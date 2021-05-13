高鋼價時代來臨？鋼鐵變稀缺 揭露中鋼「煉鋼不排碳」的祕密武器

【文 呂國禎 劉光瑩】

鋼鐵老大哥中鋼，佔台灣工業總排碳量14%，要達到2050零碳目標，便要改變200年的煉鋼產業。氫能煉鋼、與石化業聯產…，顛覆性的技術革命勢在必行，也意味著全球高鋼價時代來臨。

鋼鐵業的中國鋼鐵、中龍鋼鐵，在台灣排碳大戶名列第3、4名。但放眼2050年，鋼鐵業不是坐以待斃，而是要顛覆200多年的煉鐵技術。

零碳時代來了。中鋼董事長翁朝棟說，雖然中鋼直接輸歐盟的量很少，但有7成鋼料賣給國內下游業者，再轉出口到各國，歐盟2023年開始課碳關稅的衝擊會很大，因此中鋼要想辦法做零碳，協助下游解決碳稅問題。

揭開中鋼減碳佈局，最關鍵的時間點有二：一是拜登重返巴黎氣候協定，以及今年2月14日，日本首相菅義偉在首相官邸約見豐田社長豐田章男、日本製鐵董事長進藤孝生。

這兩件事讓中鋼啟動零碳策略，翁朝棟說，這兩家世界級的汽車、鋼鐵業領頭本來只有減碳策略，會面後，馬上宣布2050年要做到零碳排。

因為日本製鐵是中鋼最強對手之一，豐田則代表最大客戶汽車產業鏈的需求，他們零碳的路徑之一，就是發展氫能煉鋼。

因此中鋼與工研院、成大、中山大學籌組氫能煉鋼研發團隊，建構中鋼的氫能煉鋼研發能力。並拜訪澳洲代表處，主動向澳洲政府表達進口澳洲零碳熱鐵磚（HBI）的意願。

什麼是氫能煉鋼與熱鐵磚？長年從事研發的中鋼總經理王錫欽解釋，200多年的煉鋼技術，簡單說就是拿煤碳中的碳跟鐵礦中的氧化鐵，混合在高爐中反應，把氧化鐵中的氧拿走，產生純鐵，再進行下一步煉鋼，但過程中也同時產生二氧化碳，讓鋼鐵業成了排碳大戶。

不使用煤炭，氫能煉鋼成趨勢

取而代之的氫能煉鋼，則是用氫跟氧結合產生水與鐵，不排碳。聽起來簡單，做起來難，日本製鐵宣布投入5000億日圓研發、5兆日圓蓋廠。對煉鋼廠來說，是一筆天文數字。

還有另一個解方，產煤與鐵礦石大國澳洲也知道傳統煉鋼的缺點，澳洲輸出煤礦等於輸出碳排，因此投入研發用綠電電解水產氫氣，再利用澳洲豐富的鐵礦石，生產無碳排的熱鐵磚出口。因此中鋼也積極跟澳洲建立合作管道，進口熱鐵磚來生產鋼鐵。

兩條路並行，最大挑戰是綠電供應與儲存氫氣的基礎設施。王錫欽指出，中鋼若全面實施氫能煉鋼，每年預計需要100萬噸氫氣，以及14GW（十億瓦）離岸風電發電量。也就是說，台灣所有離岸風電還不夠中鋼使用，必須投資更多綠電。

綠氫已是趨勢，而且並不遙遠。除了中鋼，台積電也使用綠氫，這是國際零碳戰略的一環，台灣不能缺席，王錫欽強調，「歐盟早已做好準備，2023年綠氫產能達100萬噸、2025年1000萬噸，2030年無限量供應，歐盟綠電、綠氫規劃領先全球，台灣必須迎頭趕上。」

鋼鐵石化聯產：收集二氧化碳，製造石化產品

氫能煉鋼實現前，中鋼也同步發展碳捕捉技術與循環經濟，把鋼鐵業的二氧化碳提供給石化業使用。

這已經展開了，王錫欽舉例，中鋼就把煉鋼生產的二氧化碳捕捉下來，提供給長春集團生產石化產品，一個減碳、一個減少對石油依賴，創造雙贏。

但規模必須擴大。正在規劃的高雄大林蒲「新材料循環產業園區」就扮演這樣的角色。有一天，台積電用的化學品，會是中鋼排出的二氧化碳製造，只是這個計劃必須大林蒲遷村後才能進行。

看似遙遠，但翁朝棟指出，早在2016年，中鋼就承諾使用再生水，今年碰到百年大旱，中鋼仍能正常運作，就是拜當年超前部署所賜。同樣地，氫能煉鋼、鋼鐵石化聯產看似遙遠，卻必須早佈局。

稀缺戰略物資，高鋼價時代來臨

減碳腳步也不能鬆懈，過去10年，中鋼投資了113億元改善設備，一年減碳147.8萬噸，相當於3843座大安森林公園吸碳量。另投入86億元蓋太陽能電場、500億元蓋離岸風電場，兩者每年約可減少近70萬噸碳排放。

但鋼鐵傳統技術就是大量排碳，所以2050年要達到零排放，顛覆性的技術革命勢在必行。「這意味全球高鋼價時代來臨了，」翁朝棟觀察，以後鋼鐵廠不再是想蓋就能蓋，沒減碳技術就無法生產鋼鐵，讓鋼鐵成為稀缺的戰略物資。

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