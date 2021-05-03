無法置身事外！為什麼全世界都該擔心這波印度疫情？

【編譯 田孟心】

印度在短短一個月內從疫情快到尾聲，轉變成火化場不足、只能臨時搭建焚燒場的變種病毒爆發之地。才被發現的印度變種B.1.617，已快速入侵至少10個國家，專家提醒，即使有安檢、隔離政策，仍沒有國家能置身事外。

一個月前，印度自豪已迎來疫情的尾聲。總理莫迪過早宣布的勝利卸下了大眾心防，人們紛紛不戴口罩參與集會、宗教活動。當新舊變種病毒襲來，防疫意識已減緩的人民毫無抵擋之力。美國威爾遜中心亞洲計劃副主任庫格曼（Michael Kugelman）這樣分析。

結果是暴增的確診病例使得醫院不堪負荷、氧氣供應不足、太平間空間耗盡、火葬場甚至不敷使用，只得臨時搭建戶外火化空間。目前，印度每天有超過35萬確診案例，確診率高達36%，及2000起死亡案例。專家認為，這還只是低估。

為什麼全球繃緊神經？

Covid-19大流行反映了世界之間互相緊密聯繫的事實，從去年疫情爆發後能看見，倘若一個國家的感染指數很高，很可能其他國家也無法倖免。

即使祭出旅行限制、檢查與隔離，感染還是可能從意想不到的縫隙鑽入一個國家。在最近一次從印度新德里飛往香港的班機上，便有50名乘客新冠病毒檢測呈陽性，這還不保證沒有檢測到的疏漏。

另外，當某個國家的病例數愈高，出現變種病毒的可能性就愈強烈。而每一次感染，都使病毒有機會發展出突變，使疫苗失效。

「控制變異體的最佳方法，實際上就是控制我們目前的全球確診數量。」英國Covid-19基因學聯盟主任皮卡（Sharon Peacock）指出。

目前，印度出現了一個新的變種病毒，稱為B.1.617，因為病毒上的兩個關鍵變異，有人將其稱為「雙重突變體」（Double Mutant），科學家們仍在研究它的傳播力以及疫苗對它的有效性。糟糕的是，它已經在至少10個國家被發現，包含美國與英國。

印度本土病例爆發對該國而言是樁悲劇，對世界其他國也是災難，因為92個開發中國家還等待著它世界最大的疫苗生產商「印度血清研究所」（Serum Institute of India）來保護自己的人口。

儘管印度只對本國14億人口的1%注射了疫苗，但它供應了60%的世界疫苗，也是聯合國為弱勢國家提供疫苗計畫「Covax」的主力。現在各國擔心印度會將這些劑量都轉回國內，對世界產生連鎖反應。

現在印度每個月有能力生產7000萬劑疫苗，但即使這些劑量都用在國內，也不足以趕上每天需要1200萬劑（才能保護14億人口）的量。

其他國家可以如何協助？

有餘裕的國家除了直接捐疫苗給印度，也可以取消疫苗原料的出口管制，例如美國、英國、德國承諾，將提供必要的生產材料協助印度製造AZ疫苗（當地稱為Covishield）及其他醫療用品。

另一種方案是，世界貿易組織暫時放新冠疫苗相關的專利限制，讓某些欲製造的發展中國家不用擔心被起訴，像是印度和南非。

現在有超過70位世界領袖與100位諾貝爾獲獎者呼籲拜登政府支持這項對策。

「如果要在後川普時代恢復美國的全球領導地位，我們應該幫助其他國家獲得製造自己的疫苗，以對抗COVID-19所需的技術知識，」民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）聲明，「這是美國提供幫助的一種簡單有效的方式。」

「病毒不管國界或國籍，或年齡、性別、宗教，」來自印度的WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）說，「我們確實確實需要盡快加倍接種疫苗，否則病毒將盡一切可能繼續傳播。」

在全球，病毒使一個又一個國家遭受毀滅性地攻擊，印度的局勢提醒我們，除非所有人都安全了，否則沒人能真的安全。

（資料來源：The Atlantic, BBC, NYT）

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