快訊

與孩子視訊變少 福原愛傳心力交瘁「整個人瘦了一圈」

諾富特混宿爭議 觀光局開罰15萬：損害國家利益

第一個英國變種病毒群聚 華航機師事件為何這麼嚴重？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：天下資料
圖片來源：天下資料

【文 彭子珊 王一芝】

華航、諾富特飯店爆發群聚疫情，目前合計已逼近今年1月的部桃群聚規模。此案為第一宗英國變種病毒在台群聚事件，可能的感染源之一，來自美國阿拉斯加？

短短10天內，台灣的新冠疫情陷入兩大謎團。

4月20日，一位華航的印尼籍貨機師在澳洲確診當天，另外兩位剛從美國執勤返台的華航貨機機師也同時傳出確診。而在接下來擴大採檢接觸者的過程中，截至5月1日，增加到16個確診案例。包括10名機師及6位家屬（含印尼籍機師）。

29日，位於桃園國際機場旁邊，華航機師、機組員返國集中檢疫及過境休息的桃園諾富特飯店，一位40多歲的房務主管因咳嗽、流鼻水等症狀求醫最後確診，隨後同飯店兩位房務部員工及一名餐飲部內場員工接連確診。

5月1日，謎團初步揭曉，華航與諾富特屬於同一個群聚。

確診的房務主管發病、有傳染力期間，就有6位確診機師同時住在諾富特飯店。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會中表示，根據病毒基因定序發現，房務主管與4位確診機師的病毒為相同序列，「推斷機師案跟旅館案之間，有交互感染的連結存在。」

而且，這次的華航群聚，背後兇手更為兇猛。截至4月30日為止，7位機師以及房務主管的病毒定序結果，都是源自英國的病毒變異株B.1.1.7，與部桃群聚主要的加州變異株CAL.20C不同。

這是去年12月台灣驗出首例以來，英國變種病毒最大規模的侵台行動。

羅一鈞曾指出，相對其他病毒株，英國變異株的傳播力增加50%，致死率增加60%。雖然病毒證據顯示在機師與諾富特之間的可能傳播鏈，但是「究竟是機師傳員工，還是員工傳機師目前無法推論，會再進一步釐清。」

然而，這株英國變種病毒來自何方？

貨機的第二個家：美國阿拉斯加的安克拉治

從疫調結果和足跡來看，指揮中心認為，距離台灣8個半小時、7千公里外的美國阿拉斯加州最大城市安克拉治(Anchorage)，也是一個可能感染地。

安克拉治向來是貨機進出美國的中繼站，也被稱為貨機組員第二個家。疫情前，它本來就是全球第5大的貨運機場。疫情中貨運量更直線上升，讓安克拉治這個小機場一躍成為全世界最忙碌的機場。

陳時中曾在記者會上提到，確診機師裡大約一半飛過美國，「（時間）拉得更長一點比例就更高，幾乎七成飛過安克拉治。」

「以前一個月最多到安克拉治2、3次，現在8天可能就住3次，」一位華航貨機機師指出，安克拉治旅館內應該隨時都住了3、4組貨機組員，只能靠Uber Eats和Line便當群組外送，供應三餐。

而且，人口數不到30萬人的安克拉治，竟是全美疫情最嚴重的城市之一，截至目前為止，累積確診案例已經突破3萬人，相當於每10萬人口就有10420人染疫，比例高居全球第9名。

安克拉治衛生部的流行病學專家強斯頓（Janet Johnston）指出，可能是春假出遊的人潮、大型活動等引發確診案例增加，恐釀成第4波疫情。

為何現在才出現大規模機師感染事件？

人在居家檢疫中，電話受訪的桃園市機師職業工會理事、華航A350機隊正機師史慶生則認為，華航群聚的發生原因在於，全球疫情在4月以後都是往上走高，而且，「機師的工作本來就是高風險。」

獨立機師協會（Independent Pilots Association）會長崔維斯（Robert Travis）便指出，去年3月到11月底前，3000位UPS貨機的機師就有至少166位確診新冠肺炎，比例高達6%。

