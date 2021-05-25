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不可能清零！台灣該怎麼做 才能避免重演與英國同樣的命運？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：黃明堂
圖片來源：黃明堂

【文 林佳誼】

《天下》專訪國際知名的萊斯特大學病毒專家陳偉志（Julian Tang）解析，英國變種病毒厲害在哪？為什麼可以讓台灣的防疫神話一夕破功？英國從崩潰邊緣，到5月17日解封，做對了哪些事，可以給台灣借鏡？

去年9月，新冠病毒變異株B.1.1.7首度在英國肯特郡現蹤，只花了3個月時間，就讓英國疫情再度大爆發，還遭全球40個國家封鎖往來，淪為國際孤島。而死亡病例迄今已累積超過12萬人，是歐洲最高、全球第五高的數字。

在歷經一連串圍堵措施、長達4個月的努力後，如今英國每天新增病例從6萬多人高峰，下降至約2000人。

今日的台灣，與半年前的英國，正站在同一個轉折點、更大規模疫情爆發的臨界點。台灣該怎麼做，才能避免重演與英國同樣的命運？

《天下雜誌》與源自英國的新興科技媒體中心（SMC, Taiwan）合作，訪問萊斯特大學（University of Leicester）臨床病毒學專家陳偉志（Julian Tang）。

他從英國對抗變種病毒的過程中得到什麼寶貴發現？我們可以從英國由死亡低谷復生的過程學到什麼？以下是專訪摘要：

問：部份早期研究顯示，去年9月在英國首度發現的變種新冠病毒B.1.1.7，不僅比其他新冠病毒株更容易傳播，並且更加致命？

答：你們正在面對的是一個高傳染力的病毒，但好消息是，它可以傳染得很快，卻未必能殺死更多的人。

從最新的幾份研究看起來，英國病毒的傳染力確實有增加，但重症率並沒有。這是件好事，意謂儘管英國病毒目前在全世界都非常盛行，更具傳染性，但它仍然只是一個普通病毒，未必會造成更多死亡。

台灣目前的死亡率很低，我也不認為死亡率會隨著感染率的提升而增加。

病毒量大增　口罩側邊縫隙是破口

問：台灣過去1年間防疫都很成功，現在卻功虧一簣，你認為到底是哪裡出了差錯了？

答：這也是我們在英國問的同一個問題。答案是台灣過去的方式雖然很成功，但光靠這些可能已經不夠，不足以控制新型態的變種病毒。

這有幾個理由。第一，醫療口罩側邊多少仍會有縫隙。我們認為這是人們戴了口罩還是會感染的原因。

第二，英國研究數據顯示，英國變種病毒的感染者可能帶有更高的病毒量，傳播力更強。研究者檢測英國病毒感染者，一個試紙上帶有的病毒量，比起最早的武漢病毒，可能會高出10到100倍。

如果你遇到英國病毒的感染者，他所攜帶的病毒量是過去原始武漢病毒感染者的10倍，那就意謂著有更多的病毒可以從縫隙中逸散，並且造成感染。

問：英國自從去年冬天因變種病毒爆發第三波疫情高峰後，每天新增病例從6萬多人，目前下降到2000人左右。關鍵是什麼？

答：封城的做法奏效了。且封城必須要愈快愈好，不要等到為時太晚。如果大家都能待在家中，沒有互相接觸，就可以停止病毒的傳播。

問題是在於，台灣現在是每天200個新增病例，如果現在就封城，你會看到數量很快下降。但如果等到每天2萬個新增病例才封城，就會需要更長得多的時間，才能看到病例數開始減少。屆時，你會面臨更大量的重症和死亡病患。

台灣要認清：不可能清零

我想台灣的衛生官員也知道這一點，這是為什麼他們已經開始採取一些封鎖措施。這意謂他們明白及早行動的價值。

另一個關鍵是疫苗。封城無法完全將病例清零。只要一旦解封，你就會看到一樣的事情重演，病毒傳播到年輕人身上，又將它帶回家中感染給老人。

在英國的做法，就是只要你看到案例上升，就施打更多疫苗。疫苗不只是保護被施打者本身，而是施打越多疫苗，就意味著有更多的免疫者，可以在整個國家築起更高的免疫障礙，共同降低病毒的傳播速度。

英國在去年3月沒有成功控制病毒，去年11月再度失敗，12月又失敗了，1月、2月、3月都失敗了，一直到現在，因為我們有了疫苗，才真正控制住疫情。如果你們沒有疫苗，等到4週後解封，一切又會回到原點。除非你們可以將病毒完全消滅，但是沒有人可以將病毒完全消滅。

我會建議台灣政府該做的是在封城期間，趕快建立疫苗庫存。從任何地方購買疫苗。然後從老年人口開始推動施打疫苗，無論是在照護場所或是居住家中的老人。

問：台灣目前採取分區分級封城的做法，從英國經驗來說，這種做法的效果如何？

答：你可以嘗試先封城一部份，但在英國的經驗顯示，這作用並不是很好。

我們有一套分級封鎖制度，萊斯特很長一段時間是3級，倫敦是2級，但最終幾乎多數地方都進入4級。分區封城的做法並不是很成功，因為你會發現人們還是會移動，如果人們還是可以移動，那就還是會把病毒帶到其他地方。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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