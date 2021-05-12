碳關稅將上路 台灣15大排碳大戶 如何把危機變商機？

【文／劉光瑩；研究／林綺薇；圖片／謝佩穎攝】

氣候危機迫切，歐美、中國、日韓紛紛宣誓零碳期程，史上第一次，「零碳」不再是口號，而是真實目標。不只政府動起來，企業界也超前部署，將減碳的壓力，變成創新市場的商機。

場景：美國白宮vs.台北行政院

最關鍵十年，各國政府部門總動員

氣候危機迫切，讓全球巨頭放下歧見。

在4月22日地球日舉辦的美國氣候高峰會，對拜登來說，一是美國重返多邊主義的主場秀，二則是力邀中國國家主席習近平對談，顯示氣候議題的關鍵。

「這十年，是扭轉氣候危機的關鍵十年，」拜登宣誓，美國2030年碳排相較1990年要減半，2050年達到碳中和。

「台灣絕不能置身事外，」副總統賴清德在出席《天下》舉辦《如何避免氣候災難》研討會時強調，蔡總統去年底就責成行政院盤點零碳排放路徑。

當天下午，蔡英文接見環團時也宣示，「國際上2050淨零碳排目標，也是台灣的目標。」

世界地球日，蔡英文出席活動時表示，台灣正積極部署在2050年達到淨零排放目標的可能路徑。 （總統府提供）

訂立氣候目標的同儕壓力，從未如此巨大。

去年12月2日，是台灣邁向淨零碳排的關鍵一日。

這天，行政院政委龔明鑫擔任「淨零排放路徑專案工作組」召集人，責成能源及減碳辦公室召集各部會討論淨零排放路徑，分為四大工作圈：去碳能源、產業及能源效率、運具電氣化以及負碳技術，牽涉經濟部、內政部、交通部、科技部與農委會等單位。

政府才剛動起來，其實企業界早已超前部署。

場景：台北市電腦公會

科技供應鏈不變綠，就沒訂單

氣候專家、天氣風險公司總經理彭啟明，從未想過氣候議題，能吸引到8家科技業大老闆親自出馬。

去年11月起，他與台積電、台達電、友達、台灣微軟、光寶、宏碁、和碩與華碩的老闆，多次開會，「他們已實質感受到全球投資人的壓力。」

蘋果去年宣布，2030年前將使整體供應鏈及產品達成碳中和。扮演蘋果供應鏈要角的台灣，首當其衝。

製造業各產業全年用電，半導體超過光電+鋼鐵+化學

彭啟明擔任秘書長的「台灣氣候聯盟」，預計6月成立，將訂出實質目標，要求供應鏈一起減碳。

在承諾前，他們也遲疑過。

這個轉變，台積電資深副總經理暨企業社會責任委員會主席何麗梅感受最深刻。「以前董事會每年要求報告1次ESG議題，後來變成一年2次，現在一年4次，」她在《天下》永續會論壇上說。

她提到，台積電要加入再生能源倡議組識「RE100」前，同仁都很猶豫，不確定能否達到。「但我知道如果不簽，台積電就沒有未來，」她說。

台積電的零碳策略包括，2030年全公司生產廠房1/4用電來自再生能源，也在研究碳捕捉封存技術。

近年台積電在供應商大會，強力要求700多家供應商走向綠色供應。台積電更是全球第一家針對先進製程廠商提出節能目標，要求2030年要節能至少2成。

「一旦開始認真做，會發現能做得比想像好，」何麗梅驚喜地說，有8成供應商都簽署節能減碳承諾。

台積電資深副總經理何麗梅（右）、玉山銀行董事長黃男州（左）出席《天下》永續會論壇。 （王建棟攝）

另一位減碳推手，是半導體業老將許芳銘，退休後擔任工業總會環安衛委員會副召集人。

「現在工總共識是，要假定歐盟碳關稅一定會發生，」許芳銘說，近幾年工總內部開會，所有企業都認知到氣候與減碳的迫切，也不再認為台灣水電該繼續廉價。

「台灣現在各行各業，都應該想辦法做到全世界行業節能減碳的最高水準，才能在國際上有話語權，」他強調。

電電公會理事長李詩欽，現在每天出門，公事包裡都放著他們的「永續白皮書」。面對全球氣候危機，電電公會去年把公會70年的宗旨「專業、服務、創新」，加上「永續」。

對於歐盟將啟動碳關稅，李詩欽坦言，「會員很緊張，」他引用韓國綠色和平數據指出，若歐盟啟動碳關稅，韓國石化與電子、汽車等主要出口產業，每年要多支出5億美元。

「未來恐怕不只歐美，所有國家可能都會陸續有關稅障礙，」他說。

電電公會理事長李詩欽認為，所有國家可能都會陸續有關稅障礙。 （謝佩穎攝）

李詩欽強調，工總跟電電公會都不反對調高水電價，「已經不只是錢的問題，是跟全體人類有關。」

減碳，只是科技供應鏈的事嗎？

未來，任何企業不走零碳，恐怕借不到錢。

減碳有價時代來臨！企業具體行動，可從4步驟著手

2019年，玉山銀行宣布，不再新承作燃煤電廠專案融資。

玉山銀董事長黃男州說，玉山已宣布加入科學基礎減碳目標（SBT），2050年要達到淨零碳排。玉山的淨零碳排計算到「範疇3」，就是說銀行借出的每一塊錢，都不能到會排碳的企業手上。

「我們下了一個大膽判斷，認為到時候台灣社會一定會達到目標，」他坦承，如果大家不齊心減碳，玉山不會達標。

然而，針對環保署研擬比照空污費徵收「排碳費」，企業卻有不同看法。

台泥董事長張安平表示，台泥內部做過碳盤查，也針對碳費與碳稅情境做過模擬，認為碳權交易才能創造減碳誘因。

面對零碳時代，企業該如何有具體行動？

黃男州提醒，第一步就是要辨識風險，找專業顧問盤查企業的溫室氣體排放、能源使用等數據。第二步是訂立目標，例如要減多少碳、降低多少能源使用？第三步是具體行動，例如將製程改為低碳製程、採用再生能源。第四步則是定期查核，隨時檢討調整，或是訂立更積極的目標。

「全台灣每人每年排碳12噸，當民眾在問企業怎麼減碳，也該想想如何把自己的碳足跡減到零，」張安平在研討會說，「我們不是從老祖宗身上繼承地球，而是從未來子孫的手上借用這個地球，好環境要大家一起努力。」

零碳並不只是壓力，更是創新市場商機。誠如比爾蓋茲在新書《如何避免氣候災難》中強調，達到零碳是當今世代最艱鉅任務，需要所有人與企業、政府全力以赴，才能避免災難，保護所有人的未來。

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