最新iPad Pro裝了高價Mini LED 卻賣佛心價 蘋果打什麼算盤？

【文 黃亦筠】

蘋果推出第一款採用Mini LED螢幕的iPad Pro，還定了佛心價，讓台廠對於掀起全球Mini LED風潮信心大增。台灣面板業對把持OLED技術的韓國，吹起反攻號角的時候到了嗎？

這次蘋果沒黃牛。

在台灣時間21日凌晨的蘋果春季發表會，首件搭載Mini LED液晶螢幕的蘋果產品終於壓軸推出，是新一代高階iPad Pro的12.9吋機種，售價1099美元。

「這價格很有競爭力，」集邦科技光電事業處研究副總經理邱宇彬直說。

「搭載Mini LED光成本就提高快100美元了，」邱宇彬算算此款僅從上一代的999美元，提高到1099，「以Apple來說，很佛（心）了」。

拿在手中，像一塊無與倫比的玻璃

Trendforce在發表會結束後出的報告中指出，iPad Pro新品大致上只反應成本價的上升，並未完全以高利潤為取向，「顯示出蘋果積極希望透過導入Mini LED背光技術以樹立市場典範的企圖心。」

這款被蘋果主管稱，拿在手中像一塊無與倫比的「玻璃」，iPad Pro多了哪些好處？

最主要就是「效能」、「省電」。

蘋果首度在iPad Pro放入自家高效能處理器M1，不但效能提高50%，影像處理速度比起第一代iPad提升高達1500倍。

此外，更使用Liquid Retina XDR，等於是將專業級桌上型螢幕的效果，用在一塊薄薄的平板上頭，Mini LED便在這個狀況下出現。這款iPad Pro的機身有6.4公釐，裡面放了超過1萬顆Mini LED。

「為了達到極致鮮明的亮度，我們在顯示器背面布滿LED陣列，同時採用比前一代小120倍的Mini LED，以便讓這些LED能藏身在iPad Pro超薄的機身中，」蘋果主管在發布會影片中強調。

一名台系面板廠幹部，研究Mini LED面板多年，和傳統LCD相比的好處是「可區域調光」。過去LCD背光模組是整面發光，Mini LED模組透過分區，藉由控制模組去控制，依畫面需要發光及變暗的區域做調整，達到省電效果。

工研院產科國際所分析師林松耀指出，蘋果會想推這款新iPad Pro，第一就是平板是行動裝置，最需要電池效能。

「蘋果的策略關鍵是晶片，它把去年推的M1用到iPad，搭配Mini LED，這樣的產品設計可以大大改善電池耗電，」林松耀說。

Trendforce報告樂觀預估，2021年iPad Pro 12.9吋的出貨量，從400萬台上調至500萬台，市佔率從2.5%調升到3.1%。

台廠已準備雨露均霑

這對佈局Mini LED多年的台灣業者來說，更是好消息。蘋果發布Mini LED平板電腦同一天，南港展覽館「2021 Touch Taiwan」現場，業者談到此話題都十分振奮。

友達董事長彭双浪，就看好蘋果的帶頭作用。他認為，每一個技術都需要快速、大量的擴充，成本才會下降。「這是一個好的開始，」彭双浪說。

蘋果向來是消費性電子產品的指標，蘋果一推了產品，往往定價、規格都會引發其他品牌效尤，也能真正帶起一串產業鏈。台灣過去有LED磊晶、SMT技術、背光模組，在蘋果帶動下，台灣供應鏈便能雨露均霑，有機會爭取更多Mini LED的未來生意。

特別是已經打入蘋果供應鏈的磊晶廠富采、背光模組廠瑞儀等業者，直接獲益。像供應Mini LED磊晶的富采，就預估今年Mini LED產品佔營收比重將來到15%至20%。

蘋果只把它當過渡品？

然而，Omdia顯示器資深研究總監謝勤益指出，蘋果此時在平板、筆電導入Mini LED，只是「過渡性」產品，接下來將全面導入用於iPhone的OLED螢幕。2022年會推出OLED面板iPad和Macbook。

謝勤益認為，Mini LED背光面板雖是短期解決方案，長期來看OLED面板具有超薄、高色飽和度、快速反應時間和理論上較低功耗等優點，蘋果一直展現興趣將OLED納入全產品線。

然而OLED技術，牢牢把持在三星、LG為主的韓系廠手中，台灣面板廠包括群創、友達，只能轉進Mini LED面板研發，但也都同時投入更先進、真正可取代OLED的Micro LED作為決勝點。

「Mini LED面板或許是過渡，但走個兩、三年沒問題，蘋果今年推出Mini LED平板，就是會往這個方向走，不會走回去OLED，」一位台系面板廠主管對Mini LED有信心。

「Mini LED面板當初就是瞄準OLED面板，現在相比起來色澤不會差很多，Mini LED面板廠數量又比OLED多，價格上未來絕對打敗OLED面板，」該名台系面板廠主管信心十足地指著「Touch Taiwan」現場牆上一面Mini LED電視面板。

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