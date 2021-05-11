56年大旱中 屏東水情竟能亮綠燈！祕密藏在一座看不見的湖

【文 林倖妃】

台灣正蒙受56年來最大旱災，西部縣市除雙北以外，水情均亮紅燈，唯一綠燈是屏東。屏東水情穩定的祕密，藏在一座看不見的湖。

雙北外，唯一一個水情綠燈縣市

乾涸的黃土堆下，卻隱藏讓屏東在全台正逢乾旱時，成為西部唯一正常供水縣市的祕密。「枯水期時，看起來是乾涸的，等到豐水期才會看到湖面，但往往下雨過後四、五天，水就不見了。」屏東科技大學前工學院院長、水資源教育及研究中心主任丁澈士說，因為水會滲透進入地底下的「水銀行」儲存起來，需要用水時再「提款」，湖面美景是限時限量。

這座位於來義、萬巒、潮州和新埤鄉交界處的「水銀行」——大潮州人工湖，從林邊溪引水而來，以補注地下水。從2018年完成後，3年來引水量高達1億6436萬噸，平均每年約5500萬噸水存到地下水庫，即使去年正逢台灣出現嚴重乾旱，仍引水3941萬噸。

「屏東至今能保持西部（除台北市、新北市外）唯一水情沒有亮燈的縣市，即是因為超前部署，」屏東縣長潘孟安說，不但洪水來時可以吸納滯洪、平時引水蓄積，將水入滲補注到地底下，提升地下水位，同時減緩地層下陷速率，「這就是國土復育。台灣既然是多雨的地方，為何還會缺水？這是水政管理出問題。」

旱災是水政管理的問題

根據水利署的地層下陷監測網，在2015年的旱災，屏東地層最大下陷速率出現在佳冬鄉5.1公分，全縣下陷超過2公分的面積有99.7平方公里。此次雖然堪稱是56年來的大旱，最大下陷速率卻降為3.3公分，超過2公分面積僅13.2平方公里。

因為擁有猶如水銀行的地下水庫，屏東成為全國水情最穩定的地區，也讓同樣飽受缺水，又擔心超抽地下水會加速地層下陷的彰化、雲林、嘉義、台南等縣市欽羨不已，遑論仍在「供五停二」限水的台中、苗栗。

事實上，大潮州人工湖為國內唯一一座地下水庫，也是丁澈士一生夢想的實踐。丁澈士早在荷蘭阿姆斯特丹自由大學攻讀水文地質博士學位時，博士論文即是屏東平原地下水管理，文中提到地下水補注可以延緩沿海地層下陷，在1999年獲得當時縣長蘇嘉全關注，共同赴經濟部水資源局爭取規畫經費，之後經可行性研究、環境影響評估等等程序，一拖就是10年。

蓋一座地下水庫，留住雨水

好不容易2008年獲中央核定，又遭遇莫拉克風災，地形地貌完全改變。最後在前任縣長曹啟鴻和現任縣長潘孟安先後支持下展開，先施作第一期，從原計畫300公頃縮為50公頃，總經費14億元，由縣府出資近8億元，在2018年完工。

這座地下水庫位於林邊溪中上游，屬沖積扇扇頂地區的台糖萬隆農場。從監控中心旁的登高瞭望台放眼望去，遠遠遍佈綠樹的山下，以固床工攔截林邊溪水後，透過一公里遠的輸水箱涵，先送到面積約三公頃大的調節池，再順勢下游引到第一和第二沉澱池，原本混濁的水經過時間沉澱後，逐漸滲透到地底下。

大自然給的「金雞母」，未來還要賣水

經過3年的運作，證實地下水庫的可行性，潘孟安還有更遠大的計畫。屏東縣政府要運用二峰圳工法，以輻射井取代地下堰堤，收集河床下伏流水作為新水源，「經過評估，現找出五個場址並將陸續投資設立，」潘孟安說，這是大自然給的「金雞母」，未來可望以行政法人或是成立公司形式，取水後賣給自來水公司，以減少永無止盡的鑿井。

「台灣在水資源管理上，眼光太過狹隘，」潘孟安指出，不論是水利署或是水公司，對開發水資源的想像只有開發水庫和鑿井，「公部門不開發水源，卻漠視大自然給的資源，不如我自己先做。」縣府除向經濟部爭取施作大潮州人工湖第二期工程所需18億元，同時動用縣庫進行伏流水取水工程。

水銀行的概念無疑是藏富於地底，成為台灣未來的可能方向。「彰化、雲林和嘉義都非常注意這個案子的發展，」江國豐坦承，透過監控中心的電腦螢幕，每天從林邊溪引多少水進入地下，每筆帳都清清楚楚，「新埤鄉許多地方再度出現自然湧泉，有濕地復育的效果。」

丁澈士將監測大潮州人工湖3年的成果寫成論文，將去地層下陷國際研討會進行發表，「台灣西南沿海都是沖積平原，可以利用作為地下水庫，」他說，豐水期時有吸納洪水及滯洪的功能，並將水蓄積在地下，將可增加台灣面對氣候變遷時的韌性和彈性。

不論水多或水少，對台灣都是難題，而地下水庫對地層下陷、動輒缺水的西部平原，將開啟新一層的想像。

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