出，讓更多人轉往線上購物，像富邦媒momo就是最大受益者。同樣托宅經濟之福的還有線上遊戲廠商鈊象、智冠，成長也看得見。

與生技相關的企業，更是去年亮點，像做耳溫槍的泰博，從女性用品轉做口罩的康那香，以及醫藥通路大樹及盛弘。

進一步分析全年成長的榜單，有六成三都是半導體和資通訊公司，充分呈現出疫情下台灣科技業暢旺，製造、服務業慘澹的冰火兩重天局面。

全年成長Top100

第一名世紀鋼，超前卡位新興供應鏈

半導體和資通訊產業的大好，主要因為疫情導致消費者需要在家工作，平板電腦、筆電等電子產品需求大增，再加上中美貿易戰加速供應鏈重組，疫情衝擊也造成缺工、缺料和缺產能。

去年全球貿易總值因疫情下降10%，台灣出口卻增加4.9%，成長的主力來自電子零組件，光積體電路就佔了35.5%。

其中又以在疫情一年間市值就飆升至近17兆，還擠進全球排名前十名的晶圓代工龍頭台積電，和市值僅次於台積電的IC設計大廠聯發科表現最亮眼。

「像台積電、聯發科這類擁有獨家關鍵技術的科技公司，特別有韌性，」中興大學財務金融學系特聘教授楊聲勇指出。

還有一些全年成長的百強，則擅於洞察趨勢脈動，多年前就超前部署5G、AI、電動車等新興科技供應鏈，直到去年才歡喜收割。

舉例來說，全年成長率第一的世紀鋼及第17名的上緯，都與離岸風電相關。原本做機上盒的台數科，更極盡所能轉型智慧應用，準備搭著5G通訊起飛。

「台灣廠商很會抓趨勢，找到自己的立足點後，就想辦法擠進產業供應鏈，」周建宏觀察，處於同一個產業，表現卻天差地別，關鍵就在於能不能跟上未來趨勢變化。

趁著疫情之勢起飛的全年成長企業也不少。

居家健身、遠距視訊大爆發

分據於全年成長榜單第2、4、8名的嘉威、岱宇及華邦電子公司新唐科技，去年之前都併購了美國品牌或日本半導體公司，擴大了市場規模和競爭力，疫情的槓桿更放大了收購效益。

尤其全球前三大健身器材廠岱宇，一心從代工跨入品牌經營，陸續併購美國商用跑步機Spirit、平價家用跑步機Xterra的品牌授權，就缺一個高價跑步機品牌。

後來北美第一大電商跑步機品牌索爾（Sole）想賣，但雙方一直談不攏價格，直到去年初才整併成功。

沒想到疫情帶動的居家健身風潮，推升岱宇的營收成長124.3%，而岱宇花了十年併購的索爾，就貢獻岱宇獲利至少三成。

視訊大廠圓剛科技則是名符其實被疫情給「催熟」。

站上全年成長第3名的圓剛，賣電視盒、電視卡起家，後來轉型做影像擷取卡、個人及辦公室視訊、遊戲和直播機。

歷經5年虧損，2018年圓剛才因為直播盛行止虧。結果去年疫情帶動遠距商機，圓剛營收大爆發，比前一年成長139.26%。

被疫情拯救的，還有面板雙虎。

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