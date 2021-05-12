獨家專訪》比爾蓋茲零碳推手 為何看上花蓮？

【採訪整理／劉光瑩；圖片／Baseload提供】

由比爾蓋茲創立的「突破能源風險投資基金」（BEV）投資的瑞典地熱開發公司倍速羅得，在亞洲的開發據點，首選日本和台灣花蓮。執行長海林首度接受台灣媒體專訪，他身後的海報，有一句震撼人心的標語：「讓我們一起啟動地球的力量」（The earth has power, let's switch it on）。在專訪中，他解釋為何選中投資台灣地熱，未來期望對台投資上看數百億美元。以下是專訪內容：

問：倍速羅得為何相信地熱？

答：我們認為地熱是最被忽略的再生能源，也最有減碳潛力。

地熱已存在地球上千百萬年，發電技術也行之有年，過去因為技術限制，只有溫度非常高、50MW（百萬瓦）以上的大規模電廠才具商業開發價值，探勘與建造的時間和成本都很可觀，也難以模組化。

如今新科技可以顛覆全球地熱市場。瑞典地熱設備商科萊蒙（Climeon）的ORC低溫地熱技術，不用水源與高溫，可以用小模組降低開發風險，也容易堆疊，大幅降低時間與成本。

問：比爾蓋茲的突破能源風險投資基金（BEV）為何投資你們？

答：我們的技術核心是創立於2011年的科萊蒙，2018年創立倍速羅得做地熱開發。2019年BEV投資判斷的點是，新技術能否每年幫地球減碳5億噸，若要達到目標，必須在全球建置100GW（GW為十億瓦）的地熱。

這是個非常有野心的目標，我們也期待能達到。

問：在亞洲的開發據點，為何首選日本與台灣？

答：日本與台灣都高度仰賴進口大量化石燃料。

首先，工研院報告指出台灣地熱潛力高達1GW，且尚未被開採。

第二是政策，政府有明確再生能源發展目標，是很大誘因，例如有地熱躉購價格制度，不過目前每百萬瓦160美元，仍有成長空間。

第三是台灣能源有98%為進口，這比例未來一定會降低。

過去這一年半設公司、鑽探，我們在台灣已投資近1500萬美元。在全球平均每開發1MW的投資額，約1000萬美元，我們的初期目標是在台灣開發150MW地熱，未來還希望更多。（編按: 整體對台總投資最高可達數百億美元）

地熱電廠只要一座網球場大小，是少數可跟自然共存的再生能源，不用破壞景觀或砍樹。

倍速羅得在花蓮萬榮紅葉村進行地熱鑽探作業。如果一切順利，地熱電廠最快明年初能商轉。 （謝佩穎攝）

問：你們的企業座右銘提及「與當地社群緊密合作」，為什麼？

答：我們到每個市場都開發多個案場。因為地熱通常伴隨多種資源開發，不只發電，還有溫泉、社區供暖、溫室農業等，都需要跟在地社群合作。

我在瑞典鄉下長大，很多在城市工作的朋友其實都想回鄉，但鄉村很難有適合大學畢業生的工作機會。希望透過地熱開發，可以在鄉村創造更多工作機會。

問：你們在日本已有兩個地熱發電示範機組，運行得如何？

答：規模都還很小。一個是現有溫泉旅館裝上發電模組，業者的溫泉照用，多了租地收入。

另一個，是在現有高溫閃發地熱電廠上，再裝一組科萊蒙發電機，證明低溫熱水還是能發電。

在日本的2座電廠，都是倍速羅得自己投資、跟地主租地，再以躉售賣電，十年可損益兩平。

這告訴了我們，地熱開發能帶來跟社區居民與地方合作的機會。

問：你對台灣地熱有什麼期待？

答：眼見為憑最重要。我們希望盡快讓第一座電廠在台灣落地。有了運轉實績，未來有更多可能性。

我們期待，所有政府能加快再生能源建置腳步，讓對環境有益的再生能源盡快落地。

但每個國家設備標準不一，歐盟、美國和亞洲各地的設備，在台灣都要重新認證，要花很多時間。氣候是人類當今最緊急的問題，我們該齊心一起解決。

問：你來台灣的經驗如何？

答：新冠疫情爆發前，我到訪過台灣2次，當時看了宜蘭清水、台東、花蓮紅葉等地熱潛力開發區，也泡過幾乎所有溫泉。

我對台灣滿熟悉的，因為曾經外派上海7年，會說中文，也有很多朋友來自台灣。

等電廠落成，我非常希望再度造訪台灣，會帶全家人一起去。