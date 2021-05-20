五天停電兩次 揭開台灣電力系統如此脆弱的真相

【文 劉光瑩】

5月13日下午，全台灣從南到北數百萬戶分區限電，讓很多人想起四年前的8月15日大停電。四天後，5月17日晚間又因為興達電廠跳機，電力供應不足而緊急宣布分區限電。一故障就造成限電，究竟台灣的電力夠嗎？分散式電力系統，為何四年來仍付之闕如？更讓人憂心的是，為何這情況恐將成為常態？

五月中的炎熱夏天下午兩點半，體感溫度超過38度。高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠4部機組跳脫，全台灣約400萬戶分區限電。眾人也許會好奇：在四年前的815大停電後，說得震天價響可避免停電的「分散式供電系統」，為何仍沒發生？

簡單來說，這次限電原因，在於高溫來得太快，機組青黃不接。

高溫來得太快，打亂發電機組檢修計畫

因應即將到來的夏季用電高峰，全台許多發電機組都在為炎炎夏日做好準備，定期檢修進入最後收尾階段。不料梅雨還沒來，五月初就爆出連續幾天高溫，5月12日，全台灣用電量攀升到3599萬千瓦。

就像是大聯盟球賽提早開打了，但球員還在暖身不能上場。從台電官網資料看，從北到南，從協和電廠、林口電廠、台中火力電廠兩座機組、大潭電廠與麥寮汽電等電廠，都因為不同原因停機歲修，有的是地方政府因環保原因限制運轉，有的是定期歲修。

一位民營燃氣電廠廠長透露，通常為了確保夏季供電穩定，台電都會要求各民營電廠要在夏季來臨前完成檢修。

然而，氣候變遷打亂了過往的檢修計畫。「通常夏季是六到九月，沒想到現在熱浪來得又早又急，」這位廠長說。或者趁用電量較低時進行改善工程，負責督導麥寮電廠、台塑石化總經理曹明說，麥寮電廠目前三號機組正在進行加裝污染改善設備的最後收尾的工作，預計5月19日發電，趕上夏季用電高峰。電廠正在加緊趕工準備火力全開，屋漏偏逢連夜雨，台灣偏偏又碰上56年來的大缺水，水力發電也不足，陷入了雪上加霜的困境。

讓人擔憂的是，這樣的狀況一時半刻恐怕無法根除。

因為天氣愈來愈熱，導致電力機組或設備故障機率更高。

未來只要一個機組出問題，限電惡夢不會停

一位任職台中火力電廠20多年的技術員受訪指出，過去電廠歲修，每個發電機組如果做最完整檢修，至少需要三個月，但現在他們都被要求限縮在50天內完成歲修，很多檢查無法到位。

「為了怕缺電，現在每個機組都火力全開，出問題是難免。」他形容說，就好比一輛車每開1萬公里就該進廠保養，但因為沒有其他車可以替代，非得硬著頭皮繼續開不可，出問題是早晚的事。

「台灣的供電已經不是走鋼索，而是懸在一條細細的線上了，」他說，過往因為服役的發電機組有餘裕，就算兩、三座機組出問題，民眾也不會發現；但如今，因為可用機組緊張，一個小問題，就很可能造成分區限電。

說得直白些，台灣目前的供電系統仍仰賴大型燃煤與天然氣電廠供電，再生能源僅佔總用電量約6%，一旦發生類似這次匯流排故障事件，再生能源也補不上。

現在，因為所有發電機組「一個都不能少」，只要有一位球員受傷，球隊就無法上場。這樣的脆弱，不僅恐怕讓全台民眾對供電系統失去信心，也恐成為國內外企業評估是否持續投資台灣，一個關鍵性的負面因素。

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