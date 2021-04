開戰前的恫嚇？共機擾台 近4個月飛來超過270架軍機

【文 陳育晟】

今年共機擾台至今已逾270架次,達去年擾台架次數的7成,中共可能對台動武的聲浪愈來愈高。這到底是武力開戰前的恫嚇,或是北京意圖削弱台灣民眾信心的「外交心理戰」?台灣該如何應對?

共機擾台,似乎已成台灣新日常。頓時「中共武力犯台論」成為熱議話題,而且多來自美方。5月1日即將退休的美國印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)在3月時就示警,中共可能在6年內攻台。

而內定接任印太司令部司令的阿基里諾(John Aquilino)出席參議院提名聽證會時,也指出「從現在到2045年,各種(關於中共攻台)評估都有。這個問題可能比大家想像的更迫在眉睫。」

弔詭的是,就在「中共武力犯台論」鬧得沸沸揚揚之際,台股反而接連創下新紀錄,投資人信心絲毫不受影響。4月20日出現收盤最高值1萬7323.87點,4月22日出現盤中最高值1萬7428.15點,更達史上最高成交量6523.88億元。

習近平施展的心理戰

到底該如何解讀共機頻頻擾台?美國在台協會前理事主席卜睿哲(Richard Bush)、德國馬歇爾基金會亞洲計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)、布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩(Ryan Haas)在4月初發表文章〈別幫中國炒作台海戰爭風險〉(Don't Help China By Hyping Risk Of War Over Taiwan),內文強調,基於三個原因,中國國家主席習近平不可能在近期武力統一台灣,而北京不斷派軍機擾台,只是在施展心理戰。

第一個原因是美國等外國勢力的介入。「到目前為止,北京仍盼望不費一兵一卒就可統一台灣,」葛來儀認為,對中國而言,貿然對台動武的代價將非常高昂,可能導致和美國的局部衝突或全面戰爭。

一旦美國介入,日本也會在美日安保條約的架構下,至少扮演前進基地系統整合(指出借土地、港口、機場,並協助偵蒐)、後勤補給、醫療協助等角色。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授、中華戰略前瞻協會研究員林穎佑以「打籃球」為比喻,美國就像是得分的前鋒,而日本則是卡位、擋人的中鋒,幫助前鋒得分。

在美國和日本介入下,中國不但很難確保戰爭勝利,更有可能吃下敗仗。

第二個原因是,假如中國無法確保在和美國的局部衝突或全面戰爭中取勝,「中國國內會開始質疑共產黨統治中國的正當性,」在歐巴馬時期主管美國對中政策的何瑞恩指出。

特別是中共7月將慶祝建黨100年,東京大學東洋文化研究所教授松田康博觀察,明年20大(中共第20次全國黨代表大會)習近平也將尋求連任,「在此之前不能犯錯,這個時候,他們一定會謹慎。」

第三個原因是此時發動戰爭,會讓中國已逐漸下滑的國際形象更加惡化。何瑞恩分析,一旦中國對台動武,各國可能會對中國採取經濟制裁,使中國經濟面臨更大衰退壓力。

外交上也會使中國陷入四面楚歌的境地,松田康博舉例指出,一旦中國犯台,中美氣候變遷合作、日本邀請習近平到訪都將喊停。

綜合上述原因,中共近期武力犯台可能性仍不高。「基本上是外交心理戰,」松田康博分析,中共軍機頻頻進入防空識別區,台灣空軍必須起飛攔截,「解放軍目的就是讓台灣疲憊,是騷擾行為。如果他們真要打,不需要這麼做。」

這種「灰色衝突」,是未達戰爭門檻、非傳統或非常規的武力使用。林穎佑分析,中共藉此逐漸蠶食台灣,先麻痺台灣人對中共武力犯台的警覺,而後在台灣內部造成厭戰、促統聲浪。

面對北京利用軍事壓力,對台灣展開外交心理戰,台灣該怎麼因應?而拜登政府又可以怎麼幫助台灣?

「太多人不把它當一回事」

美國方面,拜登政府一再重申對台灣的安全承諾,「美國對台灣的支持依舊堅若磐石。我們也派遣軍艦、軍機到台灣周遭,顯示美國對維護台海和平穩定有強大決心,」葛來儀強調。

同時,拜登政府也步步為營,避免直踩中共在意的紅線。「種種動作都比川普政府克制,中方雖然一邊罵,一邊還是可以看出拜登和川普做法的不同,」松田康博觀察。

至於台灣,儘管蔡政府「和平、對等、民主、對話」的基調深受美方信賴,也很難讓中共找到對台動武的理由,但因應北京外交心理戰,民眾的警覺仍嫌不足。

「太多台灣人實在不把它(指北京的文攻武嚇)當一回事,」葛來儀呼籲,除了持續吸引國際投資,讓中國知道台灣有決心和能力捍衛自己,台灣應發展更有效率的預備役部隊,軍方也應未雨綢繆,在解放軍可能降落的海灘上進行演習。

「信則有,不信則無,」一位退役將領描述當前台海看似戰雲密布,但美、中、台各方仍謹慎試探底線的現況。

對蔡政府而言,如何讓相信中共會武力犯台的人不致對台灣失去信心,讓不相信的人具備危機意識,將是北京這場外交心理戰對台灣最大的啟示。

【延伸閱讀】

為了搏感情,王永慶請養殖戶喝啤酒吃台塑牛排、張安平學鄉民吃檳榔

台積要在南京擴廠,為何中國專家呼籲抵制?

共軍擾台是「狼來了」?五成民眾憂開戰,維持現狀派悄悄靠向獨立

戴口罩也能臉部解鎖?iOS 14.5釋出,這一次為什麼那麼轟動?

8年養9童 寄養媽媽:要給孩子「翻轉命運」的機會

※更多精彩報導,詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載