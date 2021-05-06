第一個英國變種病毒群聚 華航機師事件為何這麼嚴重？

【文 彭子珊 王一芝】

華航、諾富特飯店爆發群聚疫情，目前合計已逼近今年1月的部桃群聚規模。此案為第一宗英國變種病毒在台群聚事件，可能的感染源之一，來自美國阿拉斯加？

短短10天內，台灣的新冠疫情陷入兩大謎團。

4月20日，一位華航的印尼籍貨機師在澳洲確診當天，另外兩位剛從美國執勤返台的華航貨機機師也同時傳出確診。而在接下來擴大採檢接觸者的過程中，截至5月1日，增加到16個確診案例。包括10名機師及6位家屬（含印尼籍機師）。

29日，位於桃園國際機場旁邊，華航機師、機組員返國集中檢疫及過境休息的桃園諾富特飯店，一位40多歲的房務主管因咳嗽、流鼻水等症狀求醫最後確診，隨後同飯店兩位房務部員工及一名餐飲部內場員工接連確診。

5月1日，謎團初步揭曉，華航與諾富特屬於同一個群聚。

確診的房務主管發病、有傳染力期間，就有6位確診機師同時住在諾富特飯店。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會中表示，根據病毒基因定序發現，房務主管與4位確診機師的病毒為相同序列，「推斷機師案跟旅館案之間，有交互感染的連結存在。」

而且，這次的華航群聚，背後兇手更為兇猛。截至4月30日為止，7位機師以及房務主管的病毒定序結果，都是源自英國的病毒變異株B.1.1.7，與部桃群聚主要的加州變異株CAL.20C不同。

這是去年12月台灣驗出首例以來，英國變種病毒最大規模的侵台行動。

羅一鈞曾指出，相對其他病毒株，英國變異株的傳播力增加50%，致死率增加60%。雖然病毒證據顯示在機師與諾富特之間的可能傳播鏈，但是「究竟是機師傳員工，還是員工傳機師目前無法推論，會再進一步釐清。」

然而，這株英國變種病毒來自何方？

貨機的第二個家：美國阿拉斯加的安克拉治

從疫調結果和足跡來看，指揮中心認為，距離台灣8個半小時、7千公里外的美國阿拉斯加州最大城市安克拉治(Anchorage)，也是一個可能感染地。

安克拉治向來是貨機進出美國的中繼站，也被稱為貨機組員第二個家。疫情前，它本來就是全球第5大的貨運機場。疫情中貨運量更直線上升，讓安克拉治這個小機場一躍成為全世界最忙碌的機場。

陳時中曾在記者會上提到，確診機師裡大約一半飛過美國，「（時間）拉得更長一點比例就更高，幾乎七成飛過安克拉治。」

「以前一個月最多到安克拉治2、3次，現在8天可能就住3次，」一位華航貨機機師指出，安克拉治旅館內應該隨時都住了3、4組貨機組員，只能靠Uber Eats和Line便當群組外送，供應三餐。

而且，人口數不到30萬人的安克拉治，竟是全美疫情最嚴重的城市之一，截至目前為止，累積確診案例已經突破3萬人，相當於每10萬人口就有10420人染疫，比例高居全球第9名。

安克拉治衛生部的流行病學專家強斯頓（Janet Johnston）指出，可能是春假出遊的人潮、大型活動等引發確診案例增加，恐釀成第4波疫情。

為何現在才出現大規模機師感染事件？

人在居家檢疫中，電話受訪的桃園市機師職業工會理事、華航A350機隊正機師史慶生則認為，華航群聚的發生原因在於，全球疫情在4月以後都是往上走高，而且，「機師的工作本來就是高風險。」

獨立機師協會（Independent Pilots Association）會長崔維斯（Robert Travis）便指出，去年3月到11月底前，3000位UPS貨機的機師就有至少166位確診新冠肺炎，比例高達6%。

還有一個近因。

從時間點來看，9位機師都是在4月15日，機組員居家檢疫新制上路後確診。今年3月12日到4月15日之間，長程航班的機組員，在勤務結束後都是5天居家檢疫搭配PCR檢測陰性、9天自主健康管理，但5天檢疫期間仍可連續派飛。也就是說，如果因不同任務連續出勤，機師不一定會在中間接受檢測，若是無症狀或輕症感染者也不會即時驗出病毒。

直到4月15日，居家檢疫縮短為3天，但搭配強制PCR採檢，採檢陰性才能派飛，多位染疫機師才接連浮上檯面。

疫情爆發之後，華航已加速機師以及相關人員的新冠疫苗施打進度，機師施打率已快速提高到4月底的20%。

施信如提醒，面對英國病毒突變株，目前台灣採購的AZ疫苗保護率，相對輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）這類的RNA疫苗差一點，但有打總比沒有好。

「我比較擔心的是，像空服員或防疫旅館工作的年輕女性，廣泛打AZ疫苗會不會有問題，」她解釋，疫苗的血栓等副作用仍無法完全排除，未來若有RNA疫苗應該讓這個族群優先施打，但在那之前還是得謹慎防疫，才能避免疫情再度擴大。

儘管新冠疫苗已在全球各地大規模施打，但仍有若干國家因鬆懈而疫情復發。例如，疫苗生產大國印度，便在總理宣布戰勝新冠病毒之後疫情復燃，嚴重到醫療系統癱瘓，貢獻全球三分之一的新增病例。

台灣也沒有過度自信的本錢，施打疫苗之外更要戴好口罩、勤洗手，時刻不能放鬆。

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