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帶毛小孩度假去！3個寵物旅行提案 星級飯店也能毛起來住

聯合新聞網 / 天下雜誌
台北君悅酒店是國內首家友善愛犬住房的國際五星酒店，Cheers歡飲廊也設有戶外空間，讓毛孩一同入住用餐，享受假期。 （謝佩穎攝）
台北君悅酒店是國內首家友善愛犬住房的國際五星酒店，Cheers歡飲廊也設有戶外空間，讓毛孩一同入住用餐，享受假期。 （謝佩穎攝）

【文／吳雨潔；圖片／謝佩穎攝】

台灣養寵物的人已經比生小孩的人還多，帶毛孩度假出遊，也成為旅宿業者爭搶的新商機。獨棟Villa、安親班、星級酒店，專為寵物設計的房型與服務，有什麼特別？

「小孩與毛小孩，都是我們爭取親子旅行的對象，」瑞穗天合國際觀光酒店行銷公關總監趙芝綺表示，大約2016年起，便觀察到寵物經濟崛起，經常有旅客帶著毛小孩詢問住宿。

訂房網站Booking.com在2020年底調查發現，超過一半（54%）的台灣旅客，認為家裡的毛小孩跟子女一樣重要。更有43%的台灣旅客，願意多花一點錢入住寵物友善飯店。

Hotels.com的寵物旅遊調查數據也指出，2020下半年過後，全球寵物友善飯店的搜尋量增加3倍。超過半數（54%）的民眾旅行時，會帶著寵物一起趴趴走，因為擔心寵物不在身邊，自己會過度想念牠。更有受訪者認為，寵物比人好相處，和寵物旅遊比較開心，而且也能開啟交新朋友的話題。

提案1》度假村Villa：專屬庭園讓寵物恣意奔跑

為了拓展寵物住宿的旅遊市場，趙芝綺說，集團旗下飯店陸續規劃寵物房型，「帶寵物的客人，相對在乎毛小孩的活動空間是否足夠、環境是否友善。」

因此，依山而建的瑞穗天合酒店，打造了獨立出入口、且附有草地庭院的親子別墅區，光拍照，都能感受到萌寵的可愛魅力；此房型預訂的指名度非常高。

瑞穗天合酒店除了專屬寵物的Villa住宿，園區到處有草地綠意，能讓毛小孩恣意跑跳玩樂。
瑞穗天合酒店除了專屬寵物的Villa住宿，園區到處有草地綠意，能讓毛小孩恣意跑跳玩樂。

自然風光無限的花蓮，有許多毛小孩友善景點。 圖為富興社區森林小火車。
自然風光無限的花蓮，有許多毛小孩友善景點。 圖為富興社區森林小火車。

花蓮擁有自然風光，到處綠意無限，可說是毛小孩天堂。瑞穗天合佔地約2萬坪，除了寵物房，四處都有寬廣的戶外空間，可讓毛小孩自由盡情跑跳、玩樂，感受綠茵氣息。

同樣也以獨立Villa房型迎接毛貴客的福容飯店集團，行銷公關協理江雅玲指出，在東北角的福容福隆店，自在禪風風格的Villa，能讓寵物享受舒適寬敞的住房空間，也可在庭院裡恣意奔跑。天氣逐漸變熱，無垠沙灘，湛藍海水，還能帶毛小孩前往福隆海水浴場消暑。

提案2》國際五星級酒店：VIP服務，比人類還講究

「台灣對寵物已算友善，但能帶寵物入內的旅宿，多以民宿為主，有時環境、設施都不能太期待，只要讓毛孩一起住就很感謝了，更別說針對牠們需求做的設計，」喜愛旅行、也想帶毛孩出遊的把拔馬麻，分享出遊困擾。帶毛孩出門，經常是看哪些景點附近有寵物民宿，才決定地點。

