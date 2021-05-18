疫情進入嚴峻考驗 未來只有一個選擇：不是打疫苗 就是被感染

【文 吳靜芳】

台灣17日創下單日本土確診案例最高333例！專家指出台灣已經進入正式社區感染，接下來必須轉守為攻，力拚全民接種新冠疫苗。台灣的疫苗夠嗎？來得及接種嗎？

從諾富特飯店旅館，到宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會及萬華茶藝館，甚至竄進曾被SARS重創的和平醫院。台灣一年多來守得嚴實的國境邊防，終究被新冠肺炎攻破。

這株進到社區的英國變異株，讓台灣在不到一個月內新增101名確診個案，17日新增的333名確診案例更是單日最高。這一起台灣抗疫以來最大群聚感染，還有更多隱形傳播鏈至今尚未揪出。

學者認為，不一定是台灣守得不夠好，而是病毒突變太快、傳染力太強。

「未來兩個禮拜風險很高，這是正式的社區感染，」前衛生署副署長張鴻仁說。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也指出，疫調圍堵只是爭取時間。

「個案數量新增太快、太多，（社區感染）已經不是圍堵就可以解決，」施信如強調，面對新冠病毒，台灣必須轉守為攻，現在打疫苗才是（防疫）最重要的事情。」

哪個醫院還有疫苗可打，現在是全民最焦慮的話題。

全台1500萬人接種疫苗，才可超過「群體免疫」門檻

根據中央流行疫情指揮中心數據，從3月22日至5月11日，台灣平均一天約2288人施打疫苗，但隨著社區疫情愈趨嚴峻，單日疫苗施打量也不斷爆衝，5月12日打了16180人、13日打了21394人，是過去單日平均7到9倍。

各醫院疫苗門診只要一放出名額立刻被掛滿，不少人專程搭車到跨縣市醫院就為了打上一針。「以前擔心打不完，現在要擔心打不夠，」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日呼籲，「能夠盡早打疫苗，就盡早打疫苗。」

13日，疫苗也成為總統府敞廳談話的主角。總統蔡英文表示，6月國外訂購的疫苗準備分批交貨、7月底預計可以供應第一波國內疫苗。

國外疫苗到底何時來？指揮中心發言人莊人祥曾經表示，6月15日前應會有80多萬劑的第三批AZ疫苗抵台。

台灣總共會拿到多少疫苗？根據指揮中心公布訊息，台灣將得到AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗約500萬劑，還有新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）調撥的476萬劑。

這些國外疫苗加總約2000萬劑。而有能力開發新冠疫苗、7月底開始供貨的本土疫苗廠高端、聯亞，各負責500萬劑國產疫苗。

加起來，台灣會獲得3000萬劑疫苗， 一人施打兩劑，預計可以讓1500萬人接種，超過總人口65％，剛好超過「群體免疫」的門檻。

恐有兩週疫苗空窗期，能盡早打就盡早打

然而簡單的算術無法解決現在的問題：疫苗的總採購量看起來是夠，但來不及供應。

若以一天約1.5萬劑的施打速度估算，台灣手上這批十幾萬劑的疫苗在兩週內、也就是五月底，將會打完。若莫德納疫苗沒有在6月初趕上、下一批AZ疫苗又6月中才抵台，台灣將可能有整整兩週沒疫苗可打的空窗期。

為什麼在台灣最需要疫苗護身的時候，卻可能等不到疫苗？

「以前邊境及疫情控制得很好，所以我們覺得可以等（購買疫苗），」前疾管局長、國家衛生研究院論壇疫苗組召集人蘇益仁舉例，相較美國、以色列及新加坡去年上半年就搶著下訂，台灣下半年才啟動疫苗採購，已經晚了其他買家四個月以上，也自然較晚收到貨。

而疫苗第一劑接種兩週才會產生抗體、施打兩劑總計約4到6週，人體才會產生足夠保護力。施信如預估，抗疫最樂觀的情況是9月以前有6成以上人口至少施打第一劑，也就是從現在到9月，每個月必須有345萬人接種。

疫苗不是打了就走，打完疫苗還得在現場觀察30分鐘，看有無立即不良反應。「這也是一種群聚，」施信如呼籲，應該要更積極規劃大量且分散的接種站，不能都擠在大醫院施打。

國產疫苗保護力待強化，但相對較安全

大規模施打疫苗，之後會如何？以全球接種率第二高的以色列為例，從去年12月到今年4月過半人口都打完兩劑，確診案例從1月中每天新增約1萬例，驟降到約200例，更重要的是，住院、重症和死亡率都大大降低。

市面上的新冠疫苗保護力約在7到9成之間，打了雖然不是完全不會感染，但即便感染，重症及死亡風險都會大幅降低。

新冠疫情可怕就可怕在20％的高重症率，讓去年歐美以及最近的印度，醫療系統被太多重症病患擊垮瀕臨崩潰。

全民打疫苗，就能守住台灣的醫療體系。若打不到國外的疫苗，施信如也認為，本土疫苗一旦7月底準時供貨，民眾能打就盡量打。

她解釋，AZ、莫德納因為是新開發平台，副作用較大。而從科學數據觀之，國產疫苗採取過往行之有年的疫苗開發平台，還是能提供一定的保護力，「雖可能沒mRNA（莫德納、輝瑞／BNT採用平台）那麼有效，但從科學上來看是一定比較安全的。」

不打疫苗也不被感染，這個可能性愈來愈小

而這疫苗，還不只今年要打。蘇益仁提醒，新冠疫情流感化，已是大勢所趨，「流感病毒突變後愈來愈弱，但新冠病毒突變株傳染性、毒性卻愈來愈強，」

第一代疫苗施打後，國際藥廠還是如火如荼研發第二代疫苗、納入突變株的保護力，就是因為新冠病毒不斷有毒性更強的新病毒株出現。

全球都必須做好準備，新冠疫苗將會有如流感疫苗：藥廠每年根據WHO預測當年流行病毒株來製造疫苗、各國採購、全民大規模施打防疫。

「兩、三年內只有一個選擇，不是打疫苗，就是被感染，」蘇益仁憂心表示，蘆洲、萬華及宜蘭的群聚只是一個開始，台灣人必須正視國際社會逐漸解封，台灣邊防壓力愈來愈大、社區感染風險激增的事實。「不打疫苗也不被感染這個可能性已經愈來愈小。」

前副總統陳建仁13日在《天下雜誌》投書也指出：「台灣如何在最短時間內，讓全民普遍接種疫苗，將是台灣最大也是最後的挑戰 ！」

勤洗手、戴口罩、不出入人口密集區域、做好個人防護、一有疫苗就快點去打，抗疫下半場台灣必須更團結抗疫，才有可能取得勝利。

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