還有一個近因。

從時間點來看，9位機師都是在4月15日，機組員居家檢疫新制上路後確診。今年3月12日到4月15日之間，長程航班的機組員，在勤務結束後都是5天居家檢疫搭配PCR檢測陰性、9天自主健康管理，但5天檢疫期間仍可連續派飛。也就是說，如果因不同任務連續出勤，機師不一定會在中間接受檢測，若是無症狀或輕症感染者也不會即時驗出病毒。

直到4月15日，居家檢疫縮短為3天，但搭配強制PCR採檢，採檢陰性才能派飛，多位染疫機師才接連浮上檯面。

疫情爆發之後，華航已加速機師以及相關人員的新冠疫苗施打進度，機師施打率已快速提高到4月底的20%。

施信如提醒，面對英國病毒突變株，目前台灣採購的AZ疫苗保護率，相對輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）這類的RNA疫苗差一點，但有打總比沒有好。

「我比較擔心的是，像空服員或防疫旅館工作的年輕女性，廣泛打AZ疫苗會不會有問題，」她解釋，疫苗的血栓等副作用仍無法完全排除，未來若有RNA疫苗應該讓這個族群優先施打，但在那之前還是得謹慎防疫，才能避免疫情再度擴大。

儘管新冠疫苗已在全球各地大規模施打，但仍有若干國家因鬆懈而疫情復發。例如，疫苗生產大國印度，便在總理宣布戰勝新冠病毒之後疫情復燃，嚴重到醫療系統癱瘓，貢獻全球三分之一的新增病例。

台灣也沒有過度自信的本錢，施打疫苗之外更要戴好口罩、勤洗手，時刻不能放鬆。

【延伸閱讀】

「有華人的地方，就有鄧麗君的歌聲」 鄧麗君的歌聲究竟有何魅力？

比爾蓋茲幫台灣減碳！直擊花蓮紅葉村，台灣零碳未來的關鍵一步

高鋼價時代來臨？鋼鐵變稀缺，揭露中鋼「煉鋼不排碳」的祕密武器

50歲離婚潮，他們為什麼不想再忍30年？

「越南版台灣50」熱賣，你買貴了嗎？投資人安全投資５指南

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

相關新聞

第一個英國變種病毒群聚 華航機師事件為何這麼嚴重？

華航、諾富特飯店爆發群聚疫情，目前合計已逼近今年1月的部桃群聚規模。此案為第一宗英國變種病毒在台群聚事件，可能的感染源之一，來自美國阿拉斯加？

為了這個大客戶 讓劉德音不顧重複下單疑慮 也要砸800億擴建28奈米

台積董事長劉德音才說，成熟製程供過於求、有重複下單問題。沒想到，台積竟然宣布砸下800億元在南京擴產28奈米製程。原來背後來自一個神祕大客戶的大急單。

無法置身事外！為什麼全世界都該擔心這波印度疫情？

印度在短短一個月內從疫情快到尾聲，轉變成火化場不足、只能臨時搭建焚燒場的變種病毒爆發之地。才被發現的印度變種B.1.617，已快速入侵至少10個國家，專家提醒，即使有安檢、隔離政策，仍沒有國家能置身事外。

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

2020年驚奇不斷，台灣躲得過病毒，卻躲不過大旱。為精進灌溉系統，水利署在嘉南平原實驗智慧灌溉，利用雲端資料庫搜集數據，並以智慧監控協助掌水工控制供水。這背後，是護國神山台積電的神救援，研發設備降低成本。

汽車都不加油了 全球最大的公司為何仍在投資煉油廠？

全世界愈來愈多國家宣布不要汽油車了，新任美國總統拜登也宣布2050年禁用汽油車了，但全世界最有錢上市公司沙烏地國家石油公司除了在沙烏地蓋煉油廠，甚至跑到中國浙江大舉投資，讓人想不透，車子都不加油了，煉這麼多汽油去哪裡？

開戰前的恫嚇？共機擾台 近4個月飛來超過270架軍機

今年共機擾台至今已逾270架次，達去年擾台架次數的7成，中共可能對台動武的聲浪愈來愈高。這到底是武力開戰前的恫嚇，或是北京意圖削弱台灣民眾信心的「外交心理戰」？台灣該如何應對？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。