現在，台灣也有國際星級酒店，提供毛孩一同入住服務。空間設備與細節，可比人類入住還講究。

少子化趨勢下，養寵物的人口已經比養小孩的還多。台北君悅酒店總經理陳隆慶指出，根據商業趨勢分析時勢公司推估，2020下半年全台犬貓數，首度超過15歲以下孩童數。毛家長的需求，成為一股商機。

2015年，台北君悅是台北市首家推出「友善愛犬住房」的國際五星級酒店，能帶著寵物自在進入飯店，Cheers歡飲廊也開設戶外用餐空間，讓狗狗能一同用餐、愜意享受假期。因應寵物成長潮，今年初，將原有的4間寵物房，增加至10間，期待滿足更多家長，帶著毛小孩一同度假。

迎接毛小孩入住5年多，台北君悅房務部協理蔡月琳發現，「帶愛犬入住的賓客，對於寵物被重視的程度更甚於自己，也很願意為愛犬消費，」飯店會在賓客入住前，先詢問毛孩資料，並記錄其喜好、習性、生日或與主人的紀念日，完全以VIP等級來接待。

寵物房型的清潔細節比一般客房複雜，蔡月琳表示，例如地毯，必須選擇進口、無毒且較高價的特殊清洗藥劑，以避免寵物接觸，導致皮膚不適或誤食。

此外，寵物房的被單、枕套及毛巾採獨立分開清洗。一般客房完全清潔約需50分，寵物房需時至少一個半小時。時間跟人力都是雙倍成本。

一對70多歲、旅居台灣20年、膝下無子的荷蘭籍夫妻，分享入住台北君悅寵物房的經驗。他們從2015年起，每年都帶2隻犬兒入住3至4次，每次入住3晚，慶祝彼此的生日及結婚紀念日。

玩遍世界各地的老夫妻表示，台灣的寵物友善服務令人感動，台北君悅酒店對於年長者跟寵物入住，設備完善，讓他們絲毫不用費心準備，「帶愛犬入住，已經成為我們每年的節慶儀式，」未來的日子，也將如此繼續慶祝下去。

疫情助攻國旅「萌寵」商機

「每次帶我家毛孩Coco出門，都要先打電話確認。曾經到了現場，還遇到對方要求把狗狗遮起來，」因為自己養狗，台北新板希爾頓酒店總經理吳宏一格外能理解帶毛小孩出遊的需求，「國外都對寵物很友善，為什麼台灣不可以呢？」

在他推動之下，新板希爾頓有了開啟寵物房的計劃。他先做問卷，調查毛家長是否願意為毛孩額外多花一筆房費？沒想到幾乎都同意。

去年7月，先在高樓層推出3間寵物客房，這項不一樣的服務，「遇到疫情，變成推波助瀾的效果，」吳宏一指出，搭上國旅熱潮，常接到訂不到房的客訴。於是，9月便將整層樓（15間房）全開放。

目前入住的狗爸狗媽，「都很有紀律，因為格外珍惜能有舒適的空間，跟寶貝待在一起，」吳宏一觀察，狗爸媽擔心影響其他客人，不會放任毛孩在外亂跑亂叫，也都很有禮貌。

「每賣1晚，就必須負擔2晚的空房成本，」新板希爾頓酒店公關經理謝欣潔補充，寵物房的清潔消毒過程，房內所有巾布、備品採分流清洗，房間請廠商以除蟲菊精類型藥劑消毒，並讓藥劑發揮作用一晚，隔日再安排清掃。需靜置2天後，才能再接待下一組賓客。

相較其他寵物住宿空間，新板希爾頓寵物客房的條款，十分友善且人性化；當家長外出用餐時，可將寵物短暫留於房內，毛孩也能上床等。

目前除了寵物房樓層，飯店其他空間尚無法讓毛孩恣意溜達。但是，「飯店附近有4個走路就能到的公園，我都親自探訪過，下雨天也不擔心，也整理了周邊的寵物友善地圖。我家Coco常在這裡散步……，」身為狗爸爸，吳宏一可是有說不完的心得分享呢。